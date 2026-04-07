KPMGコンサルティング、オラクル主催「Oracle AI World Tour Tokyo」に協賛

KPMGコンサルティング株式会社

KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）は、オラクル・コーポレーション（本社：テキサス州オースティン、以下、オラクル）が2026年4月16日（木）に開催する「Oracle AI World Tour Tokyo」に協賛することをお知らせします。

本イベントでは、ビジネス課題の解決や競争力強化に役立つクラウドインフラ、データベース、アプリケーション分野における最新AIテクノロジーの紹介のほか、基調講演やラーニングセッションなど、さまざまなプログラムが予定されています。KPMGコンサルティングは最上位となるグローバルスポンサーとして本イベントに協賛するとともに、Cloud Platform Solutionsビジネスユニット シニアマネジャーの中屋 健一による「SaaS型ERP移行で始めるAI時代の業務変革 ～ 2030年ビジョン実現のポイント」と題した講演や、ソリューションの紹介を行う専用ブースの出展を行います。

本フォーラムの詳細につきましては、こちらのリンク(https://www.oracle.com/jp/ai-world-tour/)からご参照ください。

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、ストラテジー、ビジネストランスフォーメーション、テクノロジー／デジタル、リスクコンサルティング、ビジネスイノベーションの５つの領域に業界知見を掛け合わせ、企業や組織の変革を支援する総合コンサルティングファームです。豊富な経験とスキルを有するコンサルタントがKPMGジャパンを構成する10のプロフェッショナルファーム間で連携し、KPMGのグローバルネットワークを活用し、企業価値向上の実現に向けて伴走支援します。

Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。