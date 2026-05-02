「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」がパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」に登場！
株式会社サミーネットワークスが運営するPC向けパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」（スリーセブンタウン・ドットネット）は、2026年5月2日（土）より、サミー株式会社の「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」アプリを配信いたします。
■「甲鉄城のカバネリ」スマスロでも貫く！
パチスロ新時代の到来を告げたツラヌキSPEC「パチスロ甲鉄城のカバネリ」登場から4年。
「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」と、舞台を劇場版に変えて「777TOWN.net」に新登場！リールを貫くような衝撃の“六根清浄”はもちろん、新感覚の図柄アクションなどすべてが進化。“裏美馬”を超えるプレミアムSTの“裏景之ST”は、期待獲得枚数3,600枚！
【777TOWN.net（パソコン向けサービス）概要】
・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）
・サービス利用料/形式：月額/遊び放題
※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円
パチンココース月額1,100円 （全て税込）
・配信プラットフォーム：パソコン
・公式サイト：http://www.777town.net/
・SNS：https://x.com/777town_net/
パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！40メーカー、500機種以上が
24時間遊び放題！！最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！
液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！
最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、
毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊び方が満載！
■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦導入記念！ 有料会員登録キャンペーン
・期間：5月2日（土）0:00～5月17日（日）23:59
上記期間中、無料会員から有料会員登録された方を対象に、「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門
（うなと）決戦」で使える“最高設定券”や“裏景之ST”から遊べるアイテム等をプレゼント！
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