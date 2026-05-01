THE HOUSE はおかげさまで11年目。『きっとどれかは、あなたの祝日。』キャンペーン開始。人生の「大切な節目」を祝う日、THE HOUSEが宿泊代の半額を負担します。

株式会社 THE HOUSE

神奈川県葉山・三浦エリアでプライベートレンタル邸宅を展開する株式会社THE HOUSE（所在地：三浦郡葉山町）は、お客様一人ひとりの大切な記念日を独自に祝日として認定し、対象日の宿泊代金を半額とする『きっとどれかは、あなたの祝日。』キャンペーンを始動いたします。

お客様がお祝いや記念日でご利用されることも多いことから、このような機会をご提供し、より幸せな特別な祝日を過ごしていただきたいと思いスタートいたします。

■ 企画誕生の背景

とある2月の暖かい祝日、海辺で多くの人々が楽しむ光景を目にし、「一年でもっと祝日が増えたらいいのに」という想いから本企画は生まれました。 世の中が決めた祝日ではなく、あなたの人生に起きた「大切な節目」を祝う日をTHE HOUSEが毎月1日どこかを祝日として設定し、その日の宿泊代の半額を1ヶ月3組限定にて弊社が負担いたします。

THE HOUSEが誕生してから11年目という節目に、1年限定ではありますが、感謝の気持ちを込めてご提供させていただこうと考えました。

どのタイミングでもチャンスはあります。ぜひご家族やお友達、ご夫婦でどのタイミングが可能性がありそうか含めてご予約前から少しワクワクしていただけたらと思います。

■ キャンペーン概要



特典内容：毎日1日設定される、対象日の宿泊代金を対象3施設合計3組限定で半額で提供します。



対象日程の発表：2ヶ月分をまとめて発表（例：4月に5・6月分を発表）。

適用条件：ご同行者のうち、どなたか一人がお祝いのテーマに当てはまること 。

利用制限：全宿泊者の中で、一年に一回のみのご利用に限ります 。過去一年以内に本特典を利用された方が一人でも含まれる場合は適用されません 。

予約方法：公式サイトより定価でクレジット決済後、「宿への連絡事項」欄に所定のフォーマット（対象者名、宿泊者全員のフルネーム等）を記載いただくことで、後日クレジットカードの決済金額を半額へ変更いたします 。

注意事項：本割引適用の場合、キャンセル料は1ヶ月前から100%となります 。

その月の対象日、対象施設のみが対象となります。

既存のご予約を本企画へ変更はできません。新規ご予約のみが対象となります。

予約方法：キャンペーン説明サイトをご確認いただいた上で、公式サイトより表示価格でクレジット決済後、所定のフォーマットを「宿への連絡事項」欄に記入いただくことで、後日半額分をクレジットカード経由にて返金いたします。

ご予約は半額分を返金対応させていただいた時点で確定となります。（公式サイト以外からの予約は本キャンペーンは適応されません）

キャンペーン説明サイト：https://thehousehayama.com/yourholiday

■年間のキャンペーンテーマ： 内容が変わる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

『きっとどれかは、あなたの祝日。』年間テーマ予定一覧



5月28日（木）：子供に背を抜かれた記念日

6月16日（火）：何でもない私に戻る日

7月頃：初めてのママ・パパ 1年記念日

8月頃：孫ができたよ！記念日

9月頃：病気や試練を克服した人の日

10月頃：ワンワン！愛犬との3年以上記念日

11月頃：3日坊主を克服した記念日

12月頃：お疲れさん！長男・長女の日

1月頃：肩の荷を下ろした子供も大人もおめでとうの日

2月頃：半世紀生きたぞ！おめでとうの日

3月頃：失恋は新しい恋の予感の日

4月頃：新生活 今年叶うはずのその日のために

■ 5月・6月の祝日テーマならびに半額になる日程と施設につきまして



5月28日（木）

子供に背を抜かれた記念日

いつまでも子供だと思ってたけど、気づいたら身長を抜かれてた。でも、ずっと子供。うれしかなしい気持ちと一緒に祝日を。

対象施設：THE HOUSE 葉山 : 小網代Pool and Cave : MAISON D:E VACANCES 葉山

6月16日（火）

何でもない私に戻る日

社長、母、妻、娘。すべての役割を脱ぎ捨てて波の音を聞き、ただ一人の自分自身と再会する日。静かな海辺でそんな自分に祝日をプレゼントして。

対象施設：THE HOUSE on the beach : THE HOUSE 諸磯 : THE HOUSE小網代 bed and bath

ご予約は必ず上記キャンペーン説明サイトをご確認いただき、ご予約くださいませ。

■ 株式会社THE HOUSEについて

「The New Luxury」を掲げ、葉山や三浦の絶景ロケーションにて、1日1組限定のプライベートヴィラを運営しております。

展開施設：THE HOUSE hayama、THE HOUSE on the beach、THE HOUSE Koajiro Marina Suite、THE HOUSE Moroiso secret beach、MAISON D:E VACANCES 葉山、MAISON D:E VACANCES 城ヶ島。その他新規施設オープン準備中。

関連施設：THE HOUSE FARM（屋外型テラスレストラン＆BBQガーデン、ドッグパーク）

それぞれの施設の詳細は下記からご確認ください。

公式サイト：https://thehousehayama.com/