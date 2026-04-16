『真逆な２人はどうにもデキない。』最新刊発売！3巻分無料などお得なキャンペーン実施中！
株式会社双葉社
https://comic-action.com/episode/2550912966073203767
著者：多田基生
好きのバロメーターが振り切れてる
多幸感と安心感を同時にくれる年下彼氏
年下彼氏からのお叱り
この続きは9巻でしか読めない！
恋に臆病な不器用アラサーと意外とグイグイな誠実男子が繰り広げる、心とカラダを疼かせる凸凹ラブコメ『真逆な2人はどうにもデキない。』（著・多田基生）の電子コミックス9巻が4月16日（木）に発売されました。
最新刊の発売を記念してお得なキャンペーンを実施いたします！
●3巻分無料
Web漫画サイト「webアクション」にて、3巻分を無料公開！
https://comic-action.com/episode/2550912966073203767
実施期間：4/16（木）正午～4/30（木）正午
●電子キャンペーン
複数ストア横断で1，2巻無料＋値引き30%OFF（重複値引き可能なストアのみ）
分冊版も6巻まで無料ストリーミング可に！
実施期間：4/16（木）～4/29（水）
【書誌情報】
『真逆な２人はどうにもデキない。』９.
著者：多田基生
配信日：2026年4月16日
レーベル：ジュールコミックス（双葉社）
詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97800000218310000000
好きのバロメーターが振り切れてる
多幸感と安心感を同時にくれる年下彼氏
年下彼氏からのお叱り
この続きは9巻でしか読めない！