ホウライ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長兼社長執行役員 CEO:小野直樹が運営する那須千本松牧場（栃木県那須塩原市）は、2026年4月25日（土）から5月10日（日）の期間中、栃木県真岡産メロンの試食販売や、日光さる軍団による猿まわしなどを楽しめるイベントを開催します。

メロン生産が県内一を誇る真岡市の中でも、40年の実績を持つメロン農家が育てた旬のメロンをはじめ、地元生産者が集うマルシェや、公式キャラクター「セボン」の千本松牧場オリジナルアート体験を通じて、自然との共生と地域とのつながりを体感できる機会を提供します。 ＊：上記期間の中で各イベントの開催日は異なります。

1．栃木の旬「メロン」をその場で味わう（試食あり）

メロン生産が県内一盛んな真岡市の中で、年間約2万玉の出荷量と40年の実績を誇る農家が、「持続可能な技術継承」を目指して設立した株式会社アイカのメロンを、5月1日（金）から6月末頃まで、毎週末のマルシェで試食・販売します。 豊かな水と確かな技術で育てられた糖度16度以上の、とろけるような食感が魅力のメロン各種を収穫時期に合わせリレー形式にて販売予定で、毎週試食も実施予定。GW期間は、シーズンの幕開けとなる「オトメ（青肉）」を販売。フレッシュな初物が味わえます。

・メロン各種、収穫順番と味わいの特徴＜栃木の旬＞

・オトメ（青肉）：なめらかな食感とまろやかな味わいが特徴。5月初旬から。2,000円～ ・タカミ（青肉）：春メロンの代表的存在。強い甘みとジュワっとした食感。5月中旬から。2,000円～ ・タカミレッド（赤肉）：赤肉でもさっぱりとした食感。6月初旬から。2,000円～ ・クインシー（赤肉）： 赤肉メロンの代表的存在。ねっとりとした食感と高い糖度が人気。6月中旬から。2,000円～

・日時：5月1日（金）～6日（水）・9日（土）・10日（日） ・場所：にぎわい広場 畑のマルシェ ※5月10日（日）～6月末頃、毎週末、マルシェ開催予定。 ※天候や生育状況により、提供内容が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

2．日光さる軍団による伝統芸能「猿まわし」公演（5月2日・6日／無料）＜日本の伝統芸能＞

仏教の伝来と共に日本に渡ってきた「猿まわしの芸」は、日本最古の大道芸とされる伝統芸能で、かつては厄払いの祈祷として行われてきました。牧場では、「ゆうやと和（なごみ：猿）」のコンビでニホンザルによる竹馬やハードルジャンプ、高竹（通常より長い竹馬に乗る技）等の芸を披露予定です。 自然との共生をテーマに牧場を運営する当牧場は、年間約2万頭が駆除されているニホンザルの現状や、猿まわしの歴史などの啓発活動を行う株式会社モンキーエンタープライズの取り組みに共感し、本公演を実施します。

・日時：5月2日（土）・6日（水） 10時～16時※1時間に１～２回（15分/回）公演予定 ・場所：千本松テラス（桜並木通り） ※お猿さんの体調により、公演を急遽中止、また写真と別の演者が出演する場合があります。

3．自然の中で楽しく彩る「セボン」光の透かし絵ワークショップ＜牧場のアート＆カルチャー＞

牧場公式キャラクター「おかあさん牛のセボン」の切り絵と透明シートを使い、カラフルに色をぬったあと、牧場の空や大地にかざして、自然と一体になった世界にひとつだけの光のアートを完成させます。 さらに、千本松牧場オリジナル「＜セボン限定デザイン＞キットパス（絵具）」も販売いたします。

・参加費：1,000円／キット付（切り絵1枚＋透明シート） ・5月2日（土）10時～16時 ・場所：にぎわい広場

※牧場公式キャラクター「おかあさん牛のセボン」について https://newscast.jp/smart/news/8078434

４．地元生産者・料理人が手がける"ここでしか味わえない"グルメが集結＜栃木の生産者グルメ＞

①ここだけでしか食べられない、栃木のお米を使った焼きおにぎり：わくわくお米本舗

自家栽培のコシヒカリを使用した焼きおにぎりを提供。千本松牧場限定で出店し、千本松の発酵バターをたっぷり乗せた「バター醤油」味の焼きおにぎりが楽しめます。焼きおにぎり 各種400円 ・日時：5月2日（土）～6日（水） ・場所：千本松テラス（桜並木通り）

②農家から仕入れた規格外トマトを活用したソースが美味：spaghetteria.Luce (ルーチェ)

市内農家から仕入れた規格外のトマトを活用し、素材本来の味わいを大切にしたソースが特長の「アマトリチャーナ(ベーコンと玉ねぎのトマトソース)750円」と、千本松の発酵バターをソースに使用した「グリーチャ(ベーコンと玉ねぎのバターソース)700円」を販売します。 ・日時：4月26日(日) ・場所：千本松テラス（桜並木通り）

③希少なアフリカ産コーヒーと千本松牧場バターを使ったクレープ：あおぞら珈琲 2号店

宇都宮市江曽島町に店舗を構えるあおぞら珈琲 2号店は、アフリカ産の豆のみを使用した自家焙煎コーヒーが自慢。1枚ずつ丁寧に焼き上げる、県産小麦と千本松の発酵バターを使用した「バターシュガークレープ（500円～）」と、「自家焙煎コーヒー（500円～）」を販売します。

・日時：4月29日（水） ・場所：千本松テラス（桜並木通り）

■那須千本松牧場について：

130年以上の歴史を持ち、「自然との共生」をテーマに、循環型酪農を実践してきた牧場。2025年4月にグランドオープンを迎え、那須野が原の雄大な景観を望む「千本松テラス」、源泉かけ流しの温泉水を活用した「温泉じゃぶじゃぶ池」、約100匹の動物とふれあえる広場、四季折々の自然を楽しめる全長4kmのサイクリングコースなど、自然とふれあう多彩な体験が揃っています。千本松牧場牛100％使用の「ちぎりハンバーグ」など、ここでしか味わえない牧場グルメや温泉も充実。入場料・駐車場無料の観光牧場です。

https://www.senbonmatsu.com/

※価格はすべて税込みとなります