株式会社LIHIT LAB.（本社：大阪市中央区農人橋1-1-22 代表取締役社長：田中宏和）は、2026年5月中旬より、『CIRCULA(サーキュラ)』シリーズを数量限定で発売いたします。(5品番23SKU) 『CIRCULA(サーキュラ)』シリーズは、工業繊維・化成品を製造・販売する泉株式会社のSDGsや地球環境問題に対応する基幹チーム「SUSTAINABLE. Labo」とのコラボレーション商品です。テント生地の端材をアップサイクルして、『モノ・コトの循環』をコンセプトに素材や形を見直して開発しました。シリーズ名『CIRCULA』は、英語の「circular（循環する）」に由来しています。

https://sustainable-labo.com/

使用されるテント生地は、一般的なバッグやポーチに使用されている生地とは違った機能性(UVカット・耐水・防炎) が備わっています。 テント生地ならではの丈夫さを活かし、天候の変化が激しいキャンプや登山、夏フェス、旅行先までシームレスに使えるアイテムを提案します。

商品の特長

◾️商品の特長 ・テント生地の端材を再利用したサステナブルな商品 ・UVカット・耐水・防炎機能を備え、アウトドアシーンに最適 ・丈夫で長く使える設計

■ミニウォレット (A-4600)

https://store.lihit-lab.com/

スリムで持ち歩きに便利なウォレット。

品番：A-4600 商品名：ミニウォレット 定価：1個 1,595円(1,450円) サイズ：縦100×横100×厚さ15mm 材質：本体/ポリエステル 色：0ホワイト・4オレンジ・7グリーン・8ブルー・16ベージュ・24ブラック

■スクエアポーチ (A-4601)

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/a-4600.html

大きく開いて取り出しやすいポーチ。

品番：A-4601 商品名：スクエアポーチ 定価：1個 1,705円(1,550円) サイズ：縦100×横100×厚さ30mm 材質：本体/ポリエステル 色：0ホワイト・4オレンジ・7グリーン・8ブルー・16ベージュ・24ブラック

■ばね口ポーチ (A-4602)

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/a-4601.html

片手で開閉できるばね口を使用したポーチ。

品番：A-4602 商品名：ばね口ポーチ 定価：1個 1,980円(1,800円) サイズ：縦200×横100×厚さ15mm 材質：本体/ポリエステル 色：4オレンジ・7グリーン・16ベージュ・24ブラック

■トラッシュポーチ (A-4603)

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/a-4602.html

片手で開閉できるばね口を使用したゴミ入れポーチ。外出先でのゴミの一時保管に。

品番：A-4603 商品名：トラッシュポーチ 定価：1個 2,640円(2.400円) サイズ：縦170×横120×厚さ30mm 材質：本体/ポリエステル 色：4オレンジ・7グリーン・16ベージュ・24ブラック

■スマホショルダー (A-4604)

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/a-4603.html

スマートフォンや小物をまとめて持ち運べるコンパクトなポーチ。

品番：A-4604 商品名：スマホショルダー 定価：1個 2,860円(2.600円) サイズ：縦190×横120×厚さ40mm 材質：本体/ポリエステル、ポケット/PVC、ショルダーベルト/ポリエステル(フックは樹脂製) 色：11ネイビー・16ベージュ・24ブラック ※スマホ対応サイズ：画面サイズ約6～7インチ ※ スマートフォンの機種によって、またカバーの有無によっては入らない場合があります。 ※ショルダーベルト付き（幅15mm／長さ約700～1380mm）

使用シーン

株式会社 LIHIT LAB. 会社概要

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/a-4604.html

■名称 株式会社ＬＩＨＩＴ ＬＡＢ．（リヒトラブ） ■代表者 代表取締役社長 田中宏和 ■本社所在地 大阪市中央区農人橋1-1-22 ■TEL: 06-6946-2525(代表) ■設立 昭和23年5月 ■資本金 18億3,000万円 ホームページ：https://www.lihit-lab.com

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