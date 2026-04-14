株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、2026年時点で市場を牽引するAIツール30選を企画・画像・動画・音声・編集の5カテゴリに分類し、コストシミュレーションと実践的な移行手順をまとめた資料『【決定版】動画制作費を月5万→数千円に。プロが実際に使うAIツール30選｜2026年版』を無料公開しました。

本資料では、外注モデル（1本あたり10,000円×月5本＝50,000円）をAI内製スタック4ツール合計（月額約7,500円）に置き換えることで制作費を約85%削減し、5年間の累計削減額が約255万円に達するという具体的な数値根拠を提示しています。

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■ 月5万円の外注費が「属人化」と「スピード不足」を生み続ける構造

現在、YouTube運用に取り組む個人・企業の多くが、脚本・素材・編集・ナレーションそれぞれを外部に発注する労働集約型モデルに依存しており、1本あたり数万円のコストと数日間の制作期間が収益化の障壁となっています。

加えて、プロナレーターへの依存（1時間あたり平均52,500円）や撮影リソースの確保といった属人的な工程が、投稿頻度の低下とアルゴリズム評価の悪化を招き、収益化維持をさらに困難にしています。

2026年現在、YouTubeやTikTokが動画の生成方法を自動解析する技術を高度化するなか、「どのAIを使うか」ではなく「どのように人間の意図を乗せて使うか」という運用方針の転換が不可欠な状況となっています。

■ 30ツール×5カテゴリ×C2PA対応基準で構築する「AI内製スタック」

本資料では、企画・脚本領域ではClaude 4.6・ChatGPT-5.4・Perplexity Pro、画像・サムネ領域ではAdobe Firefly Standard・Midjourney v7・Flux 2.0 Pro、動画生成ではRunway Gen-4.5・Kling AI 3.0・Google Veo 2、音声ではElevenLabs Creator（従来ナレーター費用の1/15のコスト）、編集ではCapCut Pro・Descript・OpusClipを中心に、各ツールの月額・商用利用条件・C2PA真正性証明への対応状況を一覧化しています。

また、推奨スタック4ツール（ChatGPT Plus ＄20・Midjourney Basic ＄10・Runway Standard ＄15・ElevenLabs Starter ＄5）を月額＄50で運用し、OpusClipによる「ロングフォーム1本→ショート10本」のコンテンツリパーパシング戦略を組み合わせることで、月間インプレッションを3～5倍に引き上げながら投稿頻度を3倍化できる具体的なワークフローを解説しています。

信頼できないコンテンツ判定を回避するため、C2PA対応ツールを基軸に据え、人間による多段階レビューと開示ポリシーの遵守を組み込んだ運用原則も明示しています。

■株式会社日本動画センターについて

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活コンサルティングを行う専門会社です。

キッズ系チャンネルから大人向けジャンルまで幅広い運営実績を持ち、これまで多数のチャンネルの収益化復活・売上拡大をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com