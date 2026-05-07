巨大ギミックモデル登場！『UFOロボ グレンダイザーをつくる』2026年6月17日（水）発売

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アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社

　アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社より2021年2月に週刊『鉄の城 マジンガーＺ 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』を創刊しました。大好評を受け、延長シリーズとして『偉大な勇者 グレートマジンガー 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』を現在も刊行中です。その人気は今なお衰えることなく、さらなる延長が決定いたしました。このたび新たに『UFOロボ グレンダイザーをつくる』シリーズを2026年6月17日（水）発売の第261号より開始いたします。




『UFOロボ グレンダイザーをつくる』2026年6月17日（水）発売

毎号付属のパーツを組み立てると、全長95cmの「スペイザー」と合体ができる、全高55cmの「グレンダイザー」が完成するシリーズです。かつてないサイズで発光・サウンド・可動のギミックを搭載した「グレンダイザー」を、ぜひあなたの手で完成させてください。





商品サイトはこちら：https://hcj.jp/ufo/p(https://hcj.jp/ufo/p)

※『鉄の城 マジンガーＺ 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』および『偉大な勇者 グレートマジンガー 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』を購入されていなかった方でも本シリーズをお申込みいただくことができます。



ギミック紹介動画公開中！


ギミック紹介動画はこちら :
https://hcj.jp/ufo/movie.html

ギミック満載の巨大モデルを完成させよう

1975年に登場したグレンダイザーの特徴的なフォルムを精密に造形。


必殺技をイメージした発光や各部の可動、武装など多彩なギミックを搭載！



着脱式の頭部

頭部は着脱式。操縦席もリアルに再現され、デュークフリードの搭乗が可能。






ダイザービーム

目が鋭く光り、ダイザービームを実現。






スペースサンダー

角を発光させ、スペースサンダーを演出。






反重力ストーム

胸部の点灯で反重力ストームを表現。






スクリューの開閉

スクリューの開閉で腕部の形態変化を楽しめます。






内部構造

エンジンやタンクなどの内部構造も精密に再現。






関節の可動

関節の可動で、多彩なアクションポーズに対応。






スペイザーのエンジン

エンジンの点灯と開閉で始動を表現。






スペイザー操縦席

スペイザーの操縦席にもデュークフリードが搭乗。






ダブルハーケン

ダブルハーケンが付属し、戦闘シーンを再現できます。





スピンソーサー&スピンドリル

スピンソーサー

スピンドリル

スピンソーサー、スピンドリルの装着で武装バリエーションを拡張。


アクションポーズ、武器はもちろん、スペイザーや内部構造まで精密に再現！

戦闘シーンの再現からスペイザーとのドッキングまで、名シーンを彷彿とさせる可動ギミックに加え、忠実に再現した内部機構も堪能できます。


ダブルハーケンを構えたアクションポーズ


ダブルハーケンを独立パーツで付属。近接戦闘シーンが再現可能。


駆動システムを再現した内部構造


光量子エンジンやエネルギータンク、小型ロケットブースターなども緻密に立体化。


グレンダイザーとスペイザーの合体スペイザークロスを再現


ドッキング時にはデュークフリードが操縦席に現れ、分離時には姿を消すというギミックも搭載。スペイザーは専用スタンドでディスプレイすることができます。


特製リモコンで効果音・発光・可動を演出！

搭載コマンド：


●ダイザービーム


●スペースサンダー


●反重力ストーム


●スペイザーの各種ライト


●操縦席の可動


●スペイザーのエンジン始動





マガジンではグレンダイザーの名エピソードのコミカライズを掲載！




本シリーズでは、『UFOロボ グレンダイザー』の名エピソードのコミカライズを収録。フリード星の王子デュークフリードこと宇門大介とベガ星連合軍との壮絶な戦いを、ふたりのマンガ家による迫力ある作画で描き出しました。名シーンはもちろん、キャラクターたちの心情やドラマも丁寧に表現し、物語の魅力をより深く味わえる構成となっています。


原作・永井豪


マンガ　星和弥、立花未来王



星和弥


1973年12月7日生まれ、東京都出身。1996年ダイナミックプロダクションへ参画。


永井豪のアシスタントを担当しながら『ミスタードリラー』のコミカライズ作品でデビュー。


近年は『マジンカイザーSKLヴァーサス』『ダイノゲッター』『ジーグフリート』『破獄のマジンガー』などのロボットヒーローのリブート作品で活躍中。


立花未来王


1976年5月11日生まれ、埼玉県出身。


永井豪のアシスタントを経て、2004年にデビュー以降『マジンガー乙女』『マジンガー乙女大戦』等の連載作品を発表。


現在もジャンルを問わず、短編マンガ、描き下ろしマンガ、イラスト作品を発表している。




【商品概要】

■商品名：『鉄の城 マジンガーＺ 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』延長シリーズ


『UFOロボ グレンダイザーをつくる』


※対象号は本コレクションの第261～380号になります。


■価格：各号2,399円（10％税込）


■発売日：2026年6月17日（水）


■販売場所：全国の書店・商品ウェブサイトにて発売


定期購読受付中：https://hcj.jp/ufo/p


■刊行頻度：週刊


■刊行号数：全120号（※本コレクションの第261～380号）


■判型：A4変型


■商品サイト：https://hcj.jp/ufo/p


■商品に関するお問い合わせ


アシェット・コレクションズ・ジャパン(株) お客様サービスセンター: https://hcj.jp/contact.html



(C) 永井豪／ダイナミック企画