ヤプリ、ライオン労働組合の組合員向けアプリ「LION WORKERS UNION APP」を開発支援

株式会社ヤプリ

社内エンゲージメントアプリプラットフォーム「UNITE by Yappli」を提供する株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役：庵原 保文、以下「ヤプリ」）は、ライオン労働組合（本部：東京都、中央執行委員長：千葉陽司、以下「ライオン労組」）の組合員向けアプリ「LION WORKERS UNION APP」の開発を支援したことをお知らせいたします。

本施策は、伝統ある組織のDXを象徴する取り組みであり、デジタルのギフトチケットを贈ることができるサービス「giftee」連携を通じたポイントインセンティブ設計を導入しています。

■ UNITE by Yappli導入の背景と目的

ライオン労組では、約2,000名の組合員に新組合ビジョンを「自分事」として捉えてもらい、組合活動に主体的に参加してもらうことが重要な課題となっておりました。従来の発信はPC閲覧が主であり、勤務の合間中や移動中にリアルタイムで情報をキャッチアップすることが難しく、組合からのメッセージが浸透しにくい環境にありました。こうした課題を解決するため、ライオン労組のアプリ「LION WORKERS UNION APP」は以下のような特徴を備えています。

■ ライオン労働組合アプリの特徴

1. 組合ビジョンの「自分事化」を促すアプリ設計

ライオン労組が掲げるビジョン「自分らしく、彩り豊かな人生を」をより親しみやすく直感的に理解しやすくなるようビジュアル化し、アプリ上に表示しました。また、中央執行委員会や各支部で行われている組合活動の情報をアプリ上で発信するとともに、組合員自身も日常の取り組みや活動内容を記録し、自分らしい行動目標を設定できる「アクション記入」機能を設けました。

2. 組合活動を届けるための接点拡大施策

組合員同士で感謝を伝え合う「サンクスカード」機能を導入。互いを高め合う心理的安全性の高い組織づくりを後押しします。

また、事業所内マップや社員食堂のメニューなどの情報を発信し、日常業務を支える便利なツールとして機能。さらに、日常生活をより便利にする福利厚生施策をトップページに配置し、生活に密着したツールとしても日常使いされることで、接点の拡大をめざします。そこから重要度の高い「組合議事録」や「機関紙」といった本来届けたい情報への接触機会を最大化させ、情報浸透の課題を解決します。

3. 参加を促すゲーミフィケーション施策

上記1～2の施策をより活性化させるために、アプリ内でのアクション（くじ引きやイベント参加など）に応じてポイントを付与。さらに、「giftee」と連携し、貯まったポイントは全国の店舗で使えるギフト券等に交換できる仕組みを導入しました。これによりビジョンへの参画とリアルタイムな情報へのアクセスを実現します。

■担当者コメント（ライオン労働組合 中央執行委員会 副委員長兼 組織部長 高橋雅人様）

当組合では、国内外に事業所が点在するなかで、組合員一人ひとりが組合との繋がりを感じ、主体的に活動へ参画できる環境づくりが不可欠であると考えています。

今回導入したアプリにより、組合活動への参加意識や安心感の向上につなげていき、組合員のみなさんが「今、組合の中で何が協議され、どのように進んでいるのか」をリアルタイムに共有し、意見や情報を双方向にやり取りできるようにしていきたいと考えています。今後も、現場の声を丁寧に反映しながら、より使いやすく、価値ある情報プラットフォームへと育てていきます。

■今後の展望

ライオン労組とヤプリは、今後もアプリを通じたインナーコミュニケーションの活性化を図り、組合員のエンゲージメントを可視化・向上させることで、組織全体の活性化に寄与してまいります。

■ライオン労働組合について

本部 ：東京都台東区蔵前1-3‐28

代表者 ：千葉 陽司

■UNITE by Yappliについて

UNITE by Yappliとは、2023年8月にスタートした社内エンゲージメントアプリです。ノーコードで開発・運用・分析が可能なアプリプラットフォーム「Yappli」と「Yappli CRM」を組み合わせて構築する自社アプリを通じて、組織と従業員をより簡単・セキュアにつなげます。具体的には、社内施策をアプリ上で実行し、スマートフォン経由で従業員にダイレクトにアプローチすることで、エンゲージメントを向上させ、活気ある強固な組織作りをサポートします。

・UNITE by Yappli：https://unite.yapp.li/

■株式会社ヤプリについて

本社 ：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

エリア支社：グランフロント大阪北館8階（大阪）、Signature 福岡大名ガーデンシティ8階（福岡）

代表者 ：代表取締役 庵原 保文

事業内容 ：「Yappli」「Yappli WebX」「Yappli MiniApp」「Yappli MobileOrder」の開発・提供

URL ：https://yappli.co.jp