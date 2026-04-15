電通PRコンサルティング、学術領域の広報支援プログラム 「アカデミアPRサポート」を提供開始

株式会社電通PRコンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：山口恭正）は、学術領域の研究広報を支援するプログラム「アカデミアPRサポート」の提供を2026年4月15日より開始します。

当社の「アカデミアPRサポート」プログラムは、研究者や大学および研究機関の研究広報担当者を対象としたサービスで、以下のような支援を目的としています。

１）PRに関するスキル獲得機会を創出し、研究者、および研究広報担当者の自走を支援

２）広報業務の代行やサポートを通じて、研究者、および研究広報担当者の負担を軽減

アカデミアPRの基礎を学べる「アカデミアPR講座」や、添削を通じて読んでもらえる、伝わるリリースのノウハウを提供する「リリース執筆コンサル」、リリース初稿の作成から代行する「リリース執筆代行」、定例会を通じた「広報活動のコンサルティング・サポート」、お悩みに応じてメディア対応からSNSの立ち上げ運用までカスタマイズが可能な「アカデミアPRリテナー」などのプログラムを提供いたします。

【プログラム開発の背景】

近年、研究成果の社会還元や研究資金の透明性向上が強く求められるようになり、大学などの研究機関に所属する研究者にとって、研究成果や活動を社会に向けて発信する「アカデミアPR（学術広報）」は、重要な使命の一つとなりつつあります。しかし、研究者がアカデミアPRに必要な技術やノウハウを学ぶ機会は限られており、メディアへの理解を深める場も少ないのが現状です。加えて、研究者の時間的・人的リソースが不足していることから、広報支援のサポートが必要とされています。

また、アカデミアPRでは、専門性の高い研究内容を社会に分かりやすく伝えるため、学術的な知識だけでなく、広報の専門知識やメディアとの関係構築力が不可欠です。

当社はこれまで、新聞・雑誌・テレビ・Webなど多様なメディアとの信頼関係を築きながら、ヘルスケア、薬事、IT、機械工業など多岐にわたる分野の企業・団体の広報活動を支援してきました。これまでに培ってきた、メディアや社会の視点を踏まえたPRノウハウを研究者の皆様にも提供することで、アカデミアPRの活性化を後押しし、学術研究への社会的理解と関心の促進に貢献してまいります。

［ サービス概要 ］

■アカデミアPR講座

講座内容：メディア概論 / PRの基礎 / リリースの書き方 /

アカデミアにおける情報リテラシー（研究者の発言が社会に与える影響、

SNSの利用、コンプライアンスと科学の共存）など

※講座の内容は、ご要望に応じてカスタマイズが可能です。

実施回数：全3回、各回60～90分

料 金：大学および研究機関での個別実施 50万円（税別）～

※上記以外の形態での実施をご希望の場合は、別途お問い合わせください。

■リリース執筆コンサル

概 要：リリース制作用の「情報整理シート」のご提供 / 原稿の添削（１～2回）

料 金：初回 30万円（税別）～

2回目以降 20万円（税別）～ ※配信・プロモートは別途お見積り

■リリース執筆代行

概 要：研究成果や分野に関する情報をご説明いただいた後、原稿を作成いたします。

料 金：30万円（税別）～ ※配信・プロモートは別途お見積り

■アカデミアPRリテナー

概 要：毎月1回の定例会 (1時間ほど) をベースに、ご要望に応じて広報活動の

サポート・代行を実施いたします

料 金：月額20万円（税別）～ ※内容に応じて変動いたします

■資料作成サポート

概 要：一般向け講演会や講義資料、報告会用資料等のデザインフォーマットの作成や

体裁調整を行います。

また、 “伝わりやすさ”の観点から資料の添削・ブラッシュアップを行います。

料 金：デザイン・体裁調整 10万円（税別）～

デザイン調整＋資料添削 20万円（税別）～

※内容・ページ数等により変動いたします



■その他、WebサイトやSNSの立ち上げ・運営、ファクトブック制作、サイエンスカフェや市民講演会のプランニングも実施可能です。お気軽にお問い合わせください。

株式会社電通PRコンサルティング

電通グループ内のPR領域における専門会社。1961年の創立以来、国内外の企業、政府、自治体、団体の戦略パートナーとして、レピュテーション・マネジメントをサポートしています。2009年、2015年には、日本国内で最も優れたPR会社に贈られる「ジャパン・コンサルタンシー・オブ・ザ・イヤー」を、2018年には「北アジアPRコンサルタンシー・オブ・ザ・イヤー」をPRovoke Media (旧Holmes Report）から授与されています。

https://www.dentsuprc.co.jp/