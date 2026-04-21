“花嫁”が主役の『マリエ フローラル セレブレーション アフタヌーンティー』 「アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜」にて5月1日(金)から販売開始

アニヴェルセル株式会社

記念日プロデュースを手がけるアニヴェルセル株式会社は、「アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜」にて、2026年5月1日(金)から7月16日(木)までの期間限定で『Mariee Floral Celebration Afternoon Tea(マリエ フローラル セレブレーション アフタヌーンティー)』を提供いたします。本メニューは、「花嫁スイーツと楽しむ、初夏の果実と祝福の花々」をコンセプトに、結婚式場併設カフェならではの“花嫁”をモチーフにしたスイーツと、季節感あふれるフルーツ、彩り豊かな花々の世界観を掛け合わせたアフタヌーンティーです。あわせて、今回から提供スタイルをより華やかな3段スタンドへとリニューアル。アニヴェルセルならではの世界観をより一層お楽しみいただけるスタイルへと進化いたしました。みなとみらいの街が鮮やかな花々に包まれる美しい季節。新しく生まれ変わった優雅なスタイルとともに、まるで花嫁のティータイムのような、非日常感あふれるひとときをお楽しみください。

アフタヌーンティープラン全3種 ※予約限定

アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜 :https://cafe.anniversaire.co.jp/minatomirai/

「Mariee Floral Celebration Afternoon Tea」 5,900円（税込） ※予約限定

結婚式場併設のアニヴェルセルカフェならではの「花嫁スイーツ」を各段に配し、花嫁を彩るジュエリーや祝福の花々をモチーフに仕立てた、華やかなアフタヌーンティー。上段と中段には、純白のドレスを纏ったような優美な佇まいの「花嫁スイーツ」を中心に、結婚指輪をモチーフにしたパインムースや、ジュエリーのような煌めきを放つロゼシャンパンのジュレ、そして花嫁を祝福するフラワーシャワーをイメージしたバニラとカシスのクッキーシューなど、色鮮やかなスイーツが並びます。また、3段スタンドへと生まれ変わったことで、下段にはセイボリーも加わりました。旬の食材を活かしたプロヴァンス風キッシュやパリソワールなど、甘味の合間にお楽しみいただけるメニューもご用意しています。全19種のフリーフロードリンクとともに、みなとみらいの景色に包まれながら非日常なティータイムをお楽しみください。

※写真は2名様分です

「Mariee Floral Celebration Afternoon Tea（推し活ドリンク1杯付き）」 6,400円（税込）

※予約限定

「Mariee Floral Celebration Afternoon Tea」に、特別な記念日を彩るカラフルなドリンクをセットにした限定プランもご用意いたしました。全7色(青、橙、桃、黄、緑、赤、紫)のラインナップから、お好みのカラーをお選びいただけます。花嫁をテーマにした本アフタヌーンティーは、結婚や誕生日のお祝いはもちろん、推しの誕生日や周年記念、ライブ後のお集りなど、大切な記念日を華やかに彩ります。3段スタンドの華やかな佇まいと、想いを込めたカラードリンクで、記憶に残る特別なひとときを演出いたします。

※写真は2名様分です

「Mariee Floral Celebration Afternoon Tea Plate」 3,300円（税込） ※予約限定

3段スタンドの世界観を凝縮し、より軽やかなスタイルで堪能できるアフタヌーンティープレートです。ローブ・ド・マリエやロゼシャンパンのジュレなど、パティシエ特製のスイーツ4種を一皿へ贅沢に盛り合わせました。全19種のフリーフロードリンクとともに、本格的なアフタヌーンティーの味わいをカジュアルに楽しみたい方におすすめのプランです。ゆったりとしたティータイムをぜひお過ごしください。

※写真は1名様分です

メニュー概要

[ 提供期間 ] 2026年5月1日(金)から7月16日(木)

[ 限定メニュー ]

・アフタヌーンティープラン全3種 ※予約限定

「Mariee Floral Celebration Afternoon Tea」 5,900円

「Mariee Floral Celebration Afternoon Tea（推し活ドリンク1杯付き）」 6,400円

「Mariee Floral Celebration Afternoon Tea Plate」 3,300円

価格はすべて税込です

「アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜」

「アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜」では、お客様の大切な想い出を積み重ねていただける場所として、さまざまなシーンに合わせたメニューをご提供しているほか、大切な記念日を彩るプランもご用意しています。

[ 場所 ] 〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-1-4

[ 営業時間 ] 平日/11:00～17:00（L.O.16:00） 土・日・祝日/11:00～21:00（L.O.20:00）

※営業時間は変更となる場合があります

[ 定休日 ] 火・水曜日 ※祝祭日は営業

[ 電話 ] 045-640-5188

URL https://cafe.anniversaire.co.jp/minatomirai/

Instagram https://www.instagram.com/anniversaire_cafe_mm/

アニヴェルセル株式会社について

アニヴェルセルは「幸せは、祝福されると記念日になる。」をコンセプトに、お客様の幸せの瞬間を人生最高の記念日にするお手伝いをしています。日本で初めて「ゲストハウス」を採用し、最先端のトレンド発信地・表参道店や、国内最大規模のウェディング施設・みなとみらい横浜店をはじめ、全国に結婚式場を展開しています。アニヴェルセルはフランス語で“記念日”を意味し、結婚式だけでなく、プロポーズやカフェ・レストランなど記念日を軸とした商品ならびにサービスをご提供しています。

アニヴェルセルの式場一覧はこちら https://www.anniversaire.co.jp/halls/