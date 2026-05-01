IP無線機「KBX-P51」を発売

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、IP無線領域の展開を加速するため、このたびIP無線サービスに本格参入し、その取り組みの一環として、KENWOODブランドより、IP無線機の新モデル「KBX-P51」を6月下旬より発売します。本機は、当社と資本業務提携契約を締結している株式会社サイエンスアーツが提供するIP無線アプリ「Buddycom（バディコム）」を搭載した初のIP無線機です。

当社は、通信料やアプリ利用料などを含む月額利用型のIP無線サービスとIP無線機「KBX-P51」を展開することで、導入から運用までを一体で提供します。本機は、デュアルSIMによるLTE接続と、Wi-Fi接続の最大3つの通信回線を利用でき、通信環境に応じて自動的に切り替わるため、安定かつ快適な通信を実現。IP無線アプリにおいて5年連続国内シェアNo.1※1の「Buddycom」を搭載しているため、利用環境に応じてIP無線機とスマートフォン／タブレットとの使い分けが可能です。さらに、27言語への自動翻訳（オプション）や通話音声データの最大約1か月保存に対応します。

昨今、日本では少子高齢化に伴う労働力不足を背景に、業務効率化や外国人雇用の拡大が進んでいます。このような中、迅速かつ簡単に一斉通話ができる無線機は、顧客対応や現場作業を支える重要なツールとなっています。これまで、独自の通信網を構築し、確実な通信を提供する業務用無線が広く活用されてきましたが、近年ではこの業務用無線に加えて、広域連携や遠隔地とのリアルタイムな情報共有ニーズの高まりから、LTEやWi-Fiを活用し全国規模で通信できるIP無線の需要が拡大しています。こうした市場環境の変化を踏まえ、導入から運用までをシンプルに提供するIP無線サービスおよびIP無線機への期待が高まっています。

当社は本機を、空港・鉄道などの公共インフラや土木・建設、運輸に携わる企業・団体、および自治体や省庁など、現場業務を伴う分野に向けて、免許不要で全国規模で一斉の音声コミュニケーションを実現し、さまざまな機能により業務効率化を支援するIP無線機として市場展開します。なお、本機は、5月13日（水）から15日（金）まで、東京ビッグサイトにて開催される「自治体・公共Week2026 地域防災EXPO」の当社ブースにてプロトタイプを展示します。

※1：デロイト トーマツ ミック経済研究所「デスクレス SaaS 市場の実態と展望 2025 年度版」 音声（映像）コミュニケーションツール出荷金額（ノンデスクワーカー向け）

＜主な特長＞

１．デュアルSIMによるLTE接続と、Wi-Fi接続の最大3つの通信回線を自動切り替えにより快適に利用可能

デュアルSIMによるLTE接続、およびWi-Fi接続に対応し、最大3つの通信回線の利用が可能です。また、通信状態が不安定になった場合には圏外になる前に、3つの通信回線の中でより良好な回線に自動で切り替わります。ユーザーが切り替えの操作をする必要がなく、安定した通信をスムーズかつ快適に利用できます。

2．5年連続国内シェアNo.1のIP無線アプリ「Buddycom」とつながる初のIP無線機

本機は、IP無線アプリにおいて5年連続で国内シェアNo.1の「Buddycom」を搭載した初のIP無線機です。屋外の工事・作業現場ではIP無線機を、オフィスではスマートフォンやタブレットで「Buddycom」を使用するなど、環境に適したデバイスを使い分け、広域で一斉の相互通話を実現します。

3．通話音声を27言語に自動翻訳に対応（オプション）

トランシーバー翻訳（オプション）により、通話音声を27言語に自動翻訳できます。相手の発話後に翻訳音声がタイムリーに再生されるとともに、翻訳した言語のテキスト化（オプション。発売時18言語。今夏、ファームウェアのアップデートにより27言語対応予定）にも対応します。言語が異なるスタッフ同士でも、迅速で正確なコミュニケーションを実現します。

4．録音・再生機能により音声データを最大約1カ月保存・再生が可能、テキスト化にも対応（オプション）

通話の録音・再生機能により、全ての送信・受信音声の録音、およびサーバーへの保存が自動で行われます。録音データは最大で約1カ月（744時間）サーバーに保存されます。さらに、通話音声のテキスト化（オプション）にも対応し、テキストデータとして記録できます。録音データとテキストデータは、IP無線機、スマートフォン／タブレットおよびPCの管理者用Webコンソールの通話履歴画面から再生・確認が可能。聞き逃しを防ぎ、通話グループ内でスマートに共有できます。

