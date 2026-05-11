【平和堂】「2026平和堂 夏ギフト」自分へのご褒美にも最適な特別ギフト拡大

株式会社平和堂

株式会社平和堂（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員CEO：平松正嗣）は、「2026平和堂 夏ギフト」を2026年5月11日（月）から8月16日(日)まで承りいたします。

今年は贈り物としてはもちろん、ご友人やご親戚など大切な方との集まりや自分へのご褒美としてもお楽しみいただける、ちょっと特別なひとときに最適なギフトを取り揃えました。「平和堂こだわりブランドE-WA！あじわい牛・あじわい豚」のローストビーフ・ポークのセットや、新たに品揃えする「祇をん ににぎ」のフルーツ大福の詰め合わせなど、1,000点を超えるアイテムをご用意しております。

また昨年よりさらに自宅消費ニーズを強化。新たにE-WA！あじわい牛の中落カルビ味付焼肉や国産豚肉使用のハムやベーコンの切り落としなどを品揃えし、ご自宅でプチ贅沢を楽しんでいただける商品を拡大しました。また少しずつ色々な種類を召し上がっていただけるよう、E-WA！あじわい牛焼肉食べ比べセットや西京漬けなどの小分けの漬魚詰め合わせ、3種桃食べ比べセットなどのフルーツの詰め合わせを充実しました。また物価高騰のおり、ご自宅で有名レストランの味を楽しめる、有名シェフ監修のギフトも拡大しております。

そのほか、食べ頃をお届けする産地直送のフルーツギフト、平和堂が出店する2府7県の名産品を取りそろえた「じもとのうまいもの」、夏に嬉しいアイスクリームなどの涼菓などバイヤーが自信を持ってお届けする商品を取り揃えました。

HOP会員様には、7月1日(水)までのご購入で、カタログ掲載商品全品(※酒類・商品券・ギフト券など一部除外品あり)本体価格より10％引きやボーナスポイントなどの特典をご用意しております。さらに今年は24時間ご利用いただける平和堂インターネットショップでのご購入がよりお得になりました。初めてネットショップでギフトをご購入の方限定でHOPポイント10倍進呈。また過去にネットショップでギフトをご購入いただいた方も、HOPポイント5倍進呈いたします。さらにネットショップ限定ボーナスポイントは300P～1,000P進呈。対象商品も昨年の2倍以上となる83アイテムに大幅拡大しました。ネットショップでは8月2日(日)までご注文を承っております。

平和堂が自信を持ってお届けする「2026平和堂 夏ギフト」をぜひ、ご利用ください。

【2026平和堂 夏ギフトの展開概要】

■実施店舗 平和堂 161店

※フレンドマートスマート茨木サニータウン店、フレンドマートスマート能登川佐野店、フレンドマートスマート大津西の庄店、スーパーフレンド大石店、フレンドマート.D小柿店、フレンドマート栗東御園店、フレンドマート.D武佐店、丸善石部店、フレンドマートスマート河西店では店頭でのお申し込みは承っておりません。

■実施期間

5月11日(月) から8月16日(日)まで

【HOP会員様特典】

＜早期割引＞ 7月1日(水)まで

・カタログ掲載商品全品、本体価格より10％引き ※酒類・商品券・ギフト券など、一部除外品がございます

＜ボーナスポイント＞ 8月16日(日)まで

・限定アイテムは通常のHOPポイント進呈に加え、100～500P進呈

■カタログ掲載点数

1,079点 （内訳：食品998点 / 非食品81点）

■品揃え価格帯

（本体価格）550円 ～ 50,900円

■配送料

（本体価格）2,500円以上のカタログ掲載商品は別途送料をいただきません。

■インターネットショップ

2026年8月2日(日)まで

【HOP会員様インターネットショップ限定特典】

・初めてネットショップでギフトをご購入の方限定で、HOPポイント10倍進呈

・過去にネットショップでギフトをご購入の方も、HOPポイント5倍進呈

・対象商品は、ネットショップ限定ボーナスポイント300P～1,000P進呈

※早期ご購入割引、ボーナスポイントの特典は、店頭と同様に適用されます

※ご利用には事前にインターネットショップ会員登録とHOPポイント番号の登録が必要です

＜ちょっと特別なひとときを＞(カタログ4～5ページ)

ギフトとしても自分へのご褒美としても最適な、特別なひとときを味わっていただけるおすすめの商品です。平和堂こだわりブランドE-WA！あじわい牛・あじわい豚を真空調理製法でローストビーフ・ポークに。また人気の和菓子店「祇をん ににぎ」のフルーツ大福をはじめとした詰め合わせギフトを初めて取り扱いします。

＜フルーツのギフト＞(カタログ6～13ページ)

ご自宅用にもおすすめの詰め合わせギフトを拡大。他にも平和堂基準で「とても甘い」糖度12度を超える、糖度13度、14度の桃やメロンもおすすめです。

＜鮮魚のギフト＞(カタログ14～19ページ)

手軽にお召し上がりいただける西京漬けなどの漬魚詰め合わせを拡大しました。また石川県の西脇水産をはじめとした干物、滋賀県の魚幸商店のうなぎ蒲焼なども取り揃えています。

＜お肉のギフト＞（カタログ20～25ページ）

明治29年創業の近江牛の名店「カネ吉山本」のお肉を初めて品揃えするなど、近江牛の取り扱いを拡大しました。また国産の馬刺しも初登場です。

＜おいしいお肉でプチ贅沢 ご自宅用ギフト＞(カタログ24ページ)

平和堂こだわりブランドE-WA!あじわい牛の中落カルビ味付焼肉や不揃いの焼肉など、ご自宅でプチ贅沢が楽しめるお肉を取り揃えました。



＜ご自宅でこだわりグルメのギフト、ご当地お取り寄せグルメのギフト＞(カタログ34～38ページ)

有名店の味をご自宅で手軽に楽しんでいただける「自宅でこだわりグルメ」や、旅行気分を味わえる「ご当地お取り寄せグルメ」。

＜じもとのうまいもの＞（カタログ40～54ページ）

滋賀県からは、「あゆの店きむら」のあゆの姿煮や、機械に頼らず昔ながらの製法で作り続ける「丸中醤油」など、平和堂が出店する2府7県の名店の味をお楽しみいただけます。

＜スイーツ＞（カタログ56～67ページ）

ベルギー王室御用達のチョコレートブランド「ガレー」のチョコレートアイスパルフェや、フルーツをトッピングしたアイスクリームなど、夏にうれしいひんやりスイーツを中心に品揃え。

＜注意事項＞

・当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。

・当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異なる場合があります。

・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

以上