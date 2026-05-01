【アモーヴァ・アセット】米国小型バリュー株式運用チームを新設

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

Press Release

2026年5月1日アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（旧社名：日興アセットマネジメント株式会社、以下「アモーヴァ・アセット」）はこのたび、米国子会社「アモーヴァ・アセットマネジメント・アメリカズインク」に米国小型バリュー株式運用チームを新設し、インハウス運用能力のさらなる強化を図ります。20年超の豊富な運用実績を有する John S. Albert と Kevin A. Finn の2名のポートフォリオ・マネジャーが2026年5月1日付で入社し、同チームを構成します。

Albert と Finn は、年金コンサルタント会社「Asset Consulting Group」（米ミズーリ州セントルイス）で共にキャリアをスタートさせ、長年チームを組んで運用実績を積み重ねてきました。共に歩んだ豊富な経験を通じ、リスク・コントロールと一貫性のある長期リターンの実現に焦点を当てた、規律ある再現性の高い投資哲学を確立しました。両名は2005年に、小型株専門のブティック運用会社である「Piermont Capital Management」を共同設立しました。以降、小型バリュー銘柄に対する体系的な評価と、個別企業固有のリスクを特定・管理するための厳格なファンダメンタルズ分析を組み合わせた運用プロセスを確立してきました。彼らの米国小型バリュー株戦略[1]は、18年間の運用期間のうち15年でベンチマークを上回る堅調な長期実績を残しました。

アモーヴァ・アセットの専務執行役員兼最高投資責任者（CIO）であり、アモーヴァ・アセットマネジメント・アメリカズインク社長を務めるマーク・E・ストックルは、「Albert と Finnをアモーヴァ・アセットに迎えることができ、大変嬉しく思います。日本および世界の投資家の皆さまがポートフォリオの分散を図るうえで、米国小型株市場における独特の投資機会を見極めてきた両名の実績あるアプローチは、大きな価値を提供するものと確信しています」と述べています。

以 上



[1] 2005年10月に運用を開始し、The Russell 2000(R) Value Indexをベンチマークとした小型バリュー株戦略。

アモーヴァ・アセットマネジメントについて

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社は日本が本社のグローバルな資産運用会社です。1959年に日本で設立し、現在では世界各国の個人投資家・機関投資家のお客様に多様な投資戦略を提供しています。世界200名超*の投資プロフェッショナルによる運用資産総額は約42.9兆円**。先進的な投資ソリューションでより良い明日を共創することを目指しています。アモーヴァ・アセットマネジメントは三井住友トラストグループの一員です。2025年9月に日興アセットマネジメントから社名を変更しました。詳しくは www.amova-am.com(https://www.amova-am.com/) をご覧ください。

* アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。

** アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の連結運用資産残高（投資助言を含む）。

※記載の情報は、特に注釈がない限り2025年12月末現在のデータ。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号

加入協会：一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会