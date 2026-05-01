一般社団法人那須塩原市観光局（栃木県那須塩原市関谷448-4、局長：織田智富）は、那須塩原ブランド「塩原かぶ」の魅力を広く発信するため、SNSキャンペーン「【今だけの味を、あなたへ】塩原かぶ10kgプレゼントキャンペーン」の開始をお知らせいたします。

本キャンペーンでは、抽選で10名様に"塩原かぶ10kg"をプレゼント（総計100kg）。さらに、5月15日（金）から塩原エリアの飲食店・宿泊施設にて塩原かぶを使用した限定メニューを提供する観光誘客キャンペーン「ウェルカム新緑！ウェルかぶ塩原♪キャンペーン」が開催されます。オンラインと現地の両方で旬の味覚をお楽しみいただけます。

■塩原かぶとは？

塩原かぶは、「那須塩原ブランド」に認定されている那須塩原市が誇る特産物です。

標高約600m前後の高冷地で育つ高原野菜で、昼夜の寒暖差によって実がぎゅっと引き締まり、みずみずしく甘みのあるジューシーな味わいが特長です。収穫時期が5月から6月のわずか1ヶ月間と非常に短く、生産量も限られているため、ほとんど市場に出回らない希少なかぶです。

■SNSキャンペーン：塩原かぶを総計100kg、プレゼント！

格別の美味しさを持つ「塩原かぶ」をより多くの方に体験していただくため、総計100kg（10kg×10名様）の塩原かぶをプレゼントするキャンペーンを実施します。

・キャンペーン名 【今だけの味を、あなたへ】塩原かぶ10kgプレゼントキャンペーン

・応募期間 2026年5月1日（金）～5月17日（日）

・参加方法 那須塩原市観光局公式Instagramアカウント（＠nasushiobara_city_tourism）をフォロー 対象投稿に「いいね」及びコメント

・当選確率UP！ みなさんの「おすすめ！かぶ料理」を写真に撮り、当アカウントを【タグ付け】＆【＃塩原かぶ2026】を付けて投稿してください！ 「これだ！」という素敵な一皿を紹介させていただくかも！？

・当選発表 5月17日（日）以降、当選者にDMでご連絡

■ 現地で楽しむ「塩原かぶ」

2026年5月15日（金）～6月20日（土）の期間、「ウェルカム新緑！ウェルかぶ塩原♪キャンペーン」として塩原エリアの飲食店・宿泊施設（約30施設）にて「塩原かぶ」の美味しさを最大限に引き出した特別メニューをご提供いたします。この期間でしか味わうことができない塩原かぶをお楽しみください。

・参加施設例 （※2025年参加いただいた施設ですが、写真は2024年のものになります。）

○開催概要 名称：ウェルカム新緑！ウェルかぶ塩原♪キャンペーン 期間：2026年5月15日（金）～6月20日（土） 参加施設：塩原エリアの飲食店・宿泊施設（約30施設）

詳細は、塩原温泉観光協会ホームページをご確認ください。 https://www.siobara.or.jp/information/20260428/888/

■塩原かぶをお持ち帰り

市内の道の駅や直売所にて販売しております。この時期の塩原かぶは人気が高く、午前中に売り切れてしまうことがありますので、お求めの際は、ぜひお早めに足をお運びください。

| 施設名 | 住所 | |---|---| | 塩原もの語り館（直売所）| 栃木県那須塩原市塩原747 | | いわなや | 栃木県那須塩原市上塩原579－16 | | 道の駅湯の香しおばら（アグリパル塩原） | 栃木県那須塩原市関谷442 | | そすいの郷直売センター | 栃木県那須塩原市三区町656－2 | | 道の駅 明治の森・黒磯 | 栃木県那須塩原市青木27 |

※かぶの生育や仕入れ状況によって、販売が終了する場合があります。

【本件に関するお問い合わせ先】 一般社団法人那須塩原市観光局 〒329-2801 栃木県那須塩原市関谷448-4 TEL：0287-46-5326