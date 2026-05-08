日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」と掲示板サービス「ママスタコミュニティ」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、5月8日から11日にかけて母の日キャンペーンを実施します。

5月10日は母の日です。ママスタは、ご利用いただいているママのみなさまに「ありがとう」の気持ちをこめて、2つのキャンペーンを実施します。 （１）ママスタに「宝箱」出現！ ママスタ内に「宝箱」を設置しました。 会員サービスにログインした状態で探していただき、見つけた宝箱をクリックすると、母の日限定の「ママスタコイン」をプレゼントします。 最初に見つけたユーザーには、「500コイン」をプレゼント！ 2番目以降に見つけたユーザーにも「4コイン」をプレゼントします。 ママスタでは、ママスタコインを使って、まんがの先読みを楽しめます。 （２）ママスタコミュニティの「いいね」が変化！ ママスタコミュニティ内の「いいね」が、母の日限定で変化します。 ママスタコミュニティでは、気になるトピックやコメントにいいねを押すことができます。 キャンペーンの詳細は以下から詳しくご確認いただけます。

https://members.mamastar.jp/campaign/2026-mothersday

【ママスタ】 月間8.7億PV、560万人以上のユーザーに利用される日本最大級のママ向け総合情報サイト「ママスタ」。ママの今に最適な情報を発信し、必要なコミュニケーションの場を提供する「ママのための情報プラットフォーム」です。子育て・生活関連ニュース、コミュニティ、習い事や塾探しなど、様々なサービスを通じてママにとって役立つ情報を提供しています。 ■ママスタセレクトについて なにかと正解のわからない子育て期において奮闘するママたちにエールを届けられるよう、ママスタセレクトは今後もママたちの悩みに寄り添った情報発信をしていきます。 https://select.mamastar.jp/ ■SNSママスタセレクト公式アカウント Facebook： https://www.facebook.com/mamastar.select Twitter： https://twitter.com/mamastar_select Instagram： https://www.instagram.com/mamastar_manga https://www.instagram.com/hahadojo LINE： https://line.me/R/ti/p/@oa-mamasta ■会社概要 社名 株式会社インタースペース （https://www.interspace.ne.jp/） 所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階 代表者 河端 伸一郎 設立 1999年11月8日 資本金 984,653,800円 事業内容 パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業 【リリースに関するお申込み・お問い合わせ先】 株式会社インタースペース メディア&ソリューション事業部 ママスタセレクト編集部 Tel：03-5339-8725 FAX：03-6302-3916