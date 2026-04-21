英国No.1クラフトビールブランドBREWDOGとリカーマウンテンのコラボ新商品第2弾！「BREWDOG MOUNTAIN PEAK COLD IPA」新発売！

ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社

BREWDOG（ブリュードッグ）は、世界中を本当にうまいビールに夢中にさせるため、日々荒波を乗り越え、挑戦を続けるPUNK集団だ。

そんなBREWDOGとリカーマウンテンが再び手を取り合い、新たな一手が4月21日（火）に放たれる。その名も「BREWDOG MOUNTAIN PEAK COLD IPA」。数多くの酒好きを虜にしてきたリカーマウンテンとBREWDOGが生み出す新作で、その味わいはビール好きにとっても注目の1本になるはずだ。

「MOUNTAIN PEAK COLD IPA」を片手にクラフトビールの“山”を登り進めよう。

「BREWDOG MOUNTAIN PEAK COLD IPA」商品情報

BREWDOG MOUNTAIN PEAK COLD IPA

ビアスタイルは、IPAの中でも革新的といわれる「COLD IPA」。IPAながら、ラガー酵母を使用することで、しっかりとしたホップ感は感じられつつも、キレも両立させたビアスタイルだ。缶を開けると立ちのぼるトロピカルフルーツのようなフルーティな香り、そしてクリーンでとても飲みやすい後味。まるで“山頂に到達した時のような爽快感”を楽しめる商品に仕上がっている。

■スタイル：COLD IPA

■Alc. 6.0% 350ml

■参考小売価格（税抜）：358円

■販売店舗：全国の「リカーマウンテン」にて発売

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。予定数量がなくなり次第、販売終了予定。

前回のコラボ商品SESSION IPAに続き、今回はCOLD IPAに挑戦。まだ日本ではあまり聞き馴染みのないスタイルかもしれないが、ラガーらしいキレ味をベースとしつつ、フルーティーな香りが絶妙に交じり合った面白い仕上がりとなっている。BREWDOGが提案するこのIPAは、新たな開拓の一歩となるだろう。

クラフトビールの“山”に登り始めたライトユーザーにも、さらなる高みを求めるビール好きにも。一気に"山頂"まで連れて行ってくれるようなこの爽快感を、ぜひいち早く味わってほしい。

イギリスNo.1*クラフトビールブランド「BREWDOG」

2007年4月、スコットランド北東部に位置するフレイザーバラでブルワリーを創業。欧州各国をはじめとし、米国やアジアを中心に全世界100店舗以上の直営BARを展開する英国No.1*クラフトビールメーカー。

数多くのラインナップを誇るBREWDOGの中でも「PUNK IPA」は、BREWDOG誕生のきっかけを作ったビール。この軽やかな黄金色のクラシックビールは、新世界のホップを使って爆発的な風味を生み出した。グレープフルーツ、パイナップル、ライチのようなトロピカルフルーツとキャラメルの香りが漂い、最後にシャープな苦みが残る。このビールがすべての始まりであり、未だ終わりはない。

*Source: Circana UK Off Trade Value Sales 52w/e 12.10.25

ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社

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