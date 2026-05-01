「お盆飾りを置く場所がない」悩みを解消！お仏壇のはせがわが「2026年度 お盆提灯特設サイト」をリニューアルオープン

株式会社はせがわ

お仏壇・墓石の販売、屋内墓苑の受託販売を手がける株式会社はせがわ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：新貝 三四郎）は、2026年のお盆に向けて「お盆提灯特設サイト」をリニューアルオープンいたしました。本サイトでは、多彩な商品ラインアップとともに、初めてお盆を迎える方にも安心の基礎知識・コラムを掲載し、お盆の準備をわかりやすく便利にサポートいたします。

リニューアルの背景｜住宅環境の変化に伴うお盆準備の課題

2026年度 お盆提灯特設サイトはこちら :https://www.hasegawa.jp/blogs/butsudan/obon

近年、都市部を中心とした住宅環境の変化により「お盆飾りを設置するスペースがない」といったお悩みが増えています。

お仏壇のはせがわの店頭においても、心を込めてお盆を迎えたいというお気持ちはあるものの、盆棚やお盆提灯を置く十分なスペースが確保できない、従来のサイズでは設置が難しいといったご相談が多く寄せられており、こうした住宅環境による制約が現代におけるお盆供養の課題となっています。はせがわではこのような課題を踏まえ、限られた空間でも無理なくお盆を迎えられるよう、現代のライフスタイルに合わせた提案を強化するため、本特設サイトをリニューアルオープンいたしました。

機能性と美しさを兼ね備えたお盆提灯のご提案

当社では、お盆という伝統行事を大切にしながらも、現代の暮らしに取り入れやすいお盆提灯を多数取り揃えています。

コンパクト設計やコードレス仕様などの機能性に加え、リビング空間にも調和するモダンなデザイン性を備えた商品を展開しています。コンパクトなお盆提灯「ココラン・シリーズ」や、省スペースで設置できる「ミニ盆棚」などを組み合わせることでリビングの棚などの限られた空間でも無理なくお盆飾りをすることが可能です。

■コンパクトなお盆提灯「ココラン・シリーズ」：https://www.hasegawa.jp/collections/cocolan

■省スペースのお盆飾り棚「ミニ盆棚」：https://www.hasegawa.jp/products/4534313053577

お盆提灯特設サイトの特徴

棚の上におけるミニ盆棚を使用した飾り例モダン・ミニデザインの盆提灯を使用したお飾り例１．多彩な商品ラインアップと動画による紹介

新盆・初盆用の白紋天（しろもんてん）や、人気のモダンなコードレスミニ提灯をはじめ、家紋入り提灯・回転行灯・吊り下げ提灯・お盆用品セットなど多彩なラインアップを取り揃えています。

また、実際に回転灯が回る様子の動画も掲載し、商品のイメージをよりリアルにお伝えします。お盆提灯・盆用品は、全国の実店舗とオンラインショップにてお求めいただけます。店舗では、実物を手に取って、ご自分の目で確かめながらお選びいただけます。

コードレスミニ提灯「ココラン・シリーズ」透明感のある「クリスタル 牛馬飾り」２．初めての方も安心、役立つコラム・Q&A

はせがわスタッフ執筆のコラムやQ&Aを通じて、お盆に関する基礎知識をご紹介します。お盆を迎える方々に向けて、初めてご準備になる方も、毎年ご準備している方も安心してご利用いただける情報が揃っています。

サイトリニューアルに伴い、お盆提灯や新盆に関するQ&Aやお盆提灯に関する以下の新しい基礎知識も画像付きで追加掲載しています。

- 盆提灯を飾る期間・点灯タイミング- 盆提灯・盆用品の飾り方- 盆提灯をお飾りする意味・必要性３．メールで簡単！PDFカタログを無料配布中

2026年度版のお盆提灯カタログ（PDF）は、メールで簡単にお受け取りいただけます。ご請求は無料です。カタログには、種類豊富なお盆提灯に加え、盆用品やフラワーボトルなどお仏壇周りを華やかに演出する商品やライフスタイルに合ったお飾りのコーディネート例も掲載しています。購入をご検討の際には、ぜひご利用ください。

お仏壇のはせがわ各店舗にて、お盆提灯の陳列を開始

はせがわの各店舗にて、2026年お盆提灯の陳列を開始いたしました。お近くの店舗では、実際に商品を見ながらお選びいただけます。また、専門知識が豊富なスタッフによるお部屋のレイアウトや雰囲気に合わせた商品のご提案、お盆の迎え方などのご相談も可能です。

例年、人気商品は早めに完売することが予想されますので、この機会にぜひご来店ください。

お仏壇のはせがわ店舗一覧：https://www.hasegawa.jp/blogs/shops

今後も株式会社はせがわは、皆さまの心に寄り添い、よりよいご供養のかたちをサポートしてまいります。

株式会社はせがわについて

“「心の平和と生きる力」を自らと人々が実現することを使命とする”という企業理念のもと、お仏壇・お仏具、墓石の販売などの供養事業から終活支援まで、幅広い事業を展開。お客さま一人ひとりに寄り添いながら、「穏やかでやすらぎのあるくらし」を支える取り組みを行っています。

[創業] 1929年9月

[会社設立] 1966年12月

[上場証券取引所] 東京証券取引所スタンダード市場

[事業内容] 仏壇仏具事業、墓石事業、屋内墓苑事業、飲食・食品・雑貨事業、

ピースフルライフサポート事業他

[資本金] 4,037百万円（2025年３月31日）

[売上高] 個別：20,410百万円（2025年３月期）／連結：21,228百万円（2025年３月期）

[店舗数]136店舗（2026年５月１日時点）※飲食事業「田ノ実」含む

[従業員数]1,197名（2025年３月期）

[代表者]代表取締役社長 新貝 三四郎

[コーポレートサイト] https://corp.hasegawa.jp/

[カスタマーサイト] https://www.hasegawa.jp/

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