【ゴルフ場広告】八尾カントリークラブ様にてデジタルサイネージ「ゴルフアドボックス」導入開始のご報告

株式会社エニアド

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤 伸一）が展開するゴルフ場内デジタルサイネージ広告サービス「ゴルフアドボックス」は、このたび富山県富山市八尾町の八尾カントリークラブ様への導入決定を受け、広告配信枠の受付を正式に開始いたしました。

この取り組みにより、八尾カントリークラブを訪れる幅広い層のビジネスパーソンやゴルフ愛好者に向けて、上質な広告接触機会を提供してまいります。

■ 八尾カントリークラブについて

（引用：八尾カントリークラブ(https://rfgr.jp/yatsuo/)公式サイト）

八尾カントリークラブは、富山県富山市の八尾町に位置する18ホール・142万m²の自然と調和した変化に富んだコースです。いかなる造成の粋を結集しても、超えられない大自然の造形の妙。地勢に馴染んでのびやかにおおらかに広がるコースは、フラットでありながら絶妙のアンジュレーションを秘めて、常に新たな挑戦意欲をかきたててくれます。

交通アクセスも良好で、富山I.C.から約15分、富山西I.C.から約20分と各方面からの来場にも便利です。

クラブハウスではレストランや、ゆったりとくつろげるラウンジ等、快適な施設が整っています。

■ ゴルフアドボックス導入概要

八尾カントリークラブ内複数箇所に「ゴルフアドボックス」を設置しております。

設置箇所例

- クラブハウス内主要動線- 来場者が長時間滞在するエリア- プレーヤーが必ず通過するルート

来場者がスマートフォン操作に偏らない時間帯でも自然に視界に入り、視認性を確保するとともに広告記憶への定着を促進するレイアウト設計です。

■ 配信コンテンツ例（想定）

- BtoB商材・サービスのプロモーション- 企業ブランド紹介動画- 高単価商品・サービスの広告メッセージ など

来場者マインドを考慮し、信頼性・品格ある内容を優先する広告配信を行ってまいります。

■ 導入による期待効果

八尾カントリークラブ様への導入により、日々訪れる多様なゴルファーとの接触機会が飛躍的に増加。単に“目に触れる”だけでなく、印象に残り、広告が会話や情報探索のきっかけになることが期待されます。落ち着いたクラブ環境に馴染む設置設計によって、来場者が自然と視界に取り込みやすい広告体験が創出されます。

期待される具体例

- サイネージ前で立ち止まり、動画広告に注目する来場者が増加- 同伴者との話題やスタッフ問い合わせにつながる- 後日「気になった企業」として検索や資料請求などアクションが発生

本導入により、広告が単なる掲示物ではなく、自然な理解・記憶・対話を生む接触体験として機能することを見込んでいます。

■ 広告配信枠の受付について

ゴルフアドボックスでは、八尾カントリークラブ様向けの月次広告配信枠をご提供しております。短期テスト導入から長期ブランド訴求まで、多様なニーズとご予算に合わせたプランニングが可能です。

■ お問い合わせ先

株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 岩崎 聖

e-mail：xadbox@any-ad.jp

TEL：090-8870-7243

（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）

興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。

■ 株式会社エニアドについて

会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立 ：2023年12月

事業内容：

- アドボックス運営事業 ：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営- メディア開発事業 ：新規メディアの開発と提供- オフライン広告代理店 ：オフライン広告活動の支援- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援