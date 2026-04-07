クラウド環境、AI環境でのビジネス支援に特化したインターネットシステムソリューションベンダーである株式会社サテライトオフィス(本社:東京都江東区、代表取締役社長:原口豊、https://www.sateraito.jp/)は2026年4月7日、仮想アプリ配信（Virtual Application Delivery 、VAD)機能「Cameyo(カメヨ)」の導入支援を開始したことを発表します。ブラウザ上でWindowsアプリの動作が可能。ChromeブラウザとChromebookでWindows専用ソフト(Excel、独自社内システムなど)を動作させるのに適し、ソフトをインストールすることなくWebアプリのように利用できるのが特長です。

Cameyo は、IT運用の焦点を「物理的なPC」から「アプリケーション」へと転換させます。端末のOSやスペックに依存せず、必要な人に、必要なアプリを、即座に提供する環境を実現します。ブラウザ完結型のアプリ仮想化プラットフォームのため、既存の業務アプリをそのまま活用し、低コストで「セキュアなリモートワーク環境」を構築します。

＜仮想アプリ配信（VAD)機能「Cameyo」の特長＞ ●インストール不要アプリを端末に入れることなく、ブラウザのみで業務利用を実現し、URLにアクセスするだけで利用開始できます●運用負荷の激減端末ごとの設定や更新作業（キッティング）が不要です。サーバー側でアプリを更新すれば、全ユーザーに即座に反映します●セキュリティと利便性の両立データはクラウドに保存しつつ、どこからでもアクセス可能です。端末側には情報は一切残りません●Windowsアプリ対応既存のWindowsソフトウェアがそのままブラウザで動作します●ローカル非依存PC、Mac、Chromebook™、タブレットなどブラウザがあれば端末を選びません●ヘルプデスク負荷軽減「アプリが動かない」「バージョンが古い」といった個別の問い合わせが減少

＜利用シーン＞●Windows専用の業務アプリをChromebookで使いたい場合●テレワーク環境で、安全に会社のアプリへアクセスしたい場合●レガシーなWindowsアプリを、Webベースの環境へ移行させたい場合＜導入ステップ＞●STEP1：PoC（検証導入）対象アプリ1～2本を選定し、動作環境とパフォーマンス検証を実施●STEP2：部門展開特定の部署やプロジェクトチームに限定して導入。運用ルールを設計●STEP3：全社展開ID連携（SSO）、セキュリティポリシーの適用、全社的な利用ルールの整備を経て本格稼働

https://www.sateraito.jp/Cameyo/＜ 株式会社サテライトオフィスまたはサテライトオフィスグループ に関するURL＞株式会社サテライトオフィスhttps://www.sateraito.jp/株式会社ネクストセット https://www.nextset.co.jp/◆社名 ： 株式会社サテライトオフィス◆URL ：https://www.sateraito.jp◆資本金：7,000万円◆代表者名：代表取締役社長 原口 豊◆社員数 ：200名（海外子会社社員も含む）◆所在地 ：〒135-0016 東京都江東区東陽4-3-1 東陽町信栄ビル4階◆業務内容 株式会社サテライトオフィスは、クラウド環境またはAI環境でのビジネス支援に特化したインターネットシステムソリューションベンダーです。あらゆるビジネスモデルに最適なソリューションパッケージにより、ユーザーの立場に立った戦略の企画・提案を行っています。2008年に Google Cloud パートナーとして、Google に認定された技術をもって、よりユーザー満足度を追求した製品開発・サービス提供を開始。また、「サテライトオフィス・プロジェクト」というプロジェクト体制のもと、Google Workspace やMicrosoft 365、LINE WORKS 、Workplace by Facebook 、Dropbox Business を使った社内情報システムの導入支援サービス、クラウドコンピューティングのビジネスの可能性を追求するとともに、現在、企業における利用局面がますます拡大しているChatGPTを活用したAIソリューションを集中的に開発・提供して、企業の生産性向上を支援しています。----------------------------------------------------------------------■株式会社サテライトオフィス TEL : 050-5835-0396 / FAX : 050-6861-2893 E-Mail：contact-info@sateraito.co.jp