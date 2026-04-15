イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：オファリング、タイプ、展開モード、用途、最終用途産業別―2026年～2032年の世界市場予測
イントラロジスティクス自動化ソリューション市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.81%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、イントラロジスティクス自動化ソリューション市場調査レポートを発行・販売します。
「イントラロジスティクス自動化ソリューションレポート」では労働力動態、AIを活用したオーケストレーション、モジュール型エコシステムの進化など、イントラロジスティクスを再構築する主要な変革要因についての簡潔な考察を言及するほか、産業セグメントの意思決定者用に、提供形態、具体的な機器クラス、導入上の考慮事項を実用的な選定基準に整合させた、体系的なセグメンテーションの知見を分析します。
世界のイントラロジスティクス自動化ソリューション市場規模は、2025年に309億6,000万米ドルと評価され、2026年の336億4,000万米ドルから2032年には559億3,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1985815-intralogistics-automation-solutions-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：オファリング別
第9章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：タイプ別
第10章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：展開モード別
第11章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：用途別
第12章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：最終用途産業別
第13章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：地域別
第14章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：グループ別
第15章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：国別
第16章 米国のイントラロジスティクス自動化ソリューション市場
第17章 中国のイントラロジスティクス自動化ソリューション市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・イントラロジスティクス自動化の主要な促進要因は何ですか？
オペレーション戦略、高度ロボット、ソフトウェア主導のオーケストレーションが主要な促進要因です。
・イントラロジスティクスを再構築する主要な変革要因は何ですか？
労働力動態、AIを活用したオーケストレーション、モジュール型エコシステムの進化が主要な変革要因です。
・2025年の米国の関税動向は自動化プロジェクトにどのような影響を与えますか？
関税施策は、資本設備の取得やサプライチェーンの構築に関する判断基準を変える可能性があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「イントラロジスティクス自動化ソリューションレポート」では労働力動態、AIを活用したオーケストレーション、モジュール型エコシステムの進化など、イントラロジスティクスを再構築する主要な変革要因についての簡潔な考察を言及するほか、産業セグメントの意思決定者用に、提供形態、具体的な機器クラス、導入上の考慮事項を実用的な選定基準に整合させた、体系的なセグメンテーションの知見を分析します。
世界のイントラロジスティクス自動化ソリューション市場規模は、2025年に309億6,000万米ドルと評価され、2026年の336億4,000万米ドルから2032年には559億3,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1985815-intralogistics-automation-solutions-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：オファリング別
第9章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：タイプ別
第10章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：展開モード別
第11章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：用途別
第12章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：最終用途産業別
第13章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：地域別
第14章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：グループ別
第15章 イントラロジスティクス自動化ソリューション市場：国別
第16章 米国のイントラロジスティクス自動化ソリューション市場
第17章 中国のイントラロジスティクス自動化ソリューション市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・イントラロジスティクス自動化の主要な促進要因は何ですか？
オペレーション戦略、高度ロボット、ソフトウェア主導のオーケストレーションが主要な促進要因です。
・イントラロジスティクスを再構築する主要な変革要因は何ですか？
労働力動態、AIを活用したオーケストレーション、モジュール型エコシステムの進化が主要な変革要因です。
・2025年の米国の関税動向は自動化プロジェクトにどのような影響を与えますか？
関税施策は、資本設備の取得やサプライチェーンの構築に関する判断基準を変える可能性があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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