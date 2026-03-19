Nothingスプリングセールを開催！Phone (3)がいちばんお得に手に入るチャンス

Nothing Technology Japan株式会社

ロンドンを拠点とするコンシューマー・テクノロジー・ブランドNothing(https://jp.nothing.tech/)は、2026年3月18日 (水) から2026年3月31日 (火) までスプリングセールを開催し、特別価格にて販売します。

今年はスマートフォンを中心としたラインナップが登場。Phone (3)が最大21％OFFとなり、今年いちばんお得に手に入れるチャンスです。

素材はこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1SAAvVz1E3hLxFZqcREdhpiUOs5GEQXMY?usp=drive_link)よりダウンロードいただけます。

【セール期間】

・Nothingスプリングセール

2026年3月18日 (水) 午前12:00 ～ 3月31日 (火) 23:59 (14日間)

【セール対象商品】

Nothingスプリングセール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82566/table/59_1_b10ac9b54ab95eda2bc760565e64a5ef.jpg?v=202603201051 ]

【ウェブサイト】

・Nothing.tech(https://jp.nothing.tech/collections/sale?srsltid=AfmBOooFM-jQWyJkWDCUF5KSVzi9U0NsPibRmVVebui9LxSdwBo5Lkz7)

*在庫がなくなり次第終了いたします。

Nothingについて

Nothingはロンドンを拠点とするコンシューマー・テクノロジー企業です。現状に疑問を持ち、既成概念に挑戦したいと考える世代のために、テクノロジーをつくっています。私たちのミッションは、テクノロジーを再び楽しいものにすること。そして、ルックも、サウンドも、体験もほかとは違う受賞歴のあるプロダクトを通じて、自己表現を後押しすることです。革新的なクリエイティビティを原動力に、Nothingは現在、世界で最も成長しているスマートフォンおよびコンシューマーオーディオブランドであり、過去10年で唯一の成長し続けている新しいスマートフォンブランドです。11,000人のコミュニティ投資家と、世界有数の投資家からの4億5,000万ドル超の資金調達に支えられ、Nothingは文化、創造性、そしてコミュニティによって形づくられる次世代のパーソナルテクノロジーを再定義しています。