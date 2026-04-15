音楽クリエイターを表彰する祭典「Audiostock CREATORS AWARD 2025年 年間総合」受賞クリエイターを発表

株式会社オーディオストック

世界最大級のロイヤリティフリーのストックミュージックサービス「Audiostock」（https://audiostock.jp(https://audiostock.jp)）を運営する株式会社オーディオストック（岡山市北区、代表取締役社長：西尾 周一郎、以下「当社」）は、音楽クリエイターを表彰する祭典「Audiostock CREATORS AWARD 2025年 年間総合」において、2025年にAudiostockで活躍した14名のクリエイターを発表いたしました。

■ 映像コンテンツを彩る音楽作品を制作する、Audiostockの音楽クリエイターを表彰

Audiostockは、映像制作会社やYouTuberなどの顧客に対して、全国の音楽クリエイターが制作したBGMや効果音等100万点以上の音楽作品を販売する、世界最大級のストックミュージックサービスです。

放送番組やWeb動画、YouTubeをはじめとした幅広いシーンでのコンテンツ制作を支える音楽クリエイターを、より多くの方へ知っていただきたいという想いから「Audiostock CREATORS AWARD」を2022年より開催してまいりました。

年に一度の祭典として音楽クリエイターを表彰することで、音楽クリエイターによって生み出された素晴らしい音楽作品をより多くの方にご視聴いただく機会に繋げ、クリエイターの持続的な創作活動をサポートしてまいります。

＜「Audiostock CREATORS AWARD 2025年 年間総合」概要＞

Audiostockに登録中の4万組以上の音楽クリエイターの中から、2025年1月1日～2025年12月31日の期間において優れた実績を残された方々を表彰いたします。「人気CREATOR 賞」5名、「急上昇CREATOR 賞」6名「BEST CREATOR 賞」3名を表彰いたします。また、副賞として特製クリスタルトロフィーを贈呈いたします。

「Audiostock CREATORS AWARD 2025年 年間総合」特設ページ：https://audiostock.jp/special/creators_award_2025(https://audiostock.jp/special/creators_award_2025)

■ 受賞クリエイターのご紹介

＜人気CREATOR 賞＞

2025年の1年間で「お気に入りクリエイター」に多く登録された方を表彰いたします。

Scoring Heroes さん

Audiostock プロフィールページ：https://audiostock.jp/artists/50917(https://audiostock.jp/artists/50917)

Ninja Muzik Tokyo さん

Audiostock プロフィールページ：https://audiostock.jp/artists/46954(https://audiostock.jp/artists/46954)

のる さん

Audiostock プロフィールページ：https://audiostock.jp/artists/46421(https://audiostock.jp/artists/46421)

Room97 さん

Audiostock プロフィールページ：https://audiostock.jp/artists/9388(https://audiostock.jp/artists/9388)

いもけんぴ堂 さん

Audiostock プロフィールページ：https://audiostock.jp/artists/49708(https://audiostock.jp/artists/49708)

＜急上昇CREATOR 賞＞

2025年の販売実績が前年と比較して大きく伸長された方を表彰いたします。

Br'z さん

Audiostock プロフィールページ：https://audiostock.jp/artists/47380(https://audiostock.jp/artists/47380)

中山範一 さん

Audiostock プロフィールページ：https://audiostock.jp/artists/41719(https://audiostock.jp/artists/41719)

ぴかるん さん

Audiostock プロフィールページ：https://audiostock.jp/artists/45093(https://audiostock.jp/artists/45093)

ソラシド さん

Audiostock プロフィールページ：https://audiostock.jp/artists/49697(https://audiostock.jp/artists/49697)

OtoLogic さん

Audiostock プロフィールページ：https://audiostock.jp/artists/2433(https://audiostock.jp/artists/2433)

RE:MUSICA さん

Audiostock プロフィールページ：https://audiostock.jp/artists/11896(https://audiostock.jp/artists/11896)

＜BEST CREATOR 賞＞

2025年の1年間で優れた販売実績を残された方を表彰いたします。

harryfaoki さん

Audiostock プロフィールページ：https://audiostock.jp/artists/235(https://audiostock.jp/artists/235)

石井悠輝 さん

Audiostock プロフィールページ：https://audiostock.jp/artists/32716(https://audiostock.jp/artists/32716)

arachang さん

Audiostock プロフィールページ：https://audiostock.jp/artists/11994(https://audiostock.jp/artists/11994)

■「Audiostock」について

「Audiostock」は音楽の使用ライセンスを売買できるサービスです。音楽クリエイターは自身で制作した音楽を登録して使用権を販売することができ、売上に応じた印税を受け取ることができます。顧客は単品購入またはサブスクリプション方式で購入手続きを行うだけで音楽の利用許諾を得ることができ、映画・テレビ・YouTube・広告・SNS投稿動画・アプリ・ゲーム等の商用コンテンツに音楽を組み込むことができます。

「Audiostock」：https://audiostock.jp/(https://audiostock.jp/)

「Audiostock」定額制プラン：https://audiostock.jp/s_plan(https://audiostock.jp/s_plan)

■ 株式会社オーディオストックについて

社名：株式会社オーディオストック

URL：https://audiostock.co.jp/(https://audiostock.co.jp/)

設立：2007年10月11日

代表者：代表取締役社長 西尾 周一郎

本社：岡山県岡山市北区富田町ー丁目6－10 東光第一ビル 2F

東京オフィス：東京都品川区東五反田2丁目3-5 五反田中央ビル 7F

株式会社オーディオストックは、クリエイターの持続的な創作活動を支援する企業です。世界最大級のロイヤリティフリーのストックミュージックサービス「Audiostock」等、ミュージシャンの収益化と動画クリエイターの制作に役立つサービスを展開しています。

動画コンテンツの需要増に伴い、ストックミュージック市場は2028年迄に約20.3億ドル（USD）（※1）まで拡大が見込まれます。オーディオストックは、様々なクリエイターがより活躍できる世界を目指すべく、音楽ビジネスの革新に取り組み、テクノロジーの力を活用してクリエイターをサポートしてまいります。

（※1）出典元： Stock Music Market - Global Outlook & Forecast 2023-2028