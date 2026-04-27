近鉄不動産株式会社（本社：大阪市天王寺区／取締役社長：倉橋 孝壽）は、志摩市および近畿日本鉄道株式会社の後援を得て、「志摩まつり2026初夏」を開催します。「志摩まつり」は、セミナーや展示、イベント等を通して志摩の魅力を発信し地域活性化を図るとともに、志摩にお越しいただくきっかけ作りを目的としてこれまで計2回開催し、今回で3回目となります。





「志摩まつり2026初夏」は、2026年5月30日（土）、31日（日）の2日間、コワーキングカフェ等を備えた地域の交流拠点や観光客の皆さまの時間待ちスポットとして昨年４月に近鉄「鵜方」駅前にオープンした「伊勢志摩ぷらっとHOME」およびアクティビティリゾート施設「志摩グリーンアドベンチャー」の2会場で開催します。





第1会場の「伊勢志摩ぷらっとHOME」では、『志摩の魅力が盛りだくさん！』をテーマに、1日目は、伊勢志摩国立公園指定80周年を記念して、環境省の方による「伊勢志摩国立公園のことを学ぼう！」の講演会を実施するとともに、海洋ゴミを使った工作等のワークショップも実施します。2日目は、志摩市在住の二胡愛好家の皆さんによる二胡演奏会を実施します。

志摩市で活躍されている花屋さんによる「フラワーアレンジメント教室」をはじめとして、アップルパイや野菜の販売など、志摩市在住の方のご協力を得て、多数のイベントを開催し、志摩の魅力を発信します。





第2会場の「志摩グリーンアドベンチャー」では、グランピングフィールドにて、前回好評だったドッグランの開放やマイクロバブルを搭載したドッグスパの体験会を開催します。加えて今回は、 1日目に犬の保育園Pee-Ka-Booさまによる犬の相談会も行います。

「伊勢志摩ぷらっとHOME」が入居するうがたファミリープラザの飲食店をはじめとするテナントにもご協力いただき、皆さまのご来場をお待ちしております。

ぜひ「志摩まつり2026初夏」へお越しいただき、志摩の魅力をご体感ください。

詳細は、別紙をご覧ください。









別紙：https://www.atpress.ne.jp/releases/593289/att_593289_1.pdf

参考：https://www.atpress.ne.jp/releases/593289/att_593289_2.pdf