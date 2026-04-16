『真逆な２人はどうにもデキない。』最新刊発売！3巻分無料などお得なキャンペーン実施中！

株式会社双葉社

恋に臆病な不器用アラサーと意外とグイグイな誠実男子が繰り広げる、心とカラダを疼かせる凸凹ラブコメ『真逆な2人はどうにもデキない。』（著・多田基生）の電子コミックス9巻が4月16日（木）に発売されました。

最新刊の発売を記念してお得なキャンペーンを実施いたします！

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実施期間：4/16（木）正午～4/30（木）正午

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実施期間：4/16（木）～4/29（水）

【書誌情報】

『真逆な２人はどうにもデキない。』９.

著者：多田基生

配信日：2026年4月16日

レーベル：ジュールコミックス（双葉社）

詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97800000218310000000

好きのバロメーターが振り切れてる多幸感と安心感を同時にくれる年下彼氏年下彼氏からのお叱りこの続きは9巻でしか読めない！