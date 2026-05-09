6月16日(火)19：00～渋谷で開催｜BtoC企業の売上拡大を加速する少人数制パートナーシップ構築会、経営者・支援会社向けに実施！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。今回、2026年6月16日(火)19:00～RASHISA 岡本代表の主催で、経営課題の解決と「共創」を目的としたBtoC事業の経営者および支援会社限定の交流会を開催すると発表した。

2026年6月16日(火)19:00～【売上拡大の急所を共有】BtoC事業の成長を加速させる、戦略的パートナーシップ構築会

【6月16日(火)19:00～】＜売上拡大の急所を共有＞BtoC事業の成長を加速させる、戦略的パートナーシップ構築会/ 主催:岡本 翔（RASHISA 代表）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4989504/view

BtoC経営者が本音で議論する「実利重視」のパートナーシップ構築

BtoC事業の現場では、集客の停滞やCRMの設計、専門人材の不足など、フェーズごとに特有の「成長の壁」が存在します。多くの経営者が解決策を模索する一方で、「人脈を広げること」が目的化した交流会が多く、信頼できる相談相手や、自社の課題に真にフィットするパートナーを見つけることは極めて困難です。本会は表面的な交流を排除し、決裁者同士が本音で議論できる「実利重視」の場を提供することで、日本におけるBtoC事業の生産性向上と、新たな共創機会の創出をする場です。短期的な契約獲得ではなく、信頼に基づく長期的なパートナーシップを醸成することで、企業の持続的な成長を支えるエコシステムを構築します。同じ目線で事業に向き合える仲間を見つけ、明日の事業に直結する具体的な打ち手を持ち帰ってください。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年6月16日(火) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・以下に当てはまる法人の取締役以上の役職者の方

■BtoC事業者様 ・BtoC事業を展開しており、 売上拡大 / 集客 / LTV改善などに課題をお持ちの経営者

■BtoC支援会社様 ・BtoC事業者に対して マーケティング / 広告 / CRM / 採用 / システムなどの支援を行っている企業

・以下の職種はNG

保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 10,000円(事前決済)

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 11,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4989504/view

注意事項

・ビジネスイベントにつき、名刺のご持参をお願いいたします。

・保険、投資不動産、ブローカーなどの営業目的の方、MLM及び宗教、スピリチュアル関連の方の参加は参加NGです。

・参加条件を満たさない場合は入場をお断りする場合があります。その場合、返金は出来ません。事前に主催者か幹事にお問い合わせください。

・一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

幹事のご紹介

株式会社RASHISA 代表取締役

株式会社RASHISA 代表取締役 岡本 翔

2017年創業。2019年には上場企業社長らからの出資を受け、事業のテーマを一新。 「虐待サバイバー総活躍時代の創出」をミッションに掲げ、2020年～2026年1月まで、虐待サバイバーや主婦の雇用創出を目的としたBPO事業を約6年間にわたり運営。社会課題とビジネスの両立に取り組む。

現在は事業を転換し、経営者同士の出会いの最大化と最適化にコミットした、審査制経営者コミュニティ「RASHISAフィロソフィーサロン」を運営。 単なる交流にとどまらず、ヒアリング・データベース・AIを活用し、「本質的に仕事が生まれる出会い」を設計している。

これまでの営業代行などの実務経験を活かし、企業の成長支援と新たな価値創出の場づくりに挑戦し続けている。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/