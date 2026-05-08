兵庫県によるスタートアップ成長支援プログラム『Leap Forward HYOGO 2026』がスタート

LETT株式会社

兵庫県は、昨年度に引き続き、社会課題の解決に挑み、地域経済の牽引を目指すスタートアップの成長支援プログラム『Leap Forward HYOGO』（以下、本プログラム）を実施することをお知らせいたします。本プログラムはLETT株式会社（以下、LETT）が運営いたします。

また、2026年5月8日（金）より、本プログラムに参加するスタートアップの募集を開始いたします。本年度も昨年度の運営メンバーが中心となり、兵庫県のスタートアップを圧倒的な機動力で強力にサポートしてまいります。

■『Leap Forward HYOGO』について

本プログラムは、社会課題の解決に挑み、地域経済の牽引を目指すスタートアップに対して、支援機関や金融機関等との強力な連携による集中的なハンズオン支援を行います。スタートアップが加速度的な成長を果たし、兵庫県を代表する企業へと飛躍することを目指します。

▼『Leap Forward HYOGO 2026』特設サイト

URL：https://lett-c.jp/lfh/lfh2026

■『Leap Forward HYOGO 2026』の主な支援内容

■参加対象スタートアップ企業

- 協業先・販路開拓支援兵庫県と事務局、支援機関や金融機関のネットワークをフルに活用し、事業成長に繋がるビジネスマッチングを積極的に実施することで、協業先と販路開拓を強力に支援します。- 広報・PR支援起業家にフォーカスしたインタビュー記事の制作・発信をはじめ、兵庫県と事務局の広報ネットワークを活用したメディアアプローチを実施します。- 資金調達支援スタートアップ企業の資本政策に合わせた資金調達支援を実施します。エクイティ、デッドファイナンスともに専門家の助言を交えながら強力に支援します。- 定期面談によるサポート兵庫県と事務局による定期面談を通じ、進捗や課題をヒアリングします。組織開発や人材採用など、状況に応じて最適な専門家への相談機会を設ける等、課題解決に向けたサポートを提供します。

以下の要件を全て満たすスタートアップ企業を募集します。

■採択社数（予定）

- 兵庫県に本社を有する、または本プログラム期間中に本社を兵庫県内に移行する明確な意志があるスタートアップ企業- マーケットに展開する具体的な製品や試作品を有して、既に具体的な顧客に価値提供を開始しているスタートアップ企業- 認知拡大・顧客開拓に課題を持ち、本事業で設定した目標に向かってアクションを遂行できる体制が整っているスタートアップ企業

最大5社

※応募フォームへの必要事項の入力および必要書類の提出後、2026年6月12日（金）に実施予定のプレゼンテーション審査会を経て、採択企業を決定します。

■エントリー方法

下記フォームより必要事項の入力および必要書類の提出をお願いします。

URL：https://forms.gle/4YV7zM1wTf1hUR5x8

エントリー締切：2026年5月28日（木）

■主なスケジュール（予定）

■主催・運営

- 2026年5月8日（金） ：エントリー開始- 2026年5月28日（木）：エントリー締切- 2026年6月1日（月） ：書類審査結果通知- 2026年6月12日（金）：プレゼン審査会（オンライン）- 2026年6月18日（木）：採択スタートアップ企業公表- 2026年6月29日（月）：キックオフイベント（起業プラザひょうご）- 2026年6月30日（火）：集中支援開始- 2027年3月中旬 ：成果発表会（起業プラザひょうご）

主催：兵庫県

運営：LETT株式会社

■ 昨年度採択者コメント（氏名５０音順）

株式会社Atomis 事業開発グループ 主任 兼 研究開発部門 主任研究員 大西 祥晴 氏

コンタクトしたい企業様、機関様を非常に多くご紹介いただき、具体的な商談に進んだものも複数あった点は大きな成果であったと感じています。

兵庫県や運営メンバーの皆様の幅広いコネクションを存分に活用して下さったからこその結果であると感じており、少なくともLeap Forward HYOGOのような一年弱のごく短期間では、自社単独でここまで行うことはできなかったと思います。 また、お客様との面談にも同席して下さり、プレゼンに関するフィードバックをいただけた点も大変参考になりました。本プログラム以外のところでもその知見を活用し、これまでよりも質の高い商談ができているのではないかと実感しております。

弊社と同時期に採択された企業様も目覚ましい成果を挙げられておりましたので、 次に参加される方々にとっても非常に良い後押しになるものと考えています。

株式会社CiPPo 代表取締役 横山 哲也 氏

LFHに応募するタイミングでは、既存事業では無く始まる前の新規事業の内容で応募させていただきました。プログラムの中で事業の解像度も上がり、沢山のご紹介を受けて繋がりが広がりました。専門分野の方からのご意見でブラッシュアップでき、事業を成長させる事ができました。元々の期待値の100倍は良かったです！

LFHはプロダクトに対して壁打ちしたいという会社さんより、とにかく販売網を広げたい会社さんに特にオススメです。

■ 事業プロデューサー コメント

LETT株式会社 代表取締役 志岐 遼介

昨年度に続き、今年度も「Leap Forward HYOGO」のプログラムマネージャーを務めさせていただくことになりました。再びこの事業に携われることを、大変光栄に感じております。

本事業により深くコミットした伴走支援を行うため、私たち自身も兵庫県に本社を移転いたしました。私たち自身も県内企業の一員として、情熱を持って本プロジェクトに邁進してまいります。

昨年度は、県内に拠点を置く素晴らしいスタートアップ5社と共に歩んだ1年でした。各企業の熱い想いが多くの企業や自治体を動かし、イノベーションが形になる瞬間を間近で体験できたことは、私たちにとっても大きな糧となりました。今年度も昨年度の成果を糧に、採択企業の皆様の成長を最大限バックアップしてまいります。

兵庫を拠点に挑戦を続けるスタートアップの皆様からの、熱意あふれるエントリーを心よりお待ちしております。

■ LETT株式会社について

LETTは「人生を 心躍る冒険に」をビジョン、「地域のオモロいを開拓する」をミッションに掲げる、地域に特化した「エコシステムドライバー」です。西日本エリアを中心に、徹底した現場主義と圧倒的な機動力を強みに、以下の3本柱で事業を展開しています。

1．地域のイノベーション創出支援（自治体・産業支援機関、金融機関等と連携した地域のスタートアップ成長支援、機運醸成）

２．スタートアップ・ベンチャー企業との共創支援（事業会社とのオープンイノベーションを伴走）

３．地域コミュニティの形成支援（地域内外のイノベーターを交差させる場づくり）



会社名：LETT株式会社

所在地：〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町56 起業プラザひょうご内

事業内容：スタートアップ支援・スタートアップスタジオ事業、オープンイノベーションの企画運営及び地域コミュニティの形成支援

■ お問合せ先

LETT株式会社

E mail：leap-forward-hyogo@lett-c.jp