5．過酷な環境に耐えられる高い堅牢性を装備

防塵・防水性能（IP68※3/IP67/IP55/IP54）を備えるとともに、アメリカ国防総省制定MIL規格（MIL-STD-810H）の衝撃、振動、高温、低温など11項目に適合した高い堅牢性を実現。工事や警備など屋外の現場における悪天候などの過酷な環境にも対応します。

※3：JIS防塵保護等級6級・防水保護等級8級（IP68）準拠。

6．騒音のある環境下でも聞き取りやすい、大音量でもクリアな音質を実現

当社が長年にわたり培ってきた、無線機器に最適なKENWOOD独自の音づくりのノウハウにより、音圧と明瞭度にこだわり抜き、大音量でも音割れしにくく、クリアな音質を実現。工事現場や、人で混み合うイベント会場など、騒音のある環境下でも音声をしっかり聞き取りやすくしています。

7．その他の特長

・同時通話・割り込み通話

・「セカンドPTT機能」：2つのチャンネルの送受信が可能。チャンネルは瞬時に切り替え可能で、1台で2台分の運用を実現します。

・「バイブレーション機能」：着信を振動で伝えます。

・「テキストメッセージ送受信機能」：あらかじめ設定した定型文のやり取りが簡単にできます。

・「プレゼンス機能」：グループ内のメンバーのステータスを表示します。

・「動態管理機能」（オプション）：PCの管理者用WebコンソールでIP無線機の位置情報を表示します。

・「自己診断機能」：機器の状態を自動で点検し、異常を検知・通知します。



＜今夏ファームウェアのアップデートにより対応予定の機能＞

・「エマージェンシー機能」：緊急事態の際に、ワンボタンで仲間に通知することが可能です。

・「マンダウン機能」：IP無線機が自動的に異常を検知して発報する機能を装備します。

・「ローンワーカー機能」：一人作業者の安全を見守り、異常時に自動で通知します。

・Bluetooth(R)対応

・緊急速報の受信

＊本機の使用には、別売りオプションのリチウムイオンバッテリー「KNB-88L」の購入が必要です。

＜株式会社サイエンスアーツ、および当社との関係について＞

株式会社サイエンスアーツ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：平岡 竜太朗、以下「サイエンスアーツ」）は、「フロントラインワーカーに未来のDXを提供し、明るく笑顔で働ける社会の力となる。」というミッションのもと、ライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」を開発・販売しており、IP無線アプリで5年連続国内シェアNo.1を獲得するなど、信頼性の高いサービスを提供しています。

サイエンスアーツと当社はIP無線領域において資本業務提携契約を締結しており、このたび発表したIP無線機「KBX-P51」は両社による初の共同開発商品として、サイエンスアーツは通信サーバーの開発などを担当しています。なお現在、サイエンスアーツ専売モデルのIP無線機も商品化に向けて両社で開発を進めています。

今後も両社は国内市場をはじめ、北米を中心とするグローバル市場に向けた事業展開において協業していきます。

＜出展情報＞

IP無線機「KBX-P51」のプロトタイプを「自治体・公共Week2026 地域防災EXPO」で展示します。

会期：2026年5月13日（水）～15日（金）10：00～17：00

会場：東京ビッグサイト 西展示棟［当社ブース：西2ホール 「地域防災EXPO」内 G11-53］

当社ニュースリリース：「自治体・公共Week2026 地域防災EXPO」に出展(https://www.jvckenwood.com/jp/press/2026/0501-01/)

＜商標について＞

・「Buddycom」「バディコム」およびロゴマークは株式会社サイエンツアーツの商標または登録商標です。

・Bluetooth(R)のワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社JVCケンウッドは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

・USB-C(TM)及び USB TYPE-C(TM)は USB Implementers Forum, Inc.の商標または登録商標です。

・その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

「KBX-P51」

本資料の内容は発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

www.jvckenwood.com

当社プレスリリースURL：https://www.kenwood.com/jp/press/2026/0501-01/