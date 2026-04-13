日頃のECO活動が評価　立川事業所が「ごみ処理優良事業所」に継続認定

株式会社加藤製作所

株式会社 加藤製作所(代表取締役社長：加藤 公康 以下、当社) の立川事業所では、このたび東京都立川市より「ごみ処理優良事業所」に2024年から継続して認定されました。

※酒井市長（写真左）より認定証を拝受

ごみ処理優良事業所に継続認定

当認定は、ごみの減量やリサイクル活動に積極的に取り組んでいる事業所を、「ごみ処理優良事業所」として立川市が認定するものです。

事業所の選定は2年ごとに行われ、当社の立川事業所のごみの減量やリサイクル活動が評価され、2024年から継続して認定されました。また、2026年4月8日（水）に立川市役所にて全26事業所への認定証の交付式が執り行われ、酒井市長よりごみ処理優良事業所認定証およびステッカーが授与されました。

今後の展望

当社グループは事業活動における産業廃棄物の削減を推進しており、産業廃棄物排出量を把握し、電子タブレット使用による紙ごみの削減（リデュース）や部品梱包材の再使用（リユース）、金属屑や廃油、プラスチック屑等で可能なものを有価物として再利用（リサイクル）するなど、3R活動を推進しています。

当社は今後も環境・社会における課題解決に継続的に取り組み、あらゆるステークホルダーから共感・信頼を得られる企業を目指し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

会社概要

商号： 株式会社 加藤製作所

所在地： 〒140-0011 東京都品川区東大井1-9-37

設立： 1935年1月（昭和10年1月）

創立： 1895年（明治28年）

事業内容： 建設用クレーン、油圧ショベル等、その他製品の製造・販売

URL： https://kato-works.co.jp

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

コーポレートコミュニケーション部 担当：昇（のぼり）、小浦（こうら）

TEL：03-3458-1144 FAX：03-3458-1151 MAIL：pr-kato@kato-works.co.jp