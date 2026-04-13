「10分空いたらガクセイ協賛」大学生のスキマ時間をアプリで有効活用！ガクセイ協賛のWeb CMとアドトラックを開始

株式会社ガロア

株式会社ガロア（GALOIS Inc.本社：東京都港区、代表取締役CEO：浅井亮祐）は、大学生向けの協賛プラットフォーム「ガクセイ協賛」のWeb CMとアドトラックを、2026年4月13日（月）より開始いたします。

ガクセイ協賛は、大学生がアプリでお小遣い稼ぎができる大学生専門の協賛プラットフォームです。2014年にサービスを開始してから長年の実績があり、現在では全国の大学生が活用しています。

今回のWeb CMとアドトラックでは、春から新しく大学生になる方や新学期を迎える大学生に、「講義の合間」や「通学時間」など、ちょっとしたスキマ時間の10分があれば、お小遣い稼ぎができる新しいお小遣い稼ぎアプリとしての魅力を伝えていきます。

Web CM

WebCM概要

放映期間：2026年4月13日（月）～2026年5月10日（日）

放映エリア：全国（YouTube、TikTok等）

URL：https://youtu.be/ewqQf3BhZ2M

ガクセイ協賛は、空き時間にお小遣い稼ぎができるアプリです。

動画では、ゼミ飲みに誘われるも、金欠でバイトする時間もないという、大学生活でよくあるシーンを再現し、ガクセイ協賛を利用して金欠を解決していきます。

「通学中に300円」「講義の合間に500円」「寝る前のちょっとした時間に800円」

と、実際に大学生が何気なく過ごしているであろう隙間時間を例にあげ、10分のスキマ時間にお小遣い稼ぎができることを表現しています。



空き時間を有効活用し、より良い大学生活を送る一助となることを目指しています。





アドトラック

アドトラック走行概要

走行期間：2026年4月13日（月）～2026年5月10日（日）

走行エリア：渋谷駅周辺

同時期に展開するWeb CMと連動して、アドトラックの荷台には「大学生限定のお小遣い稼ぎアプリ」を前面に出し、音楽に載せて「ガクセイ協賛 大学生限定の協賛アプリ」というフレーズを繰り返します。見かけた大学生の耳に残る内容になっています。

渋谷に訪れた際にはぜひチェックしてみてください。

注意事項

・ご覧になられる際は、周囲の交通状況と安全を十分にご確認ください。

・車道に出ての鑑賞、撮影等、周囲の方のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

・走行中にドライバーへお声掛けいただく行為は、大変危険ですのでお控えください。

・走行期間、走行エリアはあくまで予定です。天候や交通事情で予告無く変更になる可能性がございます。

ガクセイ協賛とは

大学生がアプリでお小遣い稼ぎができる大学生専門の協賛プラットフォームです。学生の個人利用だけでなく学生団体としてのご利用も可能で、800大学で8000団体以上の大学研究室・部活サークルなどが活用しています。

ガクセイ協賛は12年サービス運営をしており、数多くの大学生にご好評いただいております。

https://www.gakuseikyosan.com

株式会社ガロアについて

所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー17F

創立：2014年4月1日

代表者：代表取締役CEO 浅井 亮祐

事業内容：インターネットを活用した送客プラットフォーム事業

プライバシーマーク登録番号：21001310

企業サイトURL： https://www.galoisjapan.com

素材の貸出し、注意事項等に関して

※ 写真素材などに関しては、リリースがお手元に届いた貴メディア・誌・番組のみの使用とさせていただきます。

※ 掲載、オンエアなどの予定が決定した際は、大変お手数ですが下記までご一報いただければ幸いです。

※ リンク先として、「ガクセイ協賛」公式サイト https://www.gakuseikyosan.com をご紹介いただけますと幸いです。

PR事務局：pr@galoisjapan.com