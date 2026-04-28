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「外反母趾だからパンプスは無理」は誤解。足のプロが教える履きこなすための“新常識”
女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、多くの女性が諦めている「外反母趾とパンプスの両立」について、その克服法を公開しました。
「外反母趾は歩き方のせいで悪化した」と思われがちですが、実は原因は歩き方ではなく、お足の骨格を崩してしまう靴にあります。アンド・ステディは、靴をファッションではなく骨格を整える「お道具」として再定義。外反母趾を克服し、再びパンプスで颯爽と歩くための具体的なステップを提案します。
外反母趾を克服するための３つの鍵
▼「歩き方」の前に、まず「お道具（靴）」を整える
骨格が崩れた状態で正しい歩き方は物理的に不可能。まずは崩れたアーチを整える靴を手に入れて、土台を整えれば、無理なく正しい歩行が可能になります。
▼「10足買っても８足捨てる」負のループを断ち切る
外反母趾の方が靴選びに失敗し続けるのは、お足を支えられない靴を選んでいるからです。お足の骨格を整えて、眠っていた足指の機能を呼び覚まします。
▼「感覚の狂い」を取り戻し、一生歩ける体をつくる
足に合う正しいフィット感を体感することで感覚をリセットし、足から全身の血の巡りを整えて、健康寿命の延伸を目指します。
以下の記事にて、プロの視点からさらに詳しく解説しています。 https://x.gd/HExUV
靴は「履かないとわからない」ものです。私たちは、単なる靴の提供にとどまらず、人生100年時代を自分の足で歩き続けるための「体験」を提供し、日本の健康寿命を延ばすことに貢献したいと考えています。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。10,018人のフットカウンセリングと36,988足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2026年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、多くの女性が諦めている「外反母趾とパンプスの両立」について、その克服法を公開しました。
「外反母趾は歩き方のせいで悪化した」と思われがちですが、実は原因は歩き方ではなく、お足の骨格を崩してしまう靴にあります。アンド・ステディは、靴をファッションではなく骨格を整える「お道具」として再定義。外反母趾を克服し、再びパンプスで颯爽と歩くための具体的なステップを提案します。
▼「歩き方」の前に、まず「お道具（靴）」を整える
骨格が崩れた状態で正しい歩き方は物理的に不可能。まずは崩れたアーチを整える靴を手に入れて、土台を整えれば、無理なく正しい歩行が可能になります。
▼「10足買っても８足捨てる」負のループを断ち切る
外反母趾の方が靴選びに失敗し続けるのは、お足を支えられない靴を選んでいるからです。お足の骨格を整えて、眠っていた足指の機能を呼び覚まします。
▼「感覚の狂い」を取り戻し、一生歩ける体をつくる
足に合う正しいフィット感を体感することで感覚をリセットし、足から全身の血の巡りを整えて、健康寿命の延伸を目指します。
以下の記事にて、プロの視点からさらに詳しく解説しています。 https://x.gd/HExUV
靴は「履かないとわからない」ものです。私たちは、単なる靴の提供にとどまらず、人生100年時代を自分の足で歩き続けるための「体験」を提供し、日本の健康寿命を延ばすことに貢献したいと考えています。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。10,018人のフットカウンセリングと36,988足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2026年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM