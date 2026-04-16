『真逆な２人はどうにもデキない。』最新刊発売！3巻分無料などお得なキャンペーン実施中！

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株式会社双葉社


恋に臆病な不器用アラサーと意外とグイグイな誠実男子が繰り広げる、心とカラダを疼かせる凸凹ラブコメ『真逆な2人はどうにもデキない。』（著・多田基生）の電子コミックス9巻が4月16日（木）に発売されました。


最新刊の発売を記念してお得なキャンペーンを実施いたします！



●3巻分無料


Web漫画サイト「webアクション」にて、3巻分を無料公開！


https://comic-action.com/episode/2550912966073203767
実施期間：4/16（木）正午～4/30（木）正午



●電子キャンペーン


複数ストア横断で1，2巻無料＋値引き30%OFF（重複値引き可能なストアのみ）


分冊版も6巻まで無料ストリーミング可に！


実施期間：4/16（木）～4/29（水）



【書誌情報】


『真逆な２人はどうにもデキない。』９.


著者：多田基生
配信日：2026年4月16日


レーベル：ジュールコミックス（双葉社）


詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97800000218310000000



好きのバロメーターが振り切れてる


多幸感と安心感を同時にくれる年下彼氏


年下彼氏からのお叱り


この続きは9巻でしか読めない！