巨大ギミックモデル登場！『UFOロボ グレンダイザーをつくる』2026年6月17日（水）発売

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社より2021年2月に週刊『鉄の城 マジンガーＺ 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』を創刊しました。大好評を受け、延長シリーズとして『偉大な勇者 グレートマジンガー 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』を現在も刊行中です。その人気は今なお衰えることなく、さらなる延長が決定いたしました。このたび新たに『UFOロボ グレンダイザーをつくる』シリーズを2026年6月17日（水）発売の第261号より開始いたします。

『UFOロボ グレンダイザーをつくる』2026年6月17日（水）発売

毎号付属のパーツを組み立てると、全長95cmの「スペイザー」と合体ができる、全高55cmの「グレンダイザー」が完成するシリーズです。かつてないサイズで発光・サウンド・可動のギミックを搭載した「グレンダイザー」を、ぜひあなたの手で完成させてください。

商品サイトはこちら：https://hcj.jp/ufo/p(https://hcj.jp/ufo/p)

※『鉄の城 マジンガーＺ 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』および『偉大な勇者 グレートマジンガー 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』を購入されていなかった方でも本シリーズをお申込みいただくことができます。

ギミック満載の巨大モデルを完成させよう

ギミック紹介動画公開中！ギミック紹介動画はこちら :https://hcj.jp/ufo/movie.html

1975年に登場したグレンダイザーの特徴的なフォルムを精密に造形。

必殺技をイメージした発光や各部の可動、武装など多彩なギミックを搭載！

着脱式の頭部

頭部は着脱式。操縦席もリアルに再現され、デュークフリードの搭乗が可能。

ダイザービーム

目が鋭く光り、ダイザービームを実現。

スペースサンダー

角を発光させ、スペースサンダーを演出。

反重力ストーム

胸部の点灯で反重力ストームを表現。

スクリューの開閉

スクリューの開閉で腕部の形態変化を楽しめます。

内部構造

エンジンやタンクなどの内部構造も精密に再現。

関節の可動

関節の可動で、多彩なアクションポーズに対応。

スペイザーのエンジン

エンジンの点灯と開閉で始動を表現。

スペイザー操縦席

スペイザーの操縦席にもデュークフリードが搭乗。

ダブルハーケン

ダブルハーケンが付属し、戦闘シーンを再現できます。

スピンソーサー&スピンドリルスピンソーサースピンドリル

スピンソーサー、スピンドリルの装着で武装バリエーションを拡張。

アクションポーズ、武器はもちろん、スペイザーや内部構造まで精密に再現！

戦闘シーンの再現からスペイザーとのドッキングまで、名シーンを彷彿とさせる可動ギミックに加え、忠実に再現した内部機構も堪能できます。

ダブルハーケンを構えたアクションポーズ

ダブルハーケンを独立パーツで付属。近接戦闘シーンが再現可能。

駆動システムを再現した内部構造

光量子エンジンやエネルギータンク、小型ロケットブースターなども緻密に立体化。

グレンダイザーとスペイザーの合体スペイザークロスを再現

ドッキング時にはデュークフリードが操縦席に現れ、分離時には姿を消すというギミックも搭載。スペイザーは専用スタンドでディスプレイすることができます。

特製リモコンで効果音・発光・可動を演出！

搭載コマンド：

●ダイザービーム

●スペースサンダー

●反重力ストーム

●スペイザーの各種ライト

●操縦席の可動

●スペイザーのエンジン始動

マガジンではグレンダイザーの名エピソードのコミカライズを掲載！

本シリーズでは、『UFOロボ グレンダイザー』の名エピソードのコミカライズを収録。フリード星の王子デュークフリードこと宇門大介とベガ星連合軍との壮絶な戦いを、ふたりのマンガ家による迫力ある作画で描き出しました。名シーンはもちろん、キャラクターたちの心情やドラマも丁寧に表現し、物語の魅力をより深く味わえる構成となっています。

原作・永井豪

マンガ 星和弥、立花未来王

星和弥

1973年12月7日生まれ、東京都出身。1996年ダイナミックプロダクションへ参画。

永井豪のアシスタントを担当しながら『ミスタードリラー』のコミカライズ作品でデビュー。

近年は『マジンカイザーSKLヴァーサス』『ダイノゲッター』『ジーグフリート』『破獄のマジンガー』などのロボットヒーローのリブート作品で活躍中。

立花未来王

1976年5月11日生まれ、埼玉県出身。

永井豪のアシスタントを経て、2004年にデビュー以降『マジンガー乙女』『マジンガー乙女大戦』等の連載作品を発表。

現在もジャンルを問わず、短編マンガ、描き下ろしマンガ、イラスト作品を発表している。

【商品概要】

■商品名：『鉄の城 マジンガーＺ 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』延長シリーズ

『UFOロボ グレンダイザーをつくる』

※対象号は本コレクションの第261～380号になります。

■価格：各号2,399円（10％税込）

■発売日：2026年6月17日（水）

■販売場所：全国の書店・商品ウェブサイトにて発売

定期購読受付中：https://hcj.jp/ufo/p

■刊行頻度：週刊

■刊行号数：全120号（※本コレクションの第261～380号）

■判型：A4変型

■商品サイト：https://hcj.jp/ufo/p

■商品に関するお問い合わせ

アシェット・コレクションズ・ジャパン(株) お客様サービスセンター: https://hcj.jp/contact.html

(C) 永井豪／ダイナミック企画