【開催レポート】タイ音楽界の頂点「Three Man Down」が日本初上陸！代官山UNiTにファン500名以上が熱狂

株式会社ZICCA

2026年5月5日（火・祝）、代官山UNiTにてタイ音楽・カルチャーを発信する「Sabaay Style Market」の主催による『- The 26th Thai Festival Tokyo Eve Special Concert - Three Man Down 1st concert in Japan』を開催いたしました。タイの若者を中心に圧倒的な支持を誇るロックバンド「Three Man Down」の待望の初来日公演には、500名以上のファンが駆けつけ、大盛況のうちに幕を閉じました。

■スタジアム級の人気バンドを至近距離で。熱狂のライブレポート

2026年3月にタイで開催された3万人規模のスタジアム公演を即完売させたThree Man Down。そんな彼らのエモーショナルなパフォーマンスを至近距離で体感できるプレミアムな一夜とあって、会場の代官山UNiTは開演前から熱気に包まれました。

ライブでは、YouTube再生回数1.7億回を超えるメガヒット曲『ถ้าเธอรักฉันจริง (Tah Ter Rak Chan Jing)』や、1億回再生を超える『ฝนตกไหม』など、タイ音楽シーンを席巻する名曲全18曲を披露。切ない歌詞とパワフルなバンドサウンドが会場を一体にし、サビでは500名以上の観客による大合唱が響き渡りました。

また、VIPチケット購入者限定で行われた終演後のファンミーティングでは、メンバーが一人ひとりのファンと交流。日本初単独ライブという記念すべき日を、アーティストとファンが共に分かち合う特別な時間となりました。

■タイ音楽は渋谷eggmanへ！公演スケジュール公開。

本公演を皮切りに、タイフェスティバル東京のスペシャルプログラムはさらに加速します。5月8日（金）から5月10日（日）の3日間は、会場を渋谷eggmanに移し、総勢11組の日タイアーティストが集結する「- The 26th Thai Festival Tokyo Special Concert -」が開催されます。

本公演はリストバンドにより再入場が可能です。代々木公園で開催されている「タイフェスティバル」とコンサート会場を行き来しながら、一日を通してタイの食、文化、そして音楽を遊び尽くせる特別な仕様となっています。

■『第26回 タイフェスティバル東京 スペシャルコンサート』スケジュール

ジャンルごとに異なるタイ音楽の魅力をお届けする、豪華3日間のラインナップです。

【5月8日（金）：タイの伝統音楽DAY】

18:00～ Oki Rekpo (bandset)

19:30～ Asia7

21:00～ The Paradise Bangkok Molam International Band

Guest DJ : Soi48

【5月9日（土）：T-POP DAY】

18:00～ Flower.far feat. Ichika Nito

19:30～ Yes’Sir Days

21:00～ getsunova

【5月10日（日）：インディー・シティポップDAY】

17:00～ VVV

18:00～ Pae Arak

19:30～ Purpeech

※Yes'Sir Days / getsunova / Purpeechは、タイフェスティバル東京の代々木ステージへの出演はありません。本公演のみの出演となりますので、ぜひお見逃しなく！

※本公演はリストバンドにより再入場が可能です。代々木公園で開催されている「タイフェスティバル」とコンサート会場を行き来ができます。

■ チケット情報

5月8日（金）～5月10日（日）

前売り：6,000円 / 当日：6,500円（税込・ドリンク代別）



◆チケット購入はこちら：

Sabaay Style Market：https://sabaay-style-market.com/

◆各プレイガイド

ローソンチケット：https://l-tike.com/thaifes-live

ticket board：https://ticket.tickebo.jp/sn/26thThaiFestivalTokyo-sc

イープラス：https://eplus.jp/thaifes26-specialconcert/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/thaifes-specialconcert/

タイのインディーポップからレジェンド級のバンドまで、代々木公園のタイフェスティバルの熱狂をそのままに、渋谷のライブハウスでタイ音楽の「今」を凝縮してお届けします。

■主催：Sabaay Style Market について

タイの音楽・ファッション・カルチャーを日本に届ける日英泰語対応のグローバルECサイト。「タイ音楽特化型EC」として、アーティストと連携した独占アイテムやイベント企画を展開。過去にもThe TOYS、MILLI、SCRUBBなどタイのトップアーティストを日本へ招聘し、アジアの音楽シーンを繋ぐ架け橋となっています。

公式サイト：https://sabaay-style-market.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

Sabaay Style Market（運営会社：株式会社ZICCA）

担当：足立（info@zicca.co.jp）