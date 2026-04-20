【LEOVISTA KASHIWA】2026-27シーズン 三協フロンテア株式会社様とゴールドスポンサー契約を締結

株式会社LEOVISTA

LEOVISTA KASHIWAは、この度、三協フロンテア株式会社(本社：千葉県柏市新十余二5番地)と2026-2027シーズンのゴールドスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

三協フロンテア株式会社には、LEOVISTA KASHIWAが掲げる「柏からプロリーグへ」というビジョン、そしてスポーツを通じて地域に価値を届けるクラブづくりにご賛同いただき、今回のパートナーシップ締結に至りました。

本契約を通じて、LEOVISTA KASHIWAは競技面の強化のみならず、地域に根ざしたクラブ運営・ホームタウン活動をさらに推進してまいります。

■ 三協フロンテア株式会社 コメント

「この度、ゴールドスポンサーとして、地域の皆さまやファンの皆さまとともに、LEOVISTA KASHIWAを応援させていただくことになりました。

スポーツを通じて地域に活力を生み出し、子どもたちや次世代に夢や学びの機会を提供されているクラブの姿勢に、深く共感しております。

本協賛を通じ、創業の地である柏に根ざしたスポーツ文化の発展と、子どもたちが健やかに成長できる環境づくりに貢献するとともに、LEOVISTA KASHIWAの挑戦を応援してまいります。」

■ LEOVISTA KASHIWA 代表コメント

「この度、三協フロンテア株式会社様にご支援いただけることを大変嬉しく思います。

私たちが目指す『柏からプロリーグへ』という挑戦に共感いただき、共に歩んでいただけることはクラブにとって非常に心強いことです。

競技成績だけでなく、地域に愛され、応援されるクラブとなれるよう、より一層活動に取り組んでまいります。」

■ 三協フロンテア株式会社 概要

会社名：三協フロンテア株式会社

所在地：千葉県柏市新十余二5番地

代表者：長妻 貴嗣

事業内容：

・ユニットハウスの製造・販売・レンタル

・トランクルームの製造・販売・レンタル

・レンタルスペースの運営

・立体式駐車装置の製造・販売・レンタル

・植物工場の製造・販売・レンタル

公式サイト：https://www.sankyofrontier.com/

【LEOVISTA KASHIWAとは】

LEOVISTA KASHIWA（レオヴィスタ柏）は、千葉県柏市を拠点に活動する社会人バスケットボールクラブです。

「あなたの人生にバスケットを」を理念に掲げ、競技活動にとどまらず、地域に根ざしたクラブづくりを推進しています。

将来的なBリーグ参戦を見据え、「柏からプロリーグへ」 をビジョンに掲げ、競技力・事業性・地域性を兼ね備えたクラブ運営に取り組んでいます。

2025-26シーズンはクラブ創設初年度ながら、

・全日本社会人バスケットボール選手権大会 関東ブロック予選 優勝

・全日本社会人バスケットボール選手権大会 出場

・SBL男子関東SBL2リーグ 入替戦 勝利

・2026シーズン SBL2昇格決定 を達成し、競技面でも大きな飛躍を遂げました。

今後も競技成績の向上のみならず、地域・企業・ファンとともに成長するクラブとして、柏エリアに新たなスポーツ文化を創出してまいります。

問い合わせ

クラブへのお問い合わせは以下のフォームよりご連絡をお願い致します。

https://leovista-kashiwa.com/contact/