人材派遣・パートアルバイト面接をDXするWeb面接ツールSOKUMEN、職種や選考状況に合わせた「面接前動画」の複数登録・出し分け機能をリリース

株式会社マルジュWeb面接ツールSOKUMEN

詳細を見る :https://www.maru.jp/sokumen/?ref=1

■「面接前動画」の複数登録・出し分け機能について

◇面接前動画機能とは

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000350.000014777.html

面接開始前の待機中に任意の動画を表示できる「面接前動画機能」に、複数の動画を登録・使い分けができるアップデートを実施いたしました。

これにより、応募者の職種や選考ステップに合わせて最適な情報を届けることが可能となり、

面接の質向上と採用ミスマッチの防止を支援します。

※面接前動画選択イメージ

■Web面接ツールSOKUMENとは

- アプリダウンロード不要- ログイン、登録が不要- データ通信量業界最小レベル

人材派遣・紹介、業務請負、飲食業界で多く選ばれているWeb面接ツールです。人材派遣求職者やパートアルバイト応募者等がWeb面接を嫌がる理由を徹底的に排除しているため、「誰もがシンプル・カンタンに」使えるWeb面接ツールとして多くの企業様にご利用頂いています。

飲食・製造・物流、事務・コールセンター、接客・販売、イベント、医療・介護、ドライバー、警備、などなど多くの人材獲得を必要とする業界に特に選ばれております。また面接官の画面は日本語のままで応募者側の面接画面が多言語（英語・ポルトガル語）に対応している為、外国人採用に注力している企業様にもスームズな面接実施が出来ると評価を頂いております。面接以外にも派遣スタッフの契約更新面談やフォロー面談でもご利用頂いています。

シンプルながら、エントリーシートや面接メモ、録画や集団面接→個別面接への移動機能、電子契約など人材派遣やアルバイト採用の業務に役立つ機能も多く搭載されています。

初期費用0円、従量課金なし、面接時間や回数無制限、面接官IDも無制限で登録可能。（トライアル利用も可能）

今後テレワーク人材や遠方の求職者の確保などでオンライン採用が加速していく時代に、しっかりWeb面接を自社に定着させるのに適したツールです。

■SOKUMENの価格

Web面接ツール SOKUMENは初期費用無料、サポート無料、19,800円/月(税込21,780円)でご利用頂けます。

詳細を見る :https://www.maru.jp/sokumen/?ref=1



■お問い合わせ先

「SOKUMEN」サービスページ：https://www.maru.jp/sokumen/?ref=1

多様化・複雑化するIT業界において、システムを企画・設計段階から運用・管理まで総合的に支援し、開発を中心としたコンサルティングトータルマネジメント事業を展開しています。



株式会社マルジュ ( https://www.maru.jp )

SOKUMEN担当まで

Tel：06-6258-2246（大阪）

Tel：03-6772-2226（東京）

E-mail：sokumen@maru.jp

株式会社マルジュ

27年以上の歴史があるシステム開発会社で、特にライブ動画分野では黎明期の2003年頃から配信システムを開発・提供し映像・音声を扱う技術に強みがあります。その技術を活かしパート・アルバイト採用時の課題解決に貢献をすべくWeb面接ツール「SOKUMEN」録画面接ツール・AI面接ツール「ITSUMEN」電子契約サービス「FAST SIGN」新たな課題解決のためにAI求人作成ツール「ANDASU」を開発しました。