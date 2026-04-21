『airCloset』が買取サービス「エアクロ買取」を提供開始、衣類・家電・雑貨など幅広い品目に対応

株式会社エアークローゼット

株式会社エアークローゼット（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：天沼 聰）が運営する月額制ファッションレンタルサービス『airCloset（エアークローゼット）』は、新たに買取サービス「エアクロ買取」の提供を開始いたします。

リユース大手の株式会社トレジャー・ファクトリー様（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野坂 英吾）、株式会社マーケットエンタープライズ様（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 泰士）との連携により、衣類に加え、家電や雑貨など幅広い品目の買取に対応します。これにより、従来の「レンタル」に「買取」の選択肢が加わり、『airCloset』を起点とした循環型消費の幅が広がることで、家庭からの廃棄物削減にも寄与してまいります。

※連携企業様は五十音順に記載しております。

■リユース需要の高まりを受け、「買取」により循環型消費を後押し

近年、自宅にある衣類や家電などを有効活用したいというニーズが高まっています。「まだ使えるものを廃棄せず、次の使い手へ循環させたい」という意識の広がりとともに、リユース市場は拡大を続けています。さらに、環境省様によるリユース促進の取り組みや、経済産業省様による循環経済（サーキュラーエコノミー）への転換方針の提示など、社会全体で資源循環を後押しする動きも加速しています。

こうした背景を受け、当社は買取サービス「エアクロ買取」の提供を開始いたしました。株式会社トレジャー・ファクトリー様および株式会社マーケットエンタープライズ様との連携により、衣類に加え、家電や雑貨まで幅広い品目の買取に対応いたします。

本取り組みは、当社がこれまで提供してきたファッションレンタルサービスに新たな選択肢を加え、循環型消費の提供領域を広げるものです。

■ファッションレンタルに「買取」が加わり、会員様の循環型消費がよりスムーズに

当社はこれまで、ファッションレンタルを通じて、お客様が必要なときに必要な分だけアイテムを利用できる体験を提供してまいりました。今回新たに買取の選択肢が加わることで、レンタルに加えてリユースの選択肢がより広がり、モノとの関わり方の幅が広がります。

ファッションレンタル会員のお客様にとっては、これまでのレンタル利用に加え、手元のアイテムを買取サービスを通じて活用できるようになることで、クローゼット全体の整理や入れ替えをよりスムーズに行えるようになります。また、衣類に加え家電や雑貨にも対応することで、複数の品目をまとめて買取に出すことが可能となり、より手間なくご利用いただけます。

さらに、airCloset会員様は特典として査定額が優遇されます。これにより、お客様がより前向きに循環型消費へ参加できる仕組みを整えています。

「エアクロ買取」サービス概要

・対象品目：衣類／家電／雑貨（ベビー・キッズ用品、教材を含む）ほか

・利用対象：airCloset月額会員様

・会員様特典：衣類は査定額20％増、家電・雑貨は査定額10％増

・サービスURL：https://www.air-closet.com/kaitori/

・利用方法：