ブルックス ブラザーズ×PEANUTS コラボコレクションSpring & Summer 2026が発売開始

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

Brooks Brothers x PEANUTS コラボコレクション特設ページ(https://www.brooksbrothers.co.jp/page/?id=ss26-peanuts)

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：新倉修司、 以下ブルックス ブラザーズ）は、2026年4月17日（金）よりPEANUTSとのコラボコレクションSpring & Summer 2026を全国のブルックス ブラザーズ店舗、公式オンラインストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて発売開始します。（＊アウトレットでの展開は、南町田グランベリーパークアウトレット店のみとなります。）

ブルックス ブラザーズが大切にしてきたアメリカントラッドの精神に、PEANUTSのユーモアと軽快さを掛け合わせた本コレクション。Spring & Summer 2026シーズンは、Tシャツやシアサッカー素材のセットアップをはじめ、シャツ、スウェット、タイ、キャップ、バッグなど、春夏の装いに取り入れやすいラインナップが揃います。

スヌーピーやウッドストック、チャーリー・ブラウンといったキャラクターたちは、ドッグハウスのまわりで集ったり、スケートボードに乗ったりと、より自由でリラックスしたムードで登場。クラシックなトラッドアイテムに、遊び心のあるモチーフや刺繍、プリントを加えることで、大人が楽しめるキャラクター表現に昇華しています。

また、シアサッカーやコットン素材を中心に、春夏らしい軽やかな着心地にも配慮。ジャケットやシャツといった定番アイテムから、アクセサリー感覚で取り入れられる小物まで、日常のスタイリングに自然に溶け込むアイテムを提案します。

世代や性別を問わず楽しめる本コラボレーションは、伝統を尊重しながらも、時代に合わせた解釈を加え続けるブルックス ブラザーズの姿勢を体現したもの。

トラッドスタイルにさりげない遊び心を添え、着る人それぞれの個性を引き立てるコレクションに仕上がりました。

今回の発売を記念し、ブルックス ブラザーズ×PEANUTSコラボレーション商品をご購入いただいたお客様に、先着でオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

ステッカーは全6種類をご用意しており、デザインはランダムでのお渡しとなります。

なお、数量限定のため、なくなり次第終了となります。

＜ブルックス ブラザーズ × PEANUTS コラボコレクションSpring & Summer 2026＞

＜メンズ＞

▼ブルックス ブラザーズ × PEANUTS 長袖Tシャツ

透けにくく、存在感のあるしっかりとした厚みが特徴の長袖Tシャツ。

スヌーピーのドッグハウスのまわりに集う兄弟たちを描いたプリントは、本コラボレーション限定のアートワークです。シャツを着たスヌーピーたちの愛らしい表情が、シンプルな中にも遊び心を添えます。ジャケットやアウターのインナーとしてはもちろん、一枚で着ても着映えのする、シーズンを通して活躍する一着です。

価格：\15,400 inc. TAX

カラー：グレー、ホワイト

素材：コットン100%

▼ブルックス ブラザーズ × PEANUTS 半袖Tシャツ

しっかりとした生地感で、透けにくく安心感のある半袖Tシャツ。

カラフルなシャツをまとったスヌーピーと仲間たちを描いたプリントが目を引く、SSシーズンらしい一枚です。本コラボレーションならではの限定デザインで、シンプルなスタイリングのアクセントに。ジャケットのインナーとしても、一枚着としても存在感を発揮します。

価格：\13,200 inc. TAX

カラー：グレー、ホワイト

素材：コットン100%

▼ブルックス ブラザーズ × PEANUTS ボタンダウンシャツ

ブルックス ブラザーズを象徴するボタンダウンシャツを、コラボレーション仕様にアップデート。

左胸には、紺ブレザーにボウタイを身につけたスヌーピーを、丸いフレームに収めたエンブレム風の刺繍を配置しました。フレーム下部にはブルックス ブラザーズのブランドネームを刻み、クラシックな佇まいの中に特別感をプラス。オン・オフ問わず活躍する一着です。

価格：\26,400 inc. TAX

カラー：ホワイト

素材：コットン100%

ジャケット 価格：\86,900 inc. TAXショーツ 価格：\30,800 inc. TAX

▼ブルックス ブラザーズ × PEANUTS シアサッカーセットアップ

夏のプレッピースタイルに欠かせないコットンシアサッカー素材のセットアップ。

生地の凹凸により肌離れがよく、汗ばむ季節でも快適な着心地を保ちます。ブルー×ホワイトのストライプ柄は爽やかで、軽快な印象に。全体に散りばめられたウッドストックの刺繍が、コラボレーションならではの遊び心を演出します。同組織のタイや同素材のキャップとのスタイリングもおすすめです。

