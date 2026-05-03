【イベント情報】5/17(日) ダイセンアリーナ西尾『見に機てくだ祭』にて「FC刈谷運動教室」を開催
三河ベイフットボールクラブ株式会社
当日はトップチーム選手やアカデミーコーチと一緒に、ボールを使った運動で楽しく汗を流していただけます。
『FC刈谷運動教室』参加お申し込み
『FC刈谷運動教室』参加申し込みフォーム
※『見に機てくだ祭』会場では、人気の中古機や当日限りの商品のほか、お子様が楽しめるコーナーやお菓子まきなどのイベントも予定されております。
この度、5月17日（日）にダイセンアリーナ西尾（西尾市総合体育館）の屋外特設ブースにて、株式会社カイノス様が主催されるイベント『見に機てくだ祭（みにきてください）』が開催されます。
本イベントの特別企画として、『FC刈谷運動教室』を開催することが決定いたしました。
当日はトップチーム選手やアカデミーコーチと一緒に、ボールを使った運動で楽しく汗を流していただけます。
幼児のお子様から参加可能なプログラムとなっており、親子やご家族でのご参加も大歓迎です。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
FC刈谷運動教室 詳細
日時： 2026年5月17日（日）
場所： ダイセンアリーナ西尾（西尾市総合体育館）屋内
主催： 株式会社カイノス様
午前の部
時間： 10:00 ～ 11:00（※午後の部もご参加いただけます）
講師： FC刈谷トップチーム選手、アカデミーコーチ
内容： ボールを使ったストレッチ、鬼ごっこ、パスゲーム（幼児からご参加いただけます）
持ち物： 室内シューズ
午後の部
時間： 13:00 ～ 14:00（※午前の部もご参加いただけます）
講師： FC刈谷トップチーム選手、アカデミーコーチ
内容： ボールを使った鬼ごっこ、ミニゲーム（幼児からご参加いただけます）
持ち物： 室内シューズ
『FC刈谷運動教室』参加お申し込み
事前参加のお申し込みは、下記フォームより受け付けております。
『FC刈谷運動教室』参加申し込みフォーム
https://forms.gle/J7dE14FSJMvyRkQj7
※『見に機てくだ祭』会場では、人気の中古機や当日限りの商品のほか、お子様が楽しめるコーナーやお菓子まきなどのイベントも予定されております。
ご家族そろってぜひお越しください。