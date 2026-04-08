【なかやまきんに君から新提案】次世代プロテイン“卵白タンパク”を使用した『ザ・プロテイン EGG』が2026年4月15日新発売！

株式会社アレラ販売

株式会社アレラ販売（本社：福岡県福岡市）は、なかやまきんに君プロデュースの新商品「ザ・プロテインEGG 八女抹茶味・カフェオレ味」を、2026年4月15日午前10時から、WEB全国発売いたします。定番の「ホエイ」「ソイ」に続く、新たなスタンダードとして、なかやまきんに君がこよなく愛する“卵”を原料とした「卵白プロテイン（エッグホワイトプロテイン）」をご提案します。



また、WEB全国発売に先駆け、2026年3月4日～10日の1週間『名古屋タカシマヤ』で先行販売を実施。その反響も合わせてご紹介いたします。

ザ・プロテイン EGGとは？

なかやまきんに君が以前から最強の“タンパク質食材”と考えているのが、卵。

「ザ・プロテイン EGG」は、卵の中でも“高タンパク・低脂質”な「卵白（エッグホワイト）」を主原料にした、まったく新しいプロテインシリーズです。

プロテイン選びの定番である「ホエイ（乳清）」とも「ソイ（大豆）」とも異なる、新たな選択肢をお届けします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137029/table/5_1_8f4cfc50e2ec312f2b55d4aab8876125.jpg?v=202604081051 ]

優れた栄養素材「卵白タンパク」を採用

1. ホエイと同等の吸収率

必須アミノ酸の量とその消化吸収率を基に、タンパク質の栄養価を評価する指標である「消化性必須アミノ酸スコア（DIAAS）」。 この指標でも、「卵白タンパク」は、ホエイと同等の高スコア。

2. ホエイ・ソイを超えるアミノ酸バランス

卵白タンパクは、BCAA（運動時に筋肉のエネルギー源となる必須アミノ酸）をWPCと同等レベルで含有。さらに、EAA（必須アミノ酸）はWPCや大豆タンパク以上に豊富で、バランスにも優れています。

3. 原料レベルで、高タンパク・低脂質・低コレステロール

必要なタンパク質はしっかり摂りつつ、ホエイよりもさらにコレステロール値が低いのも「卵白タンパク」の魅力のひとつです。



まさに、新たなスタンダードになりうるタンパク質原料です。

その他にもこだわりの成分を配合

■WPI

高品質・高純度のWPI製法で作られたホエイプロテインを使用



■卵白ぺプチド

卵白を酵素分解してペプチドにしたもの



■タンパク質サポート乳酸菌「ガネデン」

1gあたり約150億個の善玉菌を含む生きた乳酸菌



■システインペプチド含有酵母

激しいトレーニング後に重要なビタミンCの働きをサポート

なぜ「卵白」を採用したのか？きんに君の想い

プロテイン選びに「卵」という新たな選択肢を。

人生をかけて自らの体と向き合ってきた、なかやまきんに君。

トレーニングは、なにを食べるかが大切。そのなかで、 “最強食材”とうたう「卵」は、毎日5個も口にするほど欠かせないものでした。



そんなきんに君と「卵白プロテイン」の最初の出合いはもう10年以上前。

大好きな「卵」を使用したプロテインは魅力的でしたが、当時の卵白プロテインは卵臭さや溶けにくさなどがあり、採用にはいたりませんでした。



しかし、製造技術の進化と、高品質な原料との出合いが重なり、きんに君自身も納得のいくクオリティをついに実現！



これからの時代のニュースタンダードともいえる、新たな理想のプロテインが完成しました。

先行販売した「名古屋タカシマヤ」でも大反響！（2026年3月4日～10日）

2026年3月4日～10日の1週間、名古屋タカシマヤで先行販売を実施。「EGGシリーズ」を試飲してくださったお客様から、味・飲みやすさについて次々と驚きの声が上がりました。

名古屋タカシマヤのお客様の声

※2026年3月4日～3月10日のイベント時のお客様の声

■さらさらして美味しい！粉っぽくなくて、すごく飲みやすい！



■卵白プロテインを初めて飲んだけど、想像以上に美味しくてびっくりした！



■卵白プロテインを以前飲んだことがある。卵臭くて飲めなかったけど、きんに君プロテインは臭くない！！さすがきんに君！！！



■動物性＝ホエイという概念を変えてくれた！さすがきんに君！！！



■ホエイが値上がりしてきたので、卵白シリーズをもっと増やしてほしい！

▼名古屋タカシマヤ先行販売レポート

https://nakayamakinnikun.com/blogs/news/egg260401

WEB全国発売は4月15日（水）

なかやまきんに君プロデュースの新商品「ザ・プロテイン EGG 八女抹茶味・カフェオレ味」は、2026年4月15日午前10時から、販売予定。

▼商品ページはこちら（4月15日午前10時に全ての商品内容が公開予定）

https://nakayamakinnikun.com/products/egg01

株式会社アレラ販売 会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/137029/table/5_2_ae5e61bdc5594fc70e8cf7b20361ffde.jpg?v=202604081051 ]