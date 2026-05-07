【岩手発・産学連携】過酷な建設現場を「健康経営」で変える。近藤設備が盛岡大学と連携し、従業員の健康状態をデータ化する取り組みを開始

株式会社近藤設備

岩手県で冷暖房空調設備などの配管工事を手掛ける株式会社近藤設備（本社：岩手県西和賀町、代表取締役：近藤正彦）は、従業員の健康増進と生産性向上を目的に、盛岡大学栄養科学部栄養科学科の氏家研究室（以下、氏家ゼミ）と連携した健康経営プロジェクトを本格始動いたします。その第一弾として2026年4月10日（金）、従業員を対象とした体成分分析装置「InBody」による測定および食事調査イベントを実施いたしました。

■取り組みの背景

身長・体重等の情報記入の様子InBody計測の様子食事調査MDHQの様子

建設・設備工事業界では、職人の高齢化や、体力勝負の現場における身体的負担が大きな課題となっています。当社においても、従業員が心身ともに健康で、持てるパフォーマンスを最大限に発揮し続けることは、企業の存続に直結する最重要課題です。そこで、専門的な知見を持つ盛岡大学氏家ゼミの皆様にご協力を仰ぎ、客観的なデータに基づいた本格的な健康支援を開始するに至りました。

■具体的な取り組み内容

従業員向けの初回イベントを2026年4月10日（金）に実施しました。

１.InBodyを用いた科学的な現状把握

体成分分析装置「InBody」を使用し、体重だけでなく体脂肪率や筋肉量、水分量などの詳細なデータを取得し、身体の状態を可視化します。

２.MDHQを用いた食生活調査

簡易食習慣評価ツール「MDHQ」を使用し、日常の食習慣をアンケート形式で調査。実際に摂取しているエネルギー量を可視化します。本イベントを通じて得られたデータは、氏家ゼミで集計・分析を行い、第2回イベント開催の際に個別のフィードバックを行う予定です。また、今後の健康施策の基礎資料として活用し、従業員一人ひとりに合わせた健康支援の実施につなげていき、従業員が心身ともに健康で働き続けられる職場環境の実現を目指してまいります。

■今後の展開

・個別フィードバックの提供による行動変容支援

・食事・運動に関するセミナーの開催

・定期的な健康測定イベントの実施

■会社概要

会社名：株式会社近藤設備

本社所在地：岩手県和賀郡西和賀町沢内字猿橋33-50

代表者：代表取締役 近藤 正彦

岩手県を拠点に、最新の3DスキャナーやBIM技術を駆使し、高品質な冷暖房空調設備・給排水衛生設備等の配管工事を提供するプロフェッショナル集団です。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社近藤設備 担当：社長室 鎌田

TEL：0197-62-5090 Mail：aika.k@konsetsu.jp