ぬい活をもっと楽しくするアプリ『ここもこ』を正式リリース

株式会社レブクリエイト

2026年5月1日、株式会社レブクリエイト（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：杉崎公一）は、ぬい活をもっと楽しくするアプリ『ここもこ』を正式にリリースしました。

・『ここもこ』について

「ここもこ」は、お気に入りのぬいとの日常や思い出を、ひとつの場所にまとめて記録できるアプリです。ぬいとのコミュニケーションや思い出づくりをサポートしながら、日々の体験を振り返りやすくすることを目的としています。

【ここもこ公式サイト】https://cocomoco.jp

ぬいとないしょのお約束

おでかけしたい、美味しいごはんを食べたい、新しい服がほしい…など、アプリ内のチャットで登録したぬいと会話することができます。

会話の中で生まれたお互いのやりたいことを、忘れないようにウィッシュリストに登録しておくことも可能です。

大切な日々が思い出に

訪れた場所をマップ上に記録したり、ぬい撮りした写真をアルバムにまとめることができます。

ぬいごとに写真の紐付けができるため、ぬい撮り写真の整理や思い出の振り返りがしやすくなっています。

ぬいと一緒に過ごした日々が積み重なり、振り返るたびに心がほっこり温まる体験を提供します。

広がるぬい活の世界

スマホの中にもぬいの居場所ができるから、いつでもあなたのそばでぬいがそっと見守ってくれるようになります。

上記に記載した機能の他に、お部屋の模様替えやぬいをリアルタイムで合成できるカメラ機能があるため、今までリアル中心だったぬい活がデジタル上でも楽しめるようになります。

・『ここもこ』公式情報

＜アプリ情報＞

アプリ名：ここもこ

配信開始日：2026年5月1日

対応OS：iOS／Android

価格：無料

＜アプリダウンロード＞

【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%82%E3%81%93/id6762119583#information

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.revcreate.cocomoco



＜関連URL＞

【公式サイト】https://cocomoco.jp

【公式X】 https://x.com/cocomoco_jp

・株式会社レブクリエイトについて

株式会社レブクリエイトはシステム・アプリケーション・web制作を、IT導入の全体設計から保守までトータルで対応する開発会社です。

＜会社概要＞

会社名：株式会社レブクリエイト

代表者：代表取締役 杉崎公一

設立：2011年05月

所在地：愛知県名古屋市中区大須2丁目10-45 ビジネスポイント大須210

事業概要：IT領域コンサルティング

ＷEBシステム/アプリの企画開発・保守

ITサービス企画開発・販売

ホームページ：https://www.revcreate.co.jp