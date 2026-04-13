【アブダビ不動産】ウォーターフロント開発「Bashayer Residences」に注目

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C

国家主導の安定した不動産市場として注目を集めるアブダビで、新たなウォーターフロントプロジェクト「Bashayer Residences」が注目を集めています。

■「Bashayer Residences」について

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「Bashayer Residences」は、アブダビ・フダリヤット島に位置するウォーターフロントレジデンスです。海に面した開放的なロケーションと、モダンで洗練された建築設計により、日常の中でリゾート感を楽しめる設計が特徴です。

【多様なユニット構成（1～4ベッドルーム）】

※1AED＝43円換算

１ベッドルーム２ベッドルーム３ベッドルーム

1ベッドルームでも80平方メートル を超えるゆとりある設計で、最大468平方メートル の大型ペントハウスまで展開しており、日本の都心物件と比べても圧倒的な広さを誇る点が大きな魅力です。

■ 支払いプラン（50/50）

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投資家にとって魅力的な、わかりやすい支払いプラン。

契約時：10%

工事進捗に応じて分割支払い

引き渡し時（2029年第四四半期予定）：50%

【特徴】

■ 充実の共用施設（ライフスタイル重視）

- 建築中の負担が分散される- キャッシュフロー管理がしやすい- 海外投資初心者向き（エスクロー口座も義務化）

「Bashayer Residences」は単なる住宅ではなく、

リゾート型ライフスタイルを提供するプロジェクトです。

主な設備：

- ウォーターフロント・プロムナード- インフィニティプール- フィットネスジム- マルチスポーツコート- 子供向けプレイエリア- 公園・緑地スペース

日常生活の中でリゾートのような体験ができる点が大きな特徴です。

■ 圧倒的ロケーション（フダリヤット島）

キッズプレイエリアゲーミングルームジムラウンジエントランス店舗

本物件は、アブダビの中でも今後の成長が期待される

フダリヤット島（Hudayriyat Island）に位置しています。

アブダビマップ

主要エリアへのアクセス：

- シェイク・ザイード・グランドモスク：約15分- アブダビ国際空港：約25分- ADGM（金融センター）：約25分- サディヤット島：約35分- ドバイ中心部：約90分

■ 引き渡し2029年第四四半期予定

■ フダリヤット島とは ？

フダリヤット島（Hudayriyat Island）は、アブダビ本島の南西に位置する高級ヴィラ、アパートメントを含む大型開発エリアであり、政府主導のもと、スポーツ・観光・居住を融合した新たな都市として開発が進められています。

■「スポーツ×リゾート×居住」が融合した都市設計

同エリアは単なる住宅地ではなく、以下を一体開発する

次世代型ライフスタイルアイランドとして位置づけられています。

国際規格のサイクリングコース ビーチ・マリンアクティビティ施設 大規模スポーツ複合施設 高級住宅エリア 商業・レジャー施設等。

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■ なぜアブダビ不動産が世界中の投資家から注目されているのか？

マスタープラン

アブダビ不動産市場は、近年“ドバイに次ぐ市場”から

「独立した投資先として評価される市場」へと進化しています。

その背景には、投資家視点で極めて重要な以下の要素があります。

■ 国家主導による“圧倒的な安定性”

アブダビはUAEの首都であり、世界有数の政府系ファンド（ADIAなど）を背景に持つ、中東でも最も財政基盤が強固な都市の一つです。

3つのポイント

- 市場の急激な崩壊リスクが相対的に低い・長期的な価格安定と成長が期待される・インフラや都市開発が計画的に進められている。ドバイが「市場主導型」なのに対し、アブダビは“国家戦略型の不動産市場”という点が大きな違いです。- 供給が限定された“希少性の高い市場”アブダビはドバイと異なり、開発スピードを意図的にコントロールしています。これにより供給過多が起きにくい 価格の下落リスクが抑えられ、既存物件の価値が維持されやすいです。特にウォーターフロントや島開発（Hudayriyat・Saadiyatなど）は供給が限られているため、長期的な値上がり期待が高いエリアです。- 高所得層・駐在員の継続的な流入

アブダビは現在、以下の分野で急成長しています：

エネルギー（石油・再生可能エネルギー） 金融（ADGM） テクノロジー・AI 教育・研究（NYUなど）

■ 結果として

年収の高い外国人駐在員が増加 ファミリー層の長期居住ニーズが拡大 賃貸需要が安定的に存在

「実需が強い市場」＝空室リスクが低いという点は、投資判断において非常に重要です。

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■ アブダビを拠点に都市開発を手がけるModon

本プロジェクト「Bashayer Residences」を手がけるのは、アブダビを拠点とするデベロッパー Modon（モドン） です。

同社は、単なる住宅開発会社ではなく、アブダビ政府の都市開発戦略に基づき、都市そのものを設計・実現する開発主体として設立されました。

Modonは、アブダビにおける以下のような分野を横断して開発を行っています。

- 住宅・高級レジデンス開発- 大規模マスタープラン都市開発- スポーツ・レジャー施設- 観光・ホスピタリティ開発- インフラ整備Modonは現在、アブダビ政府が重点的に開発を進めるフダリヤット島の中核デベロッパーとして位置づけられています。同エリアでは、高級住宅コミュニティ 、国際基準のスポーツ施設、 ビーチ・リゾート施設 、商業・エンターテインメント施設を統合した開発が進行しており、“アブダビの新しいライフスタイル拠点”の創出が進められています。

アブダビ不動産やBashayer Residencesの詳細をご希望の方は、BITEXまでお問い合わせください。

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会社概要

社 名：BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（アブダビ）

代表取締役社長：上野 真司

日本連絡先：050-1720-4462

申込ページ：https://seminaruae.online(https://seminaruae.online/web/?utm_source=pr&utm_medium=referral)

公式HP：https://bitex-co.com/

メール：customer@bitex-co.com

note：https://note.com/shinji_ueno82/all