カラー：ブルー

素材：コットン100%

▼ブルックス ブラザーズ × PEANUTS スウェットシャツ

大人が楽しめるキャラクタースウェットシャツ。

スケートボードに乗ったスヌーピーを、黄色いシャツを着たチャーリー・ブラウンが引っ張るユーモラスなプリントが特徴です。大きなモチーフながら落ち着いた印象に仕上げました。背身頃の襟元にはブルックス ブラザーズのロゴ刺繍をあしらっています。

価格：\23,100 inc. TAX

カラー：グレー、ネイビー

素材：コットン100%

▼ブルックス ブラザーズ × PEANUTS シルクレップタイ

クラシックな中に遊び心を忍ばせたシルクレップタイ。

ブルックス ブラザーズ定番のMini BB#1（ナンバー1）ストライプをベースに、大剣にはジョー・クール、小剣にはウッドストックをジャガードで表現しました。あえて大剣と小剣をずらして結ぶことで、隠れたモチーフがさりげなく覗く仕掛けに。伝統とユーモアを両立した一本です。

価格：\19,800 inc. TAX

カラー：バーガンディー、ブルー

素材：シルク100%

▼ブルックス ブラザーズ × PEANUTS シアサッカータイ

軽やかなシアサッカー素材を使用した、夏らしい表情のタイ。

大剣にジョー・クール、小剣にウッドストックをジャガードであしらい、さりげない遊び心をプラスしました。涼感のある素材感で、春夏のトラッドスタイルに程よい抜け感を演出します。

価格：\19,800 inc. TAX

カラー：ブルー

素材：シルク100%

▼ブルックス ブラザーズ × PEANUTS キャップ

フロントに、紺ブレザーとボウタイ姿のスヌーピーを配したエンブレム刺繍が印象的なキャップ。

丸いフレーム下部にはブルックス ブラザーズのブランドネームをあしらい、シンプルながら存在感のあるデザインに仕上げました。カジュアルからプレッピーまで幅広いスタイルにマッチします。

価格：\11,000 inc. TAX

カラー：ネイビー、タン

素材：コットン100%

▼ブルックス ブラザーズ × PEANUTS シアサッカーキャップ

シアサッカー生地に、ウッドストックの刺繍を散りばめた軽やかなキャップ。

同素材のセットアップと合わせたスタイリングはもちろん、単品使いでもコーディネートのアクセントとして活躍します。

価格：\12,100 inc. TAX

素材：コットン100%

▼ブルックス ブラザーズ × PEANUTS トートバッグ

日常使いに適した、軽量なコットントートバッグ。

スケートボードに乗ったスヌーピーを、黄色いシャツを着たチャーリー・ブラウンが引っ張る限定デザインの刺繍を施しました。裏地なしの一枚仕立てで、気軽に持ち運べる仕様。内ポケットとボトルホルダーポケットを備え、実用性にも配慮しています。

価格：\11,000 inc. TAX

カラー：アイボリー

素材：コットン100%

▼ブルックス ブラザーズ × PEANUTS キーフォブ

カラフルなシャツをまとったスヌーピーと仲間たちをモチーフにしたキーフォブ。ブルックス ブラザーズのブランドネームのチャームもついたコラボレーションならではのポップなデザインで、バッグや鍵まわりのアクセントとして楽しめます。

価格：\6,600 inc. TAX

素材：合金

＜ウィメンズ＞

▼ブルックス ブラザーズ × PEANUTS ボーダーTシャツ

定番のボーダーTシャツに、コラボレーションならではのディテールをプラス。

左胸には、シャツを身につけたジョー・クールの刺繍をワンポイントで配置しました。背身頃の襟元には、ブルックス ブラザーズのロゴをトーナルカラーで刺繍。ベーシックでありながら、さりげない遊び心が光る一枚です。

価格：\18,700 inc. TAX

カラー：グレー×アイボリー、ネイビー×アイボリー

素材：コットン100%

▼ブルックス ブラザーズ × PEANUTS ボタンダウンシャツ

ウィメンズでも楽しめる、クラシックなボタンダウンシャツ。

左胸には、紺ブレザーにボウタイを身につけたスヌーピーのエンブレム刺繍を配しました。フレーム下部に刻まれたブルックス ブラザーズのブランドネームが、上品なアクセントに。トラッドスタイルをベースに、コラボレーションならではの特別感を添えた一着です。

価格：\26,400 inc. TAX

カラー：ホワイト

素材：コットン100%

※画像をご使用の場合は、コピーライト(C)△2026△Peanuts△Worldwide△LLC △＝半角スペース を必ずご記載ください。

※記載価格はすべて税込みです。

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※一部店舗で取り扱いがない場合がございます。

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