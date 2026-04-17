世界を熱狂させる次世代のダンスアーティスト求む！「METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION Vol.01」開催決定！～

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、ダンス・パフォーマンスの分野で輝く才能を発掘するため、全国規模のオーディション「METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION Vol.01」を開催いたします。エントリーは2026年4月1７日（金）より公式LINEにて受付を開始します。

本オーディションは、自らの表現で誰かの心を動かしたいという強い想いを持つ才能と出会い、METEORA st.のカルチャーをともに創り上げていくことを目的としています。既存グループへの加入に加え、次世代を担う新規プロジェクトのスターティングメンバーも選出します。

■募集カテゴリー

本オーディションでは、以下3グループの新メンバー、ならびに特別育成枠を募集します。

【アナタシア（新メンバー募集）】

ニコニコ動画・YouTubeを中心に活動し、総再生回数1億回超を誇る5人組踊り手グループ。ブレイクダンスやアクロバットを軸に、多彩なジャンルを取り入れた「踊ってみた」パフォーマンスで人気を集めています。今回、パフォーマンス強化のため新しいメンバーを募集します。

【RAJ GLANZ（新メンバー募集）】

REAL AKIBA BOYZがプロデュースするオタク系パフォーマンスユニット。ダンス、トリッキングなどジャンルレスかつ高難度のフィジカルパフォーマンスで鮮烈な存在感を放ちます。今回、パフォーマンス強化のため新しいメンバーを募集します。

【新規ガールズグループ（スターティングメンバー募集）】

「REAL AKIBA × REAL OTAKU」をコンセプトに、2026年7月デビュー予定。秋葉原の象徴である「メイド」を現代的に再構築し、クラシック×サイバーの世界観を表現。本格的なダンスパフォーマンスで、ファッション・カルチャー・パフォーマンスを融合させ、世界へ届けます。

【育成枠：REAL AKIBA JUNIORZ】

今はまだ未完成でも、技術・表現力を磨き、将来に向けて挑戦したいという方を歓迎します。

現時点での技術や経験だけではなく、個性や意欲、今後の成長性も含めて総合的に評価いたします。

REAL AKIBA JUNIORZとしての活動を通して、スキルアップと実践経験の場を提供します。（アナタシア、RAJ GLANZ、Girls Dance Groupに応募した方にも、審査結果に応じて育成枠でのご案内を行う場合がございます）。

最終候補者は、2026年6月27日（土）に東京・LIVEHOUSE＆CLUB ANTHEM AKIBAにて、加入予定グループと共に公開パフォーマンスを披露。観客の前でのリアルなステージが最終選考となります。合格者には、METEORA st.との専属契約のほか、大型ダンスイベントへの出演チャンスも提供されます。

■オーディションスケジュール

募集開始：2026年4月17日（金）

募集締切：2026年5月10日（日）23:59

1次審査（書類・動画）：5月中旬（合格者のみ通知）

2次審査（実技・面談）：2026年6月13日（土）＠都内

最終審査（公開パフォーマンス）：

2026年6月27日（土）＠LIVEHOUSE＆CLUB ANTHEM AKIBA

■応募資格

満13歳～満30歳までの心身ともに健康な方※性別は問いません（日本在住）

合格後、都内で活動できること（地方在住者は上京が必要）

未成年者は保護者の同意が必要（13～1７歳は保護者面談必須）

■応募方法

「METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION」公式LINEアカウントよりご応募ください。

※郵送等、LINE以外でのエントリーは受け付けておりません。

応募フォームURL：https://liff.line.me/2009148338-oGYoYRJK

■『METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION』公式サイト

https://dance-audition-01.meteora-st.jp

■お問い合わせ： オーディション運営事務局 Email：audition@meteora-st.jp

＜METEORA st. INFORMATION>

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。



WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/