【宮城・石巻】「肩こり腰痛０を目指します」肩こり/腰痛の独自アプローチ：病院で講演実績のあるリラクボディ石巻が地域の方のつらい悩み0を目指して５月限定1回無料キャンペーン開催中！

株式会社リアルボディRグループ

東北最大級の店舗数を誇るパーソナルジム『リアルボディ』グループが展開する、肩こり・腰痛改善特化型施設「リラクボディ石巻店」は、連休中に溜まった疲労や、長年のデスクワークによる慢性的な不調を抱える地域の皆様に向け、科学的根拠に基づいた独自メソッドプログラムを提供しています。

東北最大級の店舗数（※リアルボデイの中で施術）

■ なぜ「揉むだけ」では改善しないのか？

多くのマッサージや整体では、一時的に筋肉をほぐすことで楽になったと感じますが、すぐに痛みが戻ってしまうという悩みが少なくありません。リラクボディでは、その原因を「筋肉のバランスの崩れ」にあると考えています。使われすぎている筋肉を「ほぐし」、固まった関節を「ストレッチ」で広げ、さらに弱っている筋肉を「筋トレ」で正しく機能させる。この独自の三位一体アプローチこそが、リラクボディがたくさんのお客様から効果を実感したと定評（口コミ）をいただいている理由です。

■ 国と医療機関も推奨する「運動療法」

リラクボディのメソッドは、単なるリラクゼーションではなく、医学的根拠に基づいています。運営母体であるリアルボディRグループは、病院内での講演会も開催しており、医療現場でも認められた知見を指導に活かしています。最新のエビデンスでは、肩こりや腰痛に対しては「運動療法」こそが最も効果的であると強く推奨されています。リラクボディでは、この理論を基に、苦痛0の体を目指すサポートを行います。

■石巻店限定：1回分の施術無料

「本当に変われるの？」 「自分に合うか不安……」そんな迷いを抱えている石巻の皆様のために、初回カウンセリングと独自の「もみほぐし×ストレッチ×筋トレ」の根本改善プログラム（通常5,000円相当）を、1回分無料でご提供いたします。財布の負担が減り、自分時間が増え、家事や育児、仕事が負担なくこなせるようになる。そして何より、老後の旅行や楽しい時間を健康な身体で満喫できる「健康寿命」の獲得を目指します。

Googleマップでも高評価多数！（※リアルボディ石巻店の中で施術をさせていただいております）Googleクチコミでも高評価





リラクボディ体験者様の実績

■ 病院内での講演実績が裏付ける「確かな信頼」

多くの方がわずか30分で効果を実感！

リラクボディのスタッフは、病院内での講演会も担当しており 、生活習慣病予防や基礎体力向上・痛みの改善のメカニズムについて、医療現場での知見に基づいた指導を行っています 。

医療機関での講演会も開催

◆石巻店・店長 田口弘樹より

「自分をもっと好きになるきっかけを作る」この言葉は、私の人生のGOALでもあります。皆さんの人生のGOALは何ですか？日々の肩こりや腰痛、なんとなくの不調…。実はそのままにしておくことで、

体だけでなく心にも影響を与えてしまいます。リラクボディでは、「ほぐす・伸ばす・動かす」を通して、身体の不調を根本から改善し、本来の自分の状態へと整えていきます。体が変わると、自然と心も前向きに変わっていきます。体も心も整え、これからの人生を「自分をもっと好きになれる時間」に変えていきましょう。そして、最高の人生を一緒に作っていきましょう。リラクボディ石巻店でお会いできることを、心よりお待ちしております。

石巻店・店長 田口弘樹







■ 店舗情報：リラクボディ石巻店

住所：宮城県石巻市大街道北1丁目1-16 かじやビル1F

駐車場完備！（※リアルボディ石巻店の中で施術をさせていただいております）

■ 会社概要

会社名：株式会社リアルボディRグループ

本社所在地：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

公式サイト：https://momihogushi-relaxbody.com/

石巻店WEBサイト：https://momihogushi-relaxbody.com/ishinomaki/

住所：宮城県石巻市大街道北1丁目1-16 かじやビル1F

営業時間：平日 9:00～21:00 / 土日祝 8:00～19:00（年中無休）

電話番号： 080-3313-8577



■ 体験申込サイト

https://relaxbody-yoyaku.com/trial/





リラクボデイRグループ店舗一覧



▽宮城県

■リラクボディ長町店

住所：宮城県仙台市太白区大野田3丁目11-34-103(#) 第二横山ハイツ

■リラクボディ長町駅前店

住所：宮城県仙台市太白区長町3-3-9 39ビルディング303

■リラクボディ泉東口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

■リラクボディ泉西口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央1丁目35-3 ネオハイツ泉中央

■リラクボディ卸町店

住所：宮城県仙台市宮城野区銀杏町35-8 小野ビル3階

■リラクボディ多賀城店

住所：宮城県多賀城市高橋3丁目11-22 鈴木ビル102

■リラクボディ石巻店

住所：宮城県石巻市大街道北1丁目1-16 かじやビル1F

■リラクボディ岩沼店

住所：宮城県岩沼市大手町9-6 第一マサキビル1階

▽山形県

■リラクボディ山形店

住所：山形県山形市あかねヶ丘2丁目16-9 国井商店ビル2階

▽福島県

■リラクボディ郡山店

住所：福島県郡山市駅前2丁目3-9 東京萬ビル301

■リラクボディいわき店

住所：福島県いわき市平大町20-5 小宅テナント2階西

▽青森県

■リラクボディ八戸店

住所：青森県八戸市沼館1丁目2-21 ウエスタンビル2階

▽千葉県

■リラクボディ北習志野店

住所：千葉県船橋市習志野台3丁目18-9 フラワービル2階

■リラクボディ松戸八柱店

住所：千葉県松戸市稔台1丁目1-2 祥城ビル1階

■リラクボディ四街道店

住所：千葉県四街道市四街道2丁目2-7 ラインヴィラ四街道2階

本プレスリリースに記載の内容は、2026年5月1日現在の情報です 。