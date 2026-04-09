【シェラトン沖縄サンマリーナリゾート】リブランド10周年記念第2弾 !〜10周年にちなんで、10種類からお好みのメインディッシュを選べる記念ディナー〜ディナーコース「グリルド セレクション」









「グリルド セレクション」イメージ













2016年6月1日に大規模リニューアルを経て、リブランドした「シェラトン沖縄サンマリーナリゾート」。沖縄でも珍しいホテル敷地内にマリーナを所有し、滞在することそのものが目的になる、癒しと遊びが融合したテーマパーク型ビーチリゾートとして大人から子供まで一日中楽しめるご滞在を提供しております。



10周年記念第2弾となるディナーコース「グリルド セレクション」は、10周年の「10」にちなんで10種類のメインディッシュの中からお好みの２品をお選びいただける記念グリルコース。メインにはあぐー豚、やんばるハーブ鶏、沖縄県産鮮魚のグリルまで、シェフが厳選した沖縄食材を使用したメニューの品々をご堪能いただけます。さらに6月1日(月）から6月30日(火)の1か月限定で、本コースを特別料金でご提供。沖縄のティーダ（太陽）が心地よく差し込み、ビーチにゆっくりと沈むサンセットを目の前でお楽しみいただけるレストラン「The Grill」にて記念日のディナーや大切なひとときに、思い出に残る時間をお過ごしください。



10年の節目を迎える今年。積み重ねた時間の余韻とこれから始まる未来の輝きを、沖縄らしいゆったりとした時間と共に至福のひとときをお過ごしください。





シェラトン沖縄サンマリーナリゾート（所在地：沖縄県国頭郡恩納村、総支配人：久物宏基）は、2026年6月1日（月）にシェラトンへのリブランドから10周年を迎えます。当ホテルではこれまでのご愛顧への感謝の気持ちを込め、この節目を祝う複数のエクスペリエンスをご用意。今回第2弾として、10種類からお好みのメインディッシュを選べるディナーコース「グリルド セレクション」を2026年6月1日(月)から2027年5月31日(月)の期間でご提供いたします。