【ヴァンドーム青山】ヴァンドーム青山本店 スペシャルブライダルフェア開催

株式会社ヴァンドームヤマダ

2026年4月25日(土)～5月31日(日)まで、ヴァンドーム青山本店ではスペシャルブライダルフェアを開催中。

フェア期間中にご成約いただいた方へ、ヴァンドーム青山本店限定の特典をご用意しています。

本店ならではの広々とした贅沢な空間で、大切なブライダルジュエリーをお選びいただけます。

【ヴァンドーム青山本店 限定サービス】

・メッセージサービス〈限定書体〉

・アニバーサリーストーンセッティング〈限定ストーン〉

【ヴァンドーム青山本店 限定ブライダルリング】

フラッグシップストアならではの、リュクスで品格漂う本店限定デザインをご用意しています。

豊富なラインナップからブライダルリングをお選びいただけます。

エンゲージメントリング\473,000～（Pt950,Diamond0.25ct～）Engagement Ring

「純潔」の花言葉をもつ白いバラの花をモチーフにした気高く優美な印象のエンゲージメントリング。

蕾から開いた瞬間を捉えたような瑞々しくエレガントなデザイン。

手元を見るたび心の中に幸せな気持ちを咲かせてくれます。

上から：エンゲージメントリング\451,000～（Pt950,Diamond0.25ct～）,\330,000～（Pt950,Diamond0.2ct～）,\429,000～（Pt950,Diamond0.2ct～）Engagement Ring

センターストーンをメレダイヤモンドで華やかに引き立てた、優美でラグジュアリーなデザインのエンゲージメントリング。

ダイヤモンドが放つまばゆい輝きを纏い、華やかでエレガントな手元を演出します。

上から：エンゲージメントリング\275,000～（Pt950,Diamond0.15ct～）,マリッジリング\133,100～（Pt950,Diamond）,\138,600～（Pt950）Engagement＆Marriage Ring

咲き始めた蕾をイメージしたエレガントなエンゲージメントリングと、重なる２本のラインが共に歩み始めるふたりの人生をイメージしたマリッジリング。

緩やかなウェーブラインが手元に優しい表情を纏います。

上から：マリッジリング\489,500～（Pt950,Diamond）,\313,500～（Pt950,Diamond）,\192,500～（Pt950）Marriage Ring

希少性の高いバゲットカットダイヤモンドをあしらったモダンなマリッジリング。

瑞々しい輝きとシャープで知的な印象を併せ持つリュクスなデザイン。

お揃いのプラチナリングは、程よいボリューム感で大人の品格ある手元を演出します。

ヴァンドーム青山本店

>>https://bridal.vendome.jp/pages/flagship_store(https://bridal.vendome.jp/pages/flagship_store)

【WEB来店予約サービス】

ヴァンドーム青山本店ではWEB来店予約をご利用いただけます。

ご予約をいただくことで当日お客様をお待たせすることなく、大切なブライダルリングをじっくりとお選びいただく時間を過ごしていただけます。

WEB来店予約特典としてお客様には素敵なプレゼントを差し上げております。

WEB来店予約ページ

>>https://bridal.vendome.jp/pages/reservation(https://bridal.vendome.jp/pages/reservation)

フェア期間 : 2026年4月25日(土)～5月31日(日) 11:00～20:00

場所 : ヴァンドーム青山本店

〒107-0062 東京都港区南青山6丁目12-1

交通 : 東京メトロ表参道駅 B1出口より徒歩8分

お問い合わせ : 03-3409-2355

公式サイト :https://bridal.vendome.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/vendomeaoyama_bridal/ヴァンドーム青山ブライダル