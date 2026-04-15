一般社団法人全国貨客混載推進センター(以下、本法人)は、地域における交通・物流インフラの維持および効率化を目的として、2026年4月15日に設立いたしました。タクシーなど、移動手段の空き時間を活用した「貨客混載」の仕組みを広げることで、地域の物流を支える新たなモデルの構築をめざします。









■法人設立の背景

近年、日本の物流は大きな転換点を迎えています。EC市場の拡大に伴う配送需要の増加に加え、ドライバー不足や高齢化、いわゆる「2024年問題」による労働規制の強化により、従来の物流体制の維持が難しくなりつつあります。

また、地方では人口減少などを背景に、物流の担い手不足に加え、地域交通そのものをどう支えるかも課題となっています。









■貨客混載がもたらす価値

本法人が推進する「貨客混載」は、タクシーが乗客を乗せていない時間に荷物を運ぶことで、地域物流の課題解決と地域交通の維持の両立を支える取り組みです。これにより、次のような効果が期待されます。





・物流の担い手不足の緩和

・地域内配送の新たな選択肢の創出

・タクシー事業者の収益性向上

・地域交通の維持・充実への貢献









■主な取り組み

本法人は、物流会社だけに依存しない新たな地域物流モデルの構築をめざし、以下の取り組みを進めてまいります。





・タクシー事業者による貨物運送事業参入(貨客混載)の支援

・貨客混載による効率的な交通・物流モデルの構築

・地域ごとに異なる物流・交通ニーズの調査・レポート

・地域における物流ネットワークの形成支援









■今後の展望

本法人は、物流を社会インフラとして再定義し、地域の移動力を活用した持続可能な物流モデルの構築をめざします。









■ロゴマークに込めた意味

旅客と貨物を載せた車輪のイメージをモチーフにデザインしました。各オブジェクトが有機的につながることで、地域の多様な輸送ニーズに臨機応変に対応していく姿を表現しています。





一般社団法人全国貨客混載推進センター ロゴ









■法人概要

名称 ： 一般社団法人全国貨客混載推進センター

設立日 ： 2026年4月15日

所在地 ： 東京都新宿区高田馬場一丁目31-18

代表理事： 宇佐美 典也

詳細は当法人ウェブサイト( https://kakyakukonsai.or.jp )をご参照ください。