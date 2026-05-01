格ゲーVTuberグループ「りーさるぷらん」2026年オフィシャルパートナー決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）が運営する格ゲーVTuberグループ「りーさるぷらん」の2026年度のスポンサーに、東北パイオニア株式会社（本社：山形県天童市、代表取締役 兼 社長執行役員：高島 直人）が就任したことをお知らせいたします。

東北パイオニア株式会社について

東北パイオニア株式会社はパイオニア株式会社の100％子会社です。パイオニアは、1938年の創業以来、企業ミッション「より多くの人と、感動を」のもと、世界初、業界初の製品やサービスを数多く開発し、グローバルに展開しています。カーエレクトロニクス分野を中心に、斬新でユニークな発想と最先端のテクノロジーを活かし、お客様の体験価値向上に取り組んでいます。

◆東北パイオニア公式サイト：https://jpn.pioneer/ja/corp/group/tohokupioneer/

◆X（Twitter）：https://x.com/Pioneer_PR

これまで80年以上にも渡りスピーカー事業に携わった経験と、ホームAVや車載用スピーカー、ヘッドフォンなどの様々なスピーカー開発で培った技術を集結させ、パイオニアゲーミングスピーカーが誕生しました。独自技術のソフトウェアとこだわりの3Dサラウンド技術で、いままでに体験したことのない没入感と臨場感を味わうことができ、ゲームにおいてもっとも大切な音の方向性をリアルに表現することができました。ヘッドセットから開放されたリアルが溶け合う世界を、ぜひ体感してください。

◆SOUND TECTOR公式サイト：https://jpn.pioneer/ja/gamingspeakers/

「りーさるぷらん」について

りーさるぷらんは、「格闘ゲームを全力で楽しみ、その魅力を伝える」をコンセプトに活動する格ゲーVTuberグループです。

配信者として自由に楽しく、そして格闘ゲームに真剣に取り組みながら格闘ゲームシーンをはじめ、ゲーム業界全体を盛り上げていきます。

◆オフィシャルHP：https://dengekionline.com/special/content/lethalplan/

◆オフィシャルyoutube：https://www.youtube.com/@lethalplan

◆りーさるぷらん公式X：https://x.com/lethalplan

◆りーさるぷらん公式グッズ：https://lethalplan.booth.pm/

【1期生】

■星鳳（ほしとり）ともり / Hoshitori Tomori

YouTube：https://www.youtube.com/@hoshitoritomori

X（Twitter）：https://x.com/hoshitoritomori

■天宿（あまやどり）なげき / Amayadori Nageki

YouTube：https://www.youtube.com/@amayadorinageki

X（Twitter）：https://x.com/amayadorinageki

■蒼輪（そうりん）ちなみ / Sourin Chinami

YouTube：https://www.youtube.com/@sourinchinami

X（Twitter）：https://x.com/sourinchinami

【２期生】

■珍珠花（ゆきやなぎ）こまり／Yukiyanagi Komari

YouTube：https://www.youtube.com/@yukiyanagikomari

X（Twitter）：https://x.com/komari_yuki

■御夜眠（おやすみ）ねるね／Oyasumi Nerune

YouTube：https://www.youtube.com/@oyasuminerune

X（Twitter）：https://x.com/nerune_oya

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp