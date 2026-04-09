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【シェラトン沖縄サンマリーナリゾート】リブランド10周年記念第2弾 !〜10周年にちなんで、10種類からお好みのメインディッシュを選べる記念ディナー〜ディナーコース「グリルド セレクション」
期間： 2026年6月1日(月)~2027年5月31日(月)
■ディナーコース「グリルド セレクション」概要
【ご注意事項】
※写真はすべてイメージです。実際のご提供内容と異なる場合がございます。
※ご予約方法等の詳細は、準備が整い次第、ホテル公式サイトにて公開いたします。
※記載料金には、サービス料・消費税が含まれております。
※記載の内容は、食材の仕入状況等により予告なく変更または中止となる場合がございます。
【一般のお客様からのお問い合わせ】
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート
TEL：098-965-2222（10:00-18:00）自動音声応答システム
ホテル公式ホームページURL：https://sheraton-okinawa.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者お問い合わせ】
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート｜マーケティング＆コミュニケーション 石川・玉元
TEL:098-965-2222 FAX:098-965-5480
Email: pr@sheratonokinawasunmarina.com
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート（所在地：沖縄県国頭郡恩納村、総支配人：久物宏基）は、2026年6月1日（月）にシェラトンへのリブランドから10周年を迎えます。当ホテルではこれまでのご愛顧への感謝の気持ちを込め、この節目を祝う複数のエクスペリエンスをご用意。今回第2弾として、10種類からお好みのメインディッシュを選べるディナーコース「グリルド セレクション」を2026年6月1日(月)から2027年5月31日(月)の期間でご提供いたします。
2016年6月1日に大規模リニューアルを経て、リブランドした「シェラトン沖縄サンマリーナリゾート」。沖縄でも珍しいホテル敷地内にマリーナを所有し、滞在することそのものが目的になる、癒しと遊びが融合したテーマパーク型ビーチリゾートとして大人から子供まで一日中楽しめるご滞在を提供しております。
10周年記念第2弾となるディナーコース「グリルド セレクション」は、10周年の「10」にちなんで10種類のメインディッシュの中からお好みの２品をお選びいただける記念グリルコース。メインにはあぐー豚、やんばるハーブ鶏、沖縄県産鮮魚のグリルまで、シェフが厳選した沖縄食材を使用したメニューの品々をご堪能いただけます。さらに6月1日(月）から6月30日(火)の1か月限定で、本コースを特別料金でご提供。沖縄のティーダ（太陽）が心地よく差し込み、ビーチにゆっくりと沈むサンセットを目の前でお楽しみいただけるレストラン「The Grill」にて記念日のディナーや大切なひとときに、思い出に残る時間をお過ごしください。
10年の節目を迎える今年。積み重ねた時間の余韻とこれから始まる未来の輝きを、沖縄らしいゆったりとした時間と共に至福のひとときをお過ごしください。
10周年記念第2弾となるディナーコース「グリルド セレクション」は、10周年の「10」にちなんで10種類のメインディッシュの中からお好みの２品をお選びいただける記念グリルコース。メインにはあぐー豚、やんばるハーブ鶏、沖縄県産鮮魚のグリルまで、シェフが厳選した沖縄食材を使用したメニューの品々をご堪能いただけます。さらに6月1日(月）から6月30日(火)の1か月限定で、本コースを特別料金でご提供。沖縄のティーダ（太陽）が心地よく差し込み、ビーチにゆっくりと沈むサンセットを目の前でお楽しみいただけるレストラン「The Grill」にて記念日のディナーや大切なひとときに、思い出に残る時間をお過ごしください。
10年の節目を迎える今年。積み重ねた時間の余韻とこれから始まる未来の輝きを、沖縄らしいゆったりとした時間と共に至福のひとときをお過ごしください。
■ディナーコース「グリルド セレクション」概要
10周年の「10」にちなみ、10種類のメインディッシュの中からお好みの２品をお選びいただける、記念グリルコースをご用意いたしました。メインには、国産牛フィレ肉やあぐー豚、やんばるハーブ鶏、沖縄県産鮮魚のグリルまで、シェフが厳選した食材を使用したメニューをご堪能いただけます。さらに6月1日(月）〜6月30日(火)の期間中は、特別料金でご提供させていただきます。是非、記念日のディナーや大切なひとときに、思い出に残る時間をお過ごしください。
＜選べるメインディッシュ＞
・ベイビーバックリブのグリル BBQソース
・沖縄県産鮮魚のグリル イーチョーバーとシークワサー風味のバター添え
・国産牛フィレ肉の塩こうじマリネのグリル わさびと共に
・美ら島あぐー豚肩ロースのグリル マンゴーパッションソース
・やんばるハーブ鶏モモ肉のグリル
・テナガエビのグリル スイートチリソース パッションフルーツ風味
・ラムチョップのグリル 自家栽培ミントのソース
・アメリカ牛プライムサーロイングリル（追加料金2,000円）
・もとぶ牛サーロイングリル（追加料金3,000円）
・もとぶ牛フィレ肉グリル（追加料金3,500円）
【期間】2026年6月1日(月)~2027年5月31日(月)
【時間】17:30-21:00(最終入店20:00)
夏季営業期間*：18:00-22:30(最終入店21:00)
*7月18日(土)〜8月29日(土)
【料金】お一人様7,700円〜
特別料金期間*：お一人様6,700円〜
*6月1日(月)〜6月30日(火)
【場所】The Grill
＜選べるメインディッシュ＞
・ベイビーバックリブのグリル BBQソース
・沖縄県産鮮魚のグリル イーチョーバーとシークワサー風味のバター添え
・国産牛フィレ肉の塩こうじマリネのグリル わさびと共に
・美ら島あぐー豚肩ロースのグリル マンゴーパッションソース
・やんばるハーブ鶏モモ肉のグリル
・テナガエビのグリル スイートチリソース パッションフルーツ風味
・ラムチョップのグリル 自家栽培ミントのソース
・アメリカ牛プライムサーロイングリル（追加料金2,000円）
・もとぶ牛サーロイングリル（追加料金3,000円）
・もとぶ牛フィレ肉グリル（追加料金3,500円）
【期間】2026年6月1日(月)~2027年5月31日(月)
【時間】17:30-21:00(最終入店20:00)
夏季営業期間*：18:00-22:30(最終入店21:00)
*7月18日(土)〜8月29日(土)
【料金】お一人様7,700円〜
特別料金期間*：お一人様6,700円〜
*6月1日(月)〜6月30日(火)
【場所】The Grill
【ご注意事項】
※写真はすべてイメージです。実際のご提供内容と異なる場合がございます。
※ご予約方法等の詳細は、準備が整い次第、ホテル公式サイトにて公開いたします。
※記載料金には、サービス料・消費税が含まれております。
※記載の内容は、食材の仕入状況等により予告なく変更または中止となる場合がございます。
【一般のお客様からのお問い合わせ】
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート
TEL：098-965-2222（10:00-18:00）自動音声応答システム
ホテル公式ホームページURL：https://sheraton-okinawa.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者お問い合わせ】
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート｜マーケティング＆コミュニケーション 石川・玉元
TEL:098-965-2222 FAX:098-965-5480
Email: pr@sheratonokinawasunmarina.com