【なかやまきんに君から新提案】次世代プロテイン“卵白タンパク”を使用した『ザ・プロテイン EGG』が2026年4月15日新発売！
株式会社アレラ販売（本社：福岡県福岡市）は、なかやまきんに君プロデュースの新商品「ザ・プロテインEGG 八女抹茶味・カフェオレ味」を、2026年4月15日午前10時から、WEB全国発売いたします。定番の「ホエイ」「ソイ」に続く、新たなスタンダードとして、なかやまきんに君がこよなく愛する“卵”を原料とした「卵白プロテイン（エッグホワイトプロテイン）」をご提案します。
また、WEB全国発売に先駆け、2026年3月4日～10日の1週間『名古屋タカシマヤ』で先行販売を実施。その反響も合わせてご紹介いたします。
ザ・プロテイン EGGとは？
なかやまきんに君が以前から最強の“タンパク質食材”と考えているのが、卵。
「ザ・プロテイン EGG」は、卵の中でも“高タンパク・低脂質”な「卵白（エッグホワイト）」を主原料にした、まったく新しいプロテインシリーズです。
プロテイン選びの定番である「ホエイ（乳清）」とも「ソイ（大豆）」とも異なる、新たな選択肢をお届けします。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137029/table/5_1_8f4cfc50e2ec312f2b55d4aab8876125.jpg?v=202604081051 ]
優れた栄養素材「卵白タンパク」を採用
1. ホエイと同等の吸収率
必須アミノ酸の量とその消化吸収率を基に、タンパク質の栄養価を評価する指標である「消化性必須アミノ酸スコア（DIAAS）」。 この指標でも、「卵白タンパク」は、ホエイと同等の高スコア。
2. ホエイ・ソイを超えるアミノ酸バランス
卵白タンパクは、BCAA（運動時に筋肉のエネルギー源となる必須アミノ酸）をWPCと同等レベルで含有。さらに、EAA（必須アミノ酸）はWPCや大豆タンパク以上に豊富で、バランスにも優れています。
3. 原料レベルで、高タンパク・低脂質・低コレステロール
必要なタンパク質はしっかり摂りつつ、ホエイよりもさらにコレステロール値が低いのも「卵白タンパク」の魅力のひとつです。
まさに、新たなスタンダードになりうるタンパク質原料です。
その他にもこだわりの成分を配合
■WPI
高品質・高純度のWPI製法で作られたホエイプロテインを使用
■卵白ぺプチド
卵白を酵素分解してペプチドにしたもの
■タンパク質サポート乳酸菌「ガネデン」
1gあたり約150億個の善玉菌を含む生きた乳酸菌
■システインペプチド含有酵母
激しいトレーニング後に重要なビタミンCの働きをサポート
なぜ「卵白」を採用したのか？きんに君の想い
プロテイン選びに「卵」という新たな選択肢を。
人生をかけて自らの体と向き合ってきた、なかやまきんに君。
トレーニングは、なにを食べるかが大切。そのなかで、 “最強食材”とうたう「卵」は、毎日5個も口にするほど欠かせないものでした。
そんなきんに君と「卵白プロテイン」の最初の出合いはもう10年以上前。
大好きな「卵」を使用したプロテインは魅力的でしたが、当時の卵白プロテインは卵臭さや溶けにくさなどがあり、採用にはいたりませんでした。
しかし、製造技術の進化と、高品質な原料との出合いが重なり、きんに君自身も納得のいくクオリティをついに実現！
これからの時代のニュースタンダードともいえる、新たな理想のプロテインが完成しました。
先行販売した「名古屋タカシマヤ」でも大反響！（2026年3月4日～10日）
2026年3月4日～10日の1週間、名古屋タカシマヤで先行販売を実施。「EGGシリーズ」を試飲してくださったお客様から、味・飲みやすさについて次々と驚きの声が上がりました。
名古屋タカシマヤのお客様の声
※2026年3月4日～3月10日のイベント時のお客様の声
■さらさらして美味しい！粉っぽくなくて、すごく飲みやすい！
■卵白プロテインを初めて飲んだけど、想像以上に美味しくてびっくりした！
■卵白プロテインを以前飲んだことがある。卵臭くて飲めなかったけど、きんに君プロテインは臭くない！！さすがきんに君！！！
■動物性＝ホエイという概念を変えてくれた！さすがきんに君！！！
■ホエイが値上がりしてきたので、卵白シリーズをもっと増やしてほしい！
▼名古屋タカシマヤ先行販売レポート
https://nakayamakinnikun.com/blogs/news/egg260401
WEB全国発売は4月15日（水）
なかやまきんに君プロデュースの新商品「ザ・プロテイン EGG 八女抹茶味・カフェオレ味」は、2026年4月15日午前10時から、販売予定。
▼商品ページはこちら（4月15日午前10時に全ての商品内容が公開予定）
https://nakayamakinnikun.com/products/egg01
株式会社アレラ販売 会社概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/137029/table/5_2_ae5e61bdc5594fc70e8cf7b20361ffde.jpg?v=202604081051 ]