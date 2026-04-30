【京王観光】健康経営優良法人に認定されました！

京王グループの京王観光株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：近藤 洋之）は、2026年3月9日（月）、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に初めて認定されましたことをお知らせいたします。

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。健康経営優良法人認定制度の詳細はこちら■認証取得の背景当社行動基準である”全ての人の満足「SATISFY」”の原動力は従業員の健康当社は日々の業務における行動基準として”全ての人に満足「SATISFY」”を掲げております。お客様に質の高いサービスを提供するとともに様々なステークホルダーの皆様にご満足いただくためには、その根幹を担う従業員自身が心身ともに健康であり、活力に満ちていることが不可欠です。そこで「従業員の健康こそが企業の持続的な成長を支える基盤である」という考えのもと、健康経営の推進に日々取り組んでいます。■主な取り組み12年間にわたる全従業員対象のストレスチェック当社では、法令で努力義務とされている従業員数50人未満の事業所も含め、雇用形態を問わず全従業員を対象としたストレスチェックを12年間にわたり継続して実施しています。メンタルヘルスの不調を未然に防ぎ、従業員の心のSOSを早期に察知することで、一人ひとりが安心して能力を発揮できる職場環境づくりに真摯に向き合っております。今回の認定ではこういった取り組みに努めていることを評価いただきました。■今後の展望5年後も10年後も、お客様やステークホルダーの皆様から信頼され愛される企業として当社は2026年で創立73年を迎えます。これまで長きにわたり事業を継続できたのは、お客様からの温かいご支援と、現場で奮闘する従業員の尽力の賜物です。今回の「健康経営優良法人」初認定を一つの通過点とし、これからも従業員が心身ともに健康で、長く活き活きと働ける職場環境の整備をより一層進めてまいります。そして、従業員の豊かな活力を通じてお客様への提供価値を高め、企業理念にも掲げる「お客様に信頼され愛されるKEIO」をめざし日々精進してまいります。今後も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。