株式会社ipe「AKARUMI（アカルミ）」公式サイトリニューアルのお知らせ

株式会社ipe

株式会社ipeは、生成AI/AI検索におけるブランド引用状況を可視化・分析するツール「AKARUMI（アカルミ）」の公式サイトをリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、ブランドカラーの刷新に加え、ユーザーの皆様がより直感的にサービス内容を理解できるUIへの改善、さらにGEO/LLMOマーケティングの最前線を伝える新コンテンツ「ナレッジ」を公開いたしました。

■ サイトリニューアルの背景

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ChatGPTやGeminiをはじめとする生成AIの普及により、企業のマーケティング活動において「生成AIやAI検索が自社ブランドをどう認識し、引用しているか」の把握が急務となっています。

「AKARUMI」は、これまで可視化が困難だった生成AIやAI検索の回答生成プロセスを分析するツールとして誕生しました。

今回のリニューアルでは、「生成AI/AI検索のブラックボックスを解き明かす光となる」というブランドアイデンティティをより強く打ち出しています。

■ サイトリニューアルの主要ポイント

1. カラーの刷新

これまで実態が明らかになっていなかった生成AI/AI検索の「ブラックボックス（黒）」の状態に、本ツールによって解決の「光（オレンジ）」を差し込む。そんな想いを込めてサイトカラーを刷新しました。

2. サービス・プランに関する説明を拡充

「AKARUMIを使って何ができるのか」「自社に適したプランはどれか」といった疑問を即座に解消できるよう、サイト構成を全面的に見直しました。機能紹介ページや料金プラン表を整理し、導入を検討される企業様が、事業への活用イメージをより具体的に持てるデザインへと進化させています。

3. 専門情報発信「ナレッジ」セクションの設置

新たに「ナレッジ」ページを公開いたしました。

本ページでは、SEOとGEO/LLMOの関係性を解き明かす解説記事や、独自データに基づく業界別の調査レポートなど、企業のGEO/LLMOマーケティング戦略を支援する質の高い情報を発信してまいります。

AKARUMI公式サイトはこちら :https://akarumi.jp/

《本件に関するお問い合わせ先》

お電話：03-6455-5871

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

株式会社ipeとは？

株式会社ipeは「ideaのプラットフォーム(源泉)となり、社会に革新と面白いを提供する。」をコーポレートミッションに掲げ、ユーザーの行動や心理を徹底的に考え抜いた施策でデジタルマーケティング事業を行っています。

現在は、SEO・LLMOコンサルティング、コンテンツマーケティング、広告領域などを中心に事業を展開。300社を超えるお客様とお取引をさせていただいています。

社名：株式会社ipe

本社所在地：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

設立：2013年10月

事業内容：Webコンサルティング事業、メディア事業、広告事業 等

コーポレートサイト：https://ipeinc.jp/

お電話：03-6455-5871