8月15日(土)、16日(日)開催 THE 57th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST 33バンドの出場ならびに出場順が決定！

株式会社山野楽器（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長 山野政彦）は、2026年8月15日(土)、16日(日) 神奈川県川崎市 カルッツかわさきにて、『第57回 ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト』を開催いたします。また、前売券の発売は7月上旬を予定しています。





【YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST（ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト）とは】

学生ビッグバンド界の登竜門として学生たちの間では「ヤマノ」という愛称で呼ばれ、多くのプロミュージシャンを輩出してきた50年以上の歴史あるコンテストです。「音楽普及による社会貢献」を理念とする当社が、本コンテストを毎年継続して開催することにより、技術と質を向上させ、学生ビッグバンドの振興に寄与してまいりました。

【開催概要】

・名称：THE 57th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST（ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト）※以下、YBBJC

・開催日：2026年8月15日(土)、16日(日)

・会場：カルッツかわさき ホール（神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-4）https://culttz.city.kawasaki.jp/

・出場：全国学生ビッグバンド・オーケストラ（33バンド）

・YBBJC公式サイト：https://www.yamano-music.co.jp/ybbjc/

【出場順】

▼8月15日(土)

1. 関西大学 Tiny Village Big Band

2. 名古屋大学 Edel Röte Jazz Orchester

3. 早稲田大学 ハイソサエティ・オーケストラ

4. 東洋大学 Groovy Sounds Jazz Orchestra

5. 芝浦工業大学 College Society Jazz Orchestra

6. 東京大学 Jazz Junk Workshop

7. 昭和音楽大学 Lily Jazz Orchestra

8. 横浜国立大学 Baysound Jazz Orchestra

9. K.M.P. NEW SOUND ORCHESTRA

10. 慶應義塾大学 Light Music Society

11. 金沢大学 Modern Jazz Society

12. 立命館大学 R.U.Swingin’ Herd Jazz Ensemble

13. 関西学院大学 K.G. Swing Charioteers

14. Los Guaracheros

15. 愛知大学 Blue Stars Jazz Orchestra

16. 静岡大学 Jazz Phenomena

17. 学習院大学 Sky Sounds Jazz Orchestra

18. 京都大学 Dark Blue New Sounds Orchestra

19. 上智大学 New Swing jazz Orchestra

20. 立教大学 New Swingin’ Herd

▼8月16日(日)

1. 甲南大学 Newport Swing Orchestra

2. 専修大学 Green Sounds Orchestra

3. 大阪大学 The New Wave Jazz Orchestra

4. 洗足学園音楽大学 しわしわ～ず

5. 東北大学 New Forest Jazz Orchestra

6. 同志社大学 The Third Herd Orchestra

7. 成蹊大学 Compal Sounds Jazz Orchestra

8. 日本医科大学 Midnight Sounds Jazz Orchestra

9. 明治大学 Big Sounds Society Orchestra

10. 神戸大学 KOBE Mussoc Jazz Orchestra

11. 中央大学 スウィング・クリスタル・オーケストラ

12. 法政大学 New Orange Swing Orchestra

13. 青山学院大学 Royal Sounds Jazz Orchestra

【YBBJC 公式SNSアカウント】

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/ybbjc_official

・Instagram：https://www.instagram.com/ybbjc_insta/

・Facebook：https://www.facebook.com/ybbjc

【山野楽器公式キャラクター Hooちゃんが、YBBJC応援アンバサダーに就任！】

ビッグバンドの楽しさや魅力をより多くの方へお届けするため、音符♪の妖精Hooちゃんが元気いっぱいにサポートしていきます。これからのHooちゃんの活躍に、ぜひご期待ください！





■Hooちゃんのプロフィール

・なまえ：Hoo（フー）ちゃん

鳥なの！？人なの！？誰なのかな…Who？（フー？）という声からついた名前だよ

・誕生日：6月24日（ドレミの日）

・性格：みんなを喜ばせること楽しませることが大好きで、ちょっぴりおちゃめで涙もろい

・趣味：楽器を演奏すること、歌うこと

・大切にしていること：「音楽と鳥には国境がない」

・ファッションのこだわり：国境を越えて自由に飛び回る鳥にあこがれて、鳥の被り物をいつも

被っているよ

■Hooちゃん公式SNSアカウント

・ホームページ：https://www.yamano-music.co.jp/yamano-brand/character/

・Hooちゃん X（旧Twitter）：https://twitter.com/Hoo_yamano

・Hooちゃん TikTok：https://www.tiktok.com/@hoo_yamano

・Hooちゃんマネージャー Instagram：https://www.instagram.com/hoo_yamanomusic_mg/

【株式会社山野楽器 (YAMANO MUSIC CO.,LTD) 】

銀座4丁目に本社を構える、1892年創業の総合音楽専門店。2026年に創業134年を迎えた。

ピアノやギター、管弦楽器などの楽器全般、楽譜や CD の小売・販売店のほか、Warwick、Rickenbackerなどの国内輸入代理店を務める。首都圏を中心に、全国で約40拠点の音楽教室の運営も行っている。



代表取締役社長：山野政彦

本社：〒104-0061 東京都中央区銀座4-5-6

創業：1892年（明治25年）4月21日

設立：1915年（大正4年）3月20日





主な事業内容：音楽教室の運営

楽器、楽譜、付属品、輸入楽器などの小売、および卸売

音楽・映像ソフト（CD/DVD/ブルーレイなど）の小売

音楽に関するイベント事業（ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテストなど）、レストラン事業

Wisdom Guitar ほか、自社オリジナルの企画開発商品の販売および卸売

主な海外取り扱いブランド：Warwick、Sadowsky、Rickenbacker、Sireほか

ホームページ：https://www.yamano-music.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/yamanomusic

Instagram：https://www.instagram.com/yamano_music/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/yamanomusic



■山野楽器への取材などのお問い合わせ：https://www.yamano-music.co.jp/info/public_inquiry/

■過去のプレスリリース：https://www.yamano-music.co.jp/press-release/