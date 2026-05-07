巨大ギミックモデル登場！『UFOロボ グレンダイザーをつくる』2026年6月17日（水）発売
アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社より2021年2月に週刊『鉄の城 マジンガーＺ 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』を創刊しました。大好評を受け、延長シリーズとして『偉大な勇者 グレートマジンガー 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』を現在も刊行中です。その人気は今なお衰えることなく、さらなる延長が決定いたしました。このたび新たに『UFOロボ グレンダイザーをつくる』シリーズを2026年6月17日（水）発売の第261号より開始いたします。
『UFOロボ グレンダイザーをつくる』2026年6月17日（水）発売
毎号付属のパーツを組み立てると、全長95cmの「スペイザー」と合体ができる、全高55cmの「グレンダイザー」が完成するシリーズです。かつてないサイズで発光・サウンド・可動のギミックを搭載した「グレンダイザー」を、ぜひあなたの手で完成させてください。
商品サイトはこちら：https://hcj.jp/ufo/p(https://hcj.jp/ufo/p)
※『鉄の城 マジンガーＺ 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』および『偉大な勇者 グレートマジンガー 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』を購入されていなかった方でも本シリーズをお申込みいただくことができます。
ギミック紹介動画公開中！
ギミック紹介動画はこちら :
https://hcj.jp/ufo/movie.html
ギミック満載の巨大モデルを完成させよう
1975年に登場したグレンダイザーの特徴的なフォルムを精密に造形。
必殺技をイメージした発光や各部の可動、武装など多彩なギミックを搭載！
着脱式の頭部
頭部は着脱式。操縦席もリアルに再現され、デュークフリードの搭乗が可能。
ダイザービーム
目が鋭く光り、ダイザービームを実現。
スペースサンダー
角を発光させ、スペースサンダーを演出。
反重力ストーム
胸部の点灯で反重力ストームを表現。
スクリューの開閉
スクリューの開閉で腕部の形態変化を楽しめます。
内部構造
エンジンやタンクなどの内部構造も精密に再現。
関節の可動
関節の可動で、多彩なアクションポーズに対応。
スペイザーのエンジン
エンジンの点灯と開閉で始動を表現。
スペイザー操縦席
スペイザーの操縦席にもデュークフリードが搭乗。
ダブルハーケン
ダブルハーケンが付属し、戦闘シーンを再現できます。
スピンソーサー&スピンドリル
スピンソーサー
スピンドリル
スピンソーサー、スピンドリルの装着で武装バリエーションを拡張。
アクションポーズ、武器はもちろん、スペイザーや内部構造まで精密に再現！
戦闘シーンの再現からスペイザーとのドッキングまで、名シーンを彷彿とさせる可動ギミックに加え、忠実に再現した内部機構も堪能できます。
ダブルハーケンを構えたアクションポーズ
ダブルハーケンを独立パーツで付属。近接戦闘シーンが再現可能。
駆動システムを再現した内部構造
光量子エンジンやエネルギータンク、小型ロケットブースターなども緻密に立体化。
グレンダイザーとスペイザーの合体スペイザークロスを再現
ドッキング時にはデュークフリードが操縦席に現れ、分離時には姿を消すというギミックも搭載。スペイザーは専用スタンドでディスプレイすることができます。
特製リモコンで効果音・発光・可動を演出！
搭載コマンド：
●ダイザービーム
●スペースサンダー
●反重力ストーム
●スペイザーの各種ライト
●操縦席の可動
●スペイザーのエンジン始動
マガジンではグレンダイザーの名エピソードのコミカライズを掲載！
本シリーズでは、『UFOロボ グレンダイザー』の名エピソードのコミカライズを収録。フリード星の王子デュークフリードこと宇門大介とベガ星連合軍との壮絶な戦いを、ふたりのマンガ家による迫力ある作画で描き出しました。名シーンはもちろん、キャラクターたちの心情やドラマも丁寧に表現し、物語の魅力をより深く味わえる構成となっています。
原作・永井豪
マンガ 星和弥、立花未来王
星和弥
1973年12月7日生まれ、東京都出身。1996年ダイナミックプロダクションへ参画。
永井豪のアシスタントを担当しながら『ミスタードリラー』のコミカライズ作品でデビュー。
近年は『マジンカイザーSKLヴァーサス』『ダイノゲッター』『ジーグフリート』『破獄のマジンガー』などのロボットヒーローのリブート作品で活躍中。
立花未来王
1976年5月11日生まれ、埼玉県出身。
永井豪のアシスタントを経て、2004年にデビュー以降『マジンガー乙女』『マジンガー乙女大戦』等の連載作品を発表。
現在もジャンルを問わず、短編マンガ、描き下ろしマンガ、イラスト作品を発表している。
【商品概要】
■商品名：『鉄の城 マジンガーＺ 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』延長シリーズ
『UFOロボ グレンダイザーをつくる』
※対象号は本コレクションの第261～380号になります。
■価格：各号2,399円（10％税込）
■発売日：2026年6月17日（水）
■販売場所：全国の書店・商品ウェブサイトにて発売
定期購読受付中：https://hcj.jp/ufo/p
■刊行頻度：週刊
■刊行号数：全120号（※本コレクションの第261～380号）
■判型：A4変型
■商品サイト：https://hcj.jp/ufo/p
■商品に関するお問い合わせ
アシェット・コレクションズ・ジャパン(株) お客様サービスセンター: https://hcj.jp/contact.html
(C) 永井豪／ダイナミック企画