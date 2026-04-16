ヘリウム分離膜システム、CAGR 7.2%で成長--深冷蒸留に代わる省エネ型分離技術
ヘリウム分離膜システムとは、天然ガスや工業ガスに含まれる微量のヘリウムを高精度で分離回収するために設計された先端的な膜分離技術である。ヘリウムは極めて軽く、化学的に不活性であり、半導体製造、超低温冷却、光ファイバー製造、核融合研究、医療機器など、多様な戦略産業を支える不可欠な資源であるが、地球上での産出量は限られており、高効率分離技術の確保が各国の産業競争力に直結する。ヘリウム分離膜システムは、ガス中の分子サイズ・拡散速度差を利用する膜モジュールによって、従来の深冷蒸留法より低エネルギー、コンパクト、かつ連続処理可能なソリューションとして注目を集めている。ポリイミドや複合膜などの高選択性材料をベースに、運転圧力や温度条件の最適化を組み合わせることで、コスト効率と回収効率を両立し、天然ガス処理施設、独立型のガス回収システム、研究施設など多様な用途で導入が拡大している。この技術は、限られたヘリウム資源を最大限に活用し、供給安定性と産業基盤強化を同時に実現する戦略的なインフラとして位置づけられている。
ヘリウムサプライチェーンを変える高効率分離技術の台頭
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ヘリウム分離膜システム市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/596183/helium-separation-membrane-system）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.2%で、2031年までにグローバルヘリウム分離膜システム市場規模は1.74億米ドルに達すると予測されている。背景には、半導体製造ライン拡張や核融合研究開発の進展、医療用途の拡大といった需要側の構造変化に加え、ヘリウムの供給制約が続く中で、低コストかつ高効率な抽出手段の必要性が高まっていることがある。従来の深冷分離方式に比べ、膜分離は稼働コストの低減、設備建設の迅速化、モジュール交換による柔軟なスケール調整が可能であり、天然ガス処理大手から研究施設、特殊ガス企業まで多様なプレイヤーが導入を進めている。低温技術に依存しない分離方式として、分散型ヘリウム回収の新たなソリューションを提供し、グローバルなヘリウムサプライチェーン全体の最適化を後押しする存在となっている。
図. ヘリウム分離膜システム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347124/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347124/images/bodyimage2】
図. 世界のヘリウム分離膜システム市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ヘリウム分離膜システムの世界的な主要製造業者には、Evonik、Linde Engineering、Air Liquide、Air Products、UBE Corporation、Generon IGS、Grasys、Airrane、TIANBANG MEMBRANE、Dalian Eurofilm Industrialなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約76.0%の市場シェアを持っていた。
地域戦略とグローバル企業が描く競争優位
市場をリードするのはEvonik、Linde Engineering、Air Liquide、Air Productsといった欧米の大手ガス・化学メーカーであり、高分子膜技術、プロセス設計能力、グローバル供給網を背景に高い市場優位性を保持している。続いてUBE Corporation、Generon IGS、Grassys、Airane、TIANBANG MEMBRANE、Dalian Eurofilm Industrial、Shandong Huihai Pharmaceutical & Chemicalなどが競争に加わり、用途特化や地域密着型戦略により差別化を図っている。地域別に見ると、北米は天然ガス処理施設の集中と研究用途の多さから最大の導入地域となっており、深冷分離から膜分離への置換需要が顕在化している。欧州では環境負荷削減や設備効率向上を重視した政策が追い風となり、エネルギー企業と化学メーカーが膜技術の共同開発を進めている。アジア太平洋地域では、中国が中心となって国産膜材料の開発と設備国産化を加速させ、独自のサプライチェーン構築を進めている。また、半導体製造の拡張が進む韓国や台湾でも、ヘリウム需要に直結する高純度ガス供給体制の再構築が進展している。
ヘリウムサプライチェーンを変える高効率分離技術の台頭
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ヘリウム分離膜システム市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/596183/helium-separation-membrane-system）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.2%で、2031年までにグローバルヘリウム分離膜システム市場規模は1.74億米ドルに達すると予測されている。背景には、半導体製造ライン拡張や核融合研究開発の進展、医療用途の拡大といった需要側の構造変化に加え、ヘリウムの供給制約が続く中で、低コストかつ高効率な抽出手段の必要性が高まっていることがある。従来の深冷分離方式に比べ、膜分離は稼働コストの低減、設備建設の迅速化、モジュール交換による柔軟なスケール調整が可能であり、天然ガス処理大手から研究施設、特殊ガス企業まで多様なプレイヤーが導入を進めている。低温技術に依存しない分離方式として、分散型ヘリウム回収の新たなソリューションを提供し、グローバルなヘリウムサプライチェーン全体の最適化を後押しする存在となっている。
図. ヘリウム分離膜システム世界総市場規模
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図. 世界のヘリウム分離膜システム市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ヘリウム分離膜システムの世界的な主要製造業者には、Evonik、Linde Engineering、Air Liquide、Air Products、UBE Corporation、Generon IGS、Grasys、Airrane、TIANBANG MEMBRANE、Dalian Eurofilm Industrialなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約76.0%の市場シェアを持っていた。
地域戦略とグローバル企業が描く競争優位
市場をリードするのはEvonik、Linde Engineering、Air Liquide、Air Productsといった欧米の大手ガス・化学メーカーであり、高分子膜技術、プロセス設計能力、グローバル供給網を背景に高い市場優位性を保持している。続いてUBE Corporation、Generon IGS、Grassys、Airane、TIANBANG MEMBRANE、Dalian Eurofilm Industrial、Shandong Huihai Pharmaceutical & Chemicalなどが競争に加わり、用途特化や地域密着型戦略により差別化を図っている。地域別に見ると、北米は天然ガス処理施設の集中と研究用途の多さから最大の導入地域となっており、深冷分離から膜分離への置換需要が顕在化している。欧州では環境負荷削減や設備効率向上を重視した政策が追い風となり、エネルギー企業と化学メーカーが膜技術の共同開発を進めている。アジア太平洋地域では、中国が中心となって国産膜材料の開発と設備国産化を加速させ、独自のサプライチェーン構築を進めている。また、半導体製造の拡張が進む韓国や台湾でも、ヘリウム需要に直結する高純度ガス供給体制の再構築が進展している。