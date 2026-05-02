音楽・ダンスの専門学校生200名がSDGsを″体験″で学ぶ　日和山海岸での清掃活動＋大学講義を実施

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校は2026年4月30日(木)、全校生徒参加の"体験型SDGs授業"を実施しました。

約200名の学生全員で、新潟市の日和山海岸にて清掃活動を行い、5月2日(土)には新潟大学の村山敏夫先生をお招きし、SDGs（持続可能な開発目標）についての講義を受講しました。

新潟市北区にある「日東成工株式会社」様とも連携し、清掃活動を実施しました。

学生たちは活動を通じて、SDGsの目標である「11.住み続けられるまちづくりを」「12.つくる責任 つかう責任」「14.海の豊かさを守ろう」について、実体験を通じて学び、理解を深めることを目指しています。

同校には全国から学生が集まっており、特に海のない地域から来た学生にとっては、海の美しさや守るべき自然環境を実感する貴重な機会となっています。また、学生同士の交流や地域とのつながりを感じる場としても大きな意義があります。

本校では今後も、地域社会や環境への貢献につながる取り組みを継続してまいります。

実施概要

日程：2026年4月30日（木）

清掃活動時間：13：40～15：30

清掃場所：日和山海岸

参加予定者：国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校の学生 約200名

＜講義（別日開催）＞

日時：2026年5月2日（土）10:00～11:30

内容：SDGs講義

講師：新潟大学 村山敏夫 先生

【国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校】 https://show-net.jp/

新潟にある音楽系専門学校で、歌、楽器、ダンス、K-POP、音楽ビジネス、映像、音響・照明、作曲・編曲、レコーディングが学べる学校である。また日本で唯一K-POPを学べる学科「K-POPエンタテイメント科」があり、全国からK-POPを学びたいという学生が集まっている。

学科

音楽アーティスト科／ダンス科／K-POPエンタテイメント科／音楽ビジネス科／音楽・芸能・ライブスタッフ科／映像デザイン科／音響・照明科／サウンドクリエイター科／専攻科/総合エンタテイメント科/総合エンタテイメント・大学科／トータルエンタテイメント科／トータルエンタテイメント・大学科

